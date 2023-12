31 Curso completo de certificación de sumiller en Londres

Los aspirantes a sumilleres de aceite de oliva de Estambul a Ottawa se reunieron en el CIEE Global Institute en el distrito de Bloomsbury de Londres a principios de este mes para asistir a la Aceite de Oliva Sommelier Certification Program.

Después de cinco días, los asistentes de 31 completaron el curso, que abarcó la evaluación de la calidad del aceite de oliva, el cultivo y la historia, la cosecha y la producción, beneficios de la salud, química, regiones y cultivares, estándares y grados, aplicaciones culinarias y educación del consumidor.

Pensé que había llegado el momento de aprender a evaluar la calidad del aceite de oliva. El curso me pareció excepcionalmente bueno. Más allá de mis expectativas. - Mehmet Taki, gestor de activos y productor de aceite de oliva

"El programa es fabuloso; todo está cubierto”, dijo Christianne Noordermeer Van Loo, directora no ejecutiva del sector de la salud, las finanzas y la cultura que viajó desde los Países Bajos. Olive Oil Times.

Noordermeer Van Loo decidió inscribirse en el curso después de casi una década de producir aceite de oliva como hobby de una pequeña arboleda en una propiedad que compró en Umbría.

"Me impresionó la diversión que tuve durante la cosecha y tener mi propio aceite de oliva virgen extra," ella dijo. "Me di cuenta de este curso hace un tiempo, y era un sueño inscribirme, pero pensé que no era para personas sin ningún o muy poco conocimiento. En noviembre de 2022 decidí matricularme… y me dejaron entrar”.

Noordermeer Van Loo planea identificar un molino más adecuado para llevar sus aceitunas para la transformación el próximo año. También quiere usar su conocimiento para mejorar sus habilidades sensoriales y desarrollarse aún más como catadora.

El programa demostró ser popular entre los agricultores aficionados. Mehmet Taki, administrador de activos, voló de Estambul a Londres para participar en el programa después de fundar su granja de olivos en Turquía hace una década.

"Pensé que había llegado el momento de aprender a evaluar la calidad del aceite de oliva ”, dijo. Olive Oil Times. "El curso me pareció excepcionalmente bueno. Más allá de mis expectativas. Es un programa muy bien equilibrado, que no solo se limita a la degustación del aceite de oliva, sino que también brinda información sólida sobre todos los aspectos del aceite de oliva, desde la agricultura hasta la almacenamiento, incluidas las nuevas tendencias y prácticas”.

Taki planea compartir su maestría con los empleados de su granja para mejorar su producción. "Además, hay un par de ideas relacionadas con las prácticas agrícolas y la molienda de aceite de oliva que me gustaría experimentar en mi finca y ver los resultados ”, agregó.

Muchos profesionales del aceite de oliva y agricultores aficionados asistieron al programa para desarrollar experiencia y ayudar a sus negocios.

Birger Vanacker, propietario de una tienda de delicatessen independiente en Bélgica que vende aceite de oliva virgen extra, se inscribió en el programa para mejorar su dominio de los productos y educar a sus clientes.

Birger Vanacker

"Dado que el aceite de oliva es una parte tan importante de mis ventas, quería aprender más al respecto ", dijo. Olive Oil Times. "No solo para hacer una mejor selección en mi surtido, sino también para tener un mayor control de la calidad y la variedad”.

"Puedo informar mejor a mis clientes y ayudarlos a elegir el aceite de oliva adecuado para sus propósitos personales y preferencias de sabor ”, agregó.

Vanacker planea usar esta competencia para realizar talleres de degustación. ordenó 144 copas cata oficiales y tendrá su primera clase el 30 de mayo.

"Aplicaré mi conocimiento a la selección de mi surtido, lo que puede parecer bastante obvio”, dijo. "Sin embargo, también me gustaría transmitir lo que he aprendido a mis clientes educándolos a través de talleres y demostraciones porque la gente todavía no sabe lo suficiente sobre el aceite de oliva virgen extra".

Si bien Vanacker ya sabía un poco sobre el aceite de oliva por experiencia previa, dijo que el curso fue valioso debido a la amplia gama de oradores que discutieron sus áreas específicas de especialización.

"No tenía idea de que algunas notas de cata eran una indicación de mal aceite de oliva ”, dijo. "Algunas cosas que pensé que eran normales, de hecho, no son normales en absoluto”.

