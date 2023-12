Conozca las empresas emergentes del centro de Italia que están reviviendo olivares abandonados

Iniciativas para recuperar olivares abandonados en Italia han aumentado en los últimos años, y van de la mano con una mayor conciencia sobre la valor ambiental del olivo.

Diversas organizaciones apuestan por proyectos de restauración mediante la creación de planes de adopción del olivo para ciudadanos y empresas que siguen programas de responsabilidad social corporativa. Las comunidades locales valoran las arboledas revividas como nuevos espacios colectivos.

En Toscana, la start-up Ager Oliva nació para dar nueva vida a los millones de olivos abandonados en la región mientras luchaban cambio climático, junto con empresas que tienen como objetivo compensar sus emisiones de dióxido de carbono.

"El amor por los olivos me lo transmitió mi abuelo, que elaboraba aceite de oliva. Desde pequeño mi deseo era crear una empresa propia en el sector”, dijo Tommaso Dami, economista y fundador de Ager Oliva. Olive Oil Times. "Cuando leí los datos sobre millones de olivos abandonados en nuestra región, me di cuenta de que podía hacer algo para abordar este problema”.

"El abandono de tierras se debe a una falta de relevo generacional”, añadió. "Muchos de los que heredan pequeñas o grandes parcelas de tierra no pueden gestionarlas debido a compromisos laborales y familiares preexistentes y también porque no pueden permitirse el lujo de costos de producción cada vez mayores. Luego se me ocurrió la idea de las adopciones a distancia, que se convirtió en un proyecto concreto después de 2020”.

Inmediatamente después de la En Italia se levantó el confinamiento por la pandemia de Covid-19, Dami creó un equipo con Ana Soto, experta en turismo sostenible, y Cosimo Lunetti, videógrafo y piloto de drones.

Después de crear el sitio web y configurar el perfil en las redes sociales, llevaron a cabo una campaña publicitaria para comprobar la reacción del mercado, que fue muy positiva tanto en Italia como en el extranjero. Luego, fundaron su innovadora startup agrícola en marzo de 2021.

"Empezamos a recuperar los olivares de Pistoia, Montecatini y Florencia, en particular los situados en las estribaciones de Montalbano, cerca de El lugar de nacimiento de Leonardo Da Vinci", Dijo Dami.

Olivar en la casa natal de Leonardo Da Vinci tras la recuperación realizada por Ager Oliva

"Los primeros 700 árboles se recuperaron en sólo tres meses después del lanzamiento de la startup. De estos olivos, 400 fueron adoptados por CPL Concordia, una gran empresa con sede en Emilia-Romaña especializada en la gestión de sistemas energéticos”, añadió. "Se pusieron en contacto con nosotros después de leer un artículo sobre nuestro proyecto en el periódico local y pronto se convirtieron en nuestros clientes. Nos han estado apoyando durante tres años y, a partir del próximo año, evaluarán unirse a nuestro nuevo programa de plantación en Italia”.

Su nuevo proyecto consiste en plantar olivos en tierras en barbecho de la Toscana y otras regiones de Italia y gestionar los nuevos olivares durante los siguientes años.

El objetivo también es ampliar la aceite de oliva virgen extra producción. El equipo de Ager Oliva está ahora en conversaciones para hacerse cargo de la gestión de una superficie de 3,000 hectáreas de terrenos baldíos en el Lacio.

"Al financiar la plantación de olivos y confiarnos la gestión plurianual, las empresas tienen la oportunidad de compensar el dióxido de carbono a través de un sistema de kilómetro cero, basado en la naturaleza y científicamente validado”, dijo Dami.

"Les ofrecemos no sólo una forma de compensar las emisiones de carbono, sino también realizar actividades de trabajo en equipo en el campo con los empleados y proteger la biodiversidad, añadió. "Con esta última opción, pueden obtener créditos de biodiversidad y obsequiarlos a sus empleados”.

Después de presentar Ager Oliva en la reunión anual del Foro Económico Mundial en 2023, el equipo asistirá al evento por segunda vez para desvelar las últimas novedades y próximos proyectos.

La startup ha recuperado 12 hectáreas de olivos, en su mayoría centenarios, y prevé restaurar otras 25 hectáreas durante el próximo año.

En casi tres años, se han eliminado del medio ambiente más de 500 toneladas de dióxido de carbono, según cálculos de la Universidad de Florencia y el Centro Nacional de Investigación de Florencia.

Los proyectos de la startup pueden ser apoyados tanto por empresas como por particulares, quienes, cada temporada de cosecha, son compensados ​​con el aceite de oliva virgen extra de alta calidad producido a partir de los olivos recuperados. Sus frutos se trituran en un moderno molino de dos fases situado en Quarrata, en la provincia de Pistoia.

"Además de nosotros tres, hay personal de oficina y colaboradores externos”, dijo Dami. "Tenemos una organización bien estructurada que nos permite gestionar muchas plantas, considerando además que estamos ampliando el número de huertos a recuperar y gestionar”.

Otra misión de Ager Oliva es difundir la cultura del aceite de oliva virgen extra y concienciar sobre la protección del medio ambiente durante los actos que organizan en las huertas recuperadas.

