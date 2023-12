El endurecimiento de las regulaciones sobre el agua en California puede estimular el cultivo del olivo

A pesar de la desarrollo de el niño en el Océano Pacífico oriental, lo que resultará en un 2023 húmedo para California, los expertos en clima anticipan que el Estado Dorado seguirá volviéndose más cálido y seco.

Según la oficina del gobernador Gavin Newsom, las condiciones climáticas más cálidas y secas debido a cambio climático podría reducir el suministro de agua del estado hasta en un 10 por ciento para 2040.

El Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC) estima que el 40 por ciento de toda el agua del estado se utiliza en la agricultura. A medida que el estado promulga regulaciones hídricas más estrictas y fomenta una mayor eficiencia en el uso del agua, algunos agricultores ya están apostando por las aceitunas resistentes a la sequía como cultivo del futuro.

"Los olivos no son el único cultivo arbóreo que puede soportar un poco de riego deficitario, pero los olivos se destacan por su tolerancia a la sequía”, dijo Caitlin Peterson, directora asociada del Centro de Políticas de Agua de PPIC. Olive Oil Times.

Los olivos pueden ayudar a combatir el cambio climático

"Pueden crecer en tierras muy marginales con suelos pobres, algo que no se puede decir de muchos de los cultivos arbóreos dominantes en California, como las almendras, las nueces o las frutas de hueso”, añadió.

Según Peterson, tanto las aceitunas de mesa como las de aceite son resistentes a la sequía. Las aceitunas de mesa pueden recuperar rápidamente el tamaño del fruto después de una reducción temporal del riego, incluso hasta una reducción del 50 por ciento en pleno verano. Sin embargo, pueden soportar reducciones aún más severas con una pequeña reducción del rendimiento (diez por ciento).

En el caso de las aceitunas oleaginosas, algunas restricciones de agua son beneficiosas porque mantienen bajo control el crecimiento vegetativo para permitir que el huerto se cultive en setos. El estrés hídrico puede reducir el tamaño del fruto, pero esto es menos importante para la producción de aceite.

"Si bien no se ve esto con frecuencia en California, las aceitunas se cultivaban tradicionalmente en sistemas de cultivo de secano”, dijo Peterson. "Esto significó no regar y espaciar los árboles para evitar la competencia por la humedad del suelo”.

"El hecho de que las aceitunas se adapten bien a ese tipo de sistema dice mucho sobre su adaptabilidad y el potencial de realizar ajustes de gestión para una productividad continua incluso en condiciones de escasez de agua”, añadió.

Según Peterson, las aceitunas de secano aún tienen que resultar económicamente viables en California. Aún así, es posible que haya más posibilidades para ellos a medida que la disponibilidad de agua de riego disminuya en algunas áreas.

Los sistemas de agua de oliva han surgido en el contexto de las recientes condiciones de sequía en California y las preocupaciones constantes sobre la sequía.

Peterson dijo que la evidencia es clara de que el cambio climático está provocando sequías más frecuentes e intensas en California.

Las sequías más cálidas extraen más agua de los suelos y la vegetación, lo que puede crear un ciclo de estrés en las plantas que intensifica aún más las condiciones de sequía.

Un informe detallado de políticas de PPIC destacó los problemas relacionados con la sequía y la agricultura y su impacto, especialmente en el Valle de San Joaquín de California.

PPIC enfatizó que la sequía actual tiene el impacto de reducir la disponibilidad de agua y aumentar la demanda de agua de los cultivos. El informe describía la situación dinámica, "Una sequía acelerada, alimentada por el cambio climático, está limitando la disponibilidad de agua y aumentando la demanda de agua de los cultivos”.

"La preocupación con las sequías prolongadas como la que vimos entre 2012 y 2016 es que no se puede saltarse una temporada de riego en un cultivo arbóreo”, dijo Peterson. "Vimos que muchos huertos de almendros fueron arrancados durante esa sequía porque los productores no tenían agua y no podían permitirse el lujo de mantenerlos si no producían”.

"Esa es una gran pérdida si sus árboles no se están acercando ya al final de su vida productiva”, añadió.

El agua subterránea es otro factor a considerar cuando se trata de suministro de agua. El agua subterránea solía ser la reserva de sequía para los productores. Cuando el agua superficial escaseaba en el pasado, los productores podían compensar la diferencia bombeando tanta agua del suelo como fuera necesaria.

Eso no es posible ahora porque California está comenzando a implementar la Ley de Gestión Sostenible de las Aguas Subterráneas de 2014.

"Los recortes en el bombeo que se producirán para llevar el uso del agua subterránea a niveles sostenibles son fundamentales para la viabilidad a largo plazo de la agricultura, especialmente en áreas como el Valle de San Joaquín”, dijo Peterson.

Sin embargo, advirtió que entre 200,000 y 365,000 hectáreas de tierra irrigada, alrededor del 10 por ciento del total en el Valle de San Joaquín, podrían salir de la producción para reducir la demanda.

"Estimamos una reducción del 20 por ciento en el suministro de agua en relación con lo que estamos trabajando actualmente para 2040 solo en el Valle de San Joaquín debido a los efectos combinados de la Ley de Gestión Sostenible de Aguas Subterráneas, el cambio climático y regulaciones ambientales más estrictas”, dijo Peterson. .

"Cuando a la Ley de Gestión Sostenible de las Aguas Subterráneas se le suma una sequía, las cosas se vuelven aún más difíciles de gestionar”, añadió. "Supongo que es posible que empieces a ver más olivares en zonas marginales que ya no pueden sustentar a los árboles más sedientos”.

A reporte sobre las reducciones del suministro de agua relacionadas con la Ley de Gestión Sostenible de las Aguas Subterráneas pronosticaron que la transición sería un desafío.

Los