En contraste con la experiencia previa de Vanacker, Guy Hendrickx, un sumiller e importador de aceite de oliva de Bélgica, viajó a Londres para estudiar más a fondo el cualidades sensoriales positivas de aceite de oliva virgen extra tras examinar defectos del aceite de oliva extensamente.

"Soy un sommelier de aceite de oliva e importador de aceite de oliva italiano de primera calidad, por lo que implementar partes de lo que aprendí se realizará sin problemas en el trabajo ”, dijo.

"Mis partes favoritas fueron probar algunos aceites de oliva realmente buenos y probar algunos aceites de oliva no italianos, ya que pruebo principalmente muchos aceites italianos ”, agregó Hendrickx.

La edición de este año de la London Olive Oil Sommelier Certification Program era popular entre los minoristas.

Elizabeth Kilvert, propietaria de dos tiendas llamadas The Unrefined Olive, viajó desde Ottawa para aprender más sobre el aceite de oliva y transmitir ese conocimiento a sus clientes.

elizabeth kilvert

"Es nuestra responsabilidad como vendedores aprender todo lo que podamos y ser una guía para el cliente”, dijo. "Necesitamos transmitir nuestro entusiasmo por el aceite de oliva”.

Kilvert vio el curso como una parte esencial del diálogo del sector del aceite de oliva. Ella cree que los productores y los consumidores pueden aprender unos de otros y ayudar al crecimiento de la industria.

"Quiero transferir lo que he aprendido para llevar al cliente en un viaje de apreciación por el aceite de oliva”, agregó. "Creo que el aceite de oliva debe ser mejor entendido y accesible para todos”.

Mientras los asistentes de todo el mundo se reunían en el centro de Londres para promover sus pasatiempos o mejorar sus selecciones minoristas, Marilena Joannides viajó desde Chipre con un objetivo diferente.

"Durante los últimos 21 años, he estado involucrada en la investigación y promoción de la cocina tradicional de Chipre”, dijo. Olive Oil Times. "Como especialista culinaria de Chipre, participo en paneles de degustación de productos tradicionales, entre ellos el aceite de oliva”.

"Evaluar el aceite de oliva virgen extra es una de esas cosas en las que siento que soy buena, y quería desarrollar aún más esta habilidad”, agregó.

marilena joannides

Joannides, que promueve la cocina chipriota en su programa de televisión y en eventos nacionales e internacionales, dijo que usaría lo que aprendió en el curso para educar a la gente de todo el mundo sobre las cualidades organolépticas y saludables del aceite de oliva virgen extra de la isla del Mediterráneo oriental.

"Aparte de eso, hay trabajo por hacer con chefs profesionales, ya que este es un producto con un gran potencial gastronómico”, dijo. "También me gustaría continuar con mi formación sobre el análisis sensorial del aceite de oliva virgen extra.”

La mayoría de los asistentes tenían experiencia previa en el cultivo del olivo y en la elaboración y cata de aceite. Aún así, todos aprendieron algo nuevo y sorprendente durante el programa.

"Realmente nunca supe que se pueden oler y saborear tantos sabores diferentes de frutas y verduras en los aceites de oliva”, dijo Noordermeer Van Loo. "Eso fue una completa sorpresa”.

"Otra sorpresa fue que a pesar de que los granjeros locales en mi entorno me dijeron que los sedimentos en el fondo son completamente normales y absolutamente inocuos, ahora entiendo que es mucho mejor filtrar el aceite de oliva antes del embotellado para evitar defectos”, agregó.

Mientras tanto, se recordó a Hendrickx cómo las variedades de aceitunas tienen diferentes atributos sensoriales según dónde y cómo se cultivaron.

"Mi momento de aprendizaje más sorprendente es que el aceite de oliva es la única grasa que evoca emociones”, dijo Kilvert. "El olfato y el sabor te pueden trasladar a un campo, a una finca o a un recuerdo”.

Joannides se sorprendió gratamente al conocer el alcance total del cultivo mundial de olivos, con plantaciones comerciales en 58 países en seis continentes.

Para Taki, la mayor sorpresa fue lo completo del programa, algo que no esperaba al inscribirse.

"Fue un resumen de mis 10 años de experiencia en cinco días, además de aprender a evaluar los aceites de oliva además de eso ”, dijo. "Ojalá hubiera asistido al programa hace 10 años”.

Las próximas ediciones del Aceite de Oliva Sommelier Certification Program se llevará a cabo en el Nueva York del 22 al 26 de mayo y en San Francisco del 25 al 29 de septiembre.