El equipo de Ager Oliva en un olivar de Pistoia antes de su recuperación

"Organizamos eventos con los seguidores, incluidos los estudiantes de las escuelas públicas”, dijo Dami. "Algunas escuelas ya han solicitado picnics y recorridos educativos ambientales para la próxima primavera”.

"Llevaremos a los alumnos a visitar los museos Leonardo da Vinci y luego los olivares, donde participarán en una jornada de formación ambiental y cultural centrada en el papel clave del olivo en el territorio y los beneficios de la aceituna virgen extra. aceite”, añadió.

En Umbría, Le Olivastre se creó en 2014 para restaurar antiguos olivares abandonados a orillas del lago Trasimeno.

Una versión femenina de la palabra italiana para oleaster, es decir, olivo silvestre, es el nombre elegido por los fundadores para su asociación sin fines de lucro, que recientemente añadió un negocio de catering homónimo.

"Mis dos amigos y yo nos habíamos mudado a Passignano sul Trasimeno, en la provincia de Perugia, desde otras regiones italianas, y como suele suceder a los forasteros que ven los lugares con nuevos ojos, nos enamoramos a primera vista de este paisaje. que de hecho es de una belleza única”, dijo la cofundadora Emanuela De Stefanis. Olive Oil Times.

"Caminábamos por unos huertos no lejos de nuestras casas, donde destacaban aquellos olivos centenarios abandonados, y con el tiempo empezamos a preguntarnos si podíamos hacer algo útil por el lugar que nos acogía”, añade.

De ahí que decidieron recoger los frutos que de otro modo habrían caído al suelo sin ser aprovechados, y los entregaron a una almazara de la zona para obtener un poco de aceite de oliva virgen extra.

"Nos dimos cuenta de que para ayudar a la comunidad debíamos haber dado continuidad a nuestra actividad de preservación y producción”, afirmó. "Luego nos ofrecimos a gestionar algunas parcelas abandonadas más, tanto privadas como públicas, con la ayuda de nuestras familias y amigos. Además, algunos ancianos del pueblo tuvieron la amabilidad de darnos algunos consejos”.

Era natural que comenzaran a estudiar y asistir a capacitaciones para convertirse en catadores y podadores y aprender técnicas de molienda. Establecieron alianzas con un grupo de agrónomos y crearon la asociación.

El equipo detrás de Le Olivastre (Foto: Alessandra Baldoni)

"Estábamos justo a tiempo para una campaña olivarera muy difícil cuando un gran ataque del mosca de la fruta de olivo Ocurrieron en todo el país”, dijo De Stefanis. "Organizamos reuniones públicas con el apoyo del servicio fitosanitario de la región de Umbría y otros profesionales, donde explicamos a los olivareros, a menudo agricultores aficionados, el impacto de la mosca del olivo en el fruto y los sistemas de prevención y defensa disponibles. Me alegra decir que nos convertimos en un punto de referencia para muchos pequeños agricultores”.

El primer huerto recuperado, el histórico olivar de San Crispolto que data del siglo XVIIIth siglo, incluía 250 árboles centenarios de Dolce Agogia, una variedad típica del lago Trasimeno.

A lo largo de los años, con la ayuda de voluntarios y colaboradores estacionales, Le Olivastre logró regenerar seis olivares con más de 1,500 árboles de variedades autóctonas. Sus frutos se trituran en un molino de Castiglione del Lago dotado de la última tecnología.

Hoy en día, la asociación que dirige De Stefanis con Paola Sticchi y Antonella Panciarola cuenta con miembros italianos e internacionales. A ellos se suman los adoptantes, que pueden elegir el nombre de sus olivos y, al final de la temporada de recolección, recibir el aceite de oliva virgen extra producido en las huertas restauradas.

"Los adoptantes son tanto particulares como empresas”, afirmó De Stefanis. "El año pasado, una gran empresa embotelladora de aceite de oliva virgen extra, Costa d'Oro, adoptó varios árboles, uno para cada uno de sus empleados, en el marco de un programa de responsabilidad social corporativa”.

Uno de los últimos pequeños huertos que recuperó la asociación se encuentra en un terreno empinado con una maravillosa vista al lago. De hecho, uno de los objetivos de Le Olivastre es salvaguardar el paisaje, además de preservar la biodiversidad local.

"Estamos realizando una auténtica restauración del territorio, y nuestra idea es crear caminos a lo largo de las arboledas que se puedan utilizado para caminatas ligeras”, dijo De Stefanis. "Ya hemos organizado algunas iniciativas dentro del olivar e invitamos a nuestros socios a proponer eventos sociales porque los olivares recuperados están destinados a ser lugares para la comunidad”.

"Además, recientemente reactivamos una huerta en San Feliciano donde producimos azafrán, y esta actividad nos abrió a los demás productos del lago”, añadió. "Entonces dimos el paso de proponer nuestra propia cocina con el aceite de oliva como protagonista”.

"Con un food truck llevamos a los eventos locales nuestra comida callejera de calidad, preparada con queso, pan, vino y aceites de oliva virgen extra elaborados por otros agricultores del lago”, concluyó De Stefanis. "En estas ocasiones organizamos catas de aceite de oliva con el objetivo de difundir la cultura del aceite de oliva virgen extra de alta calidad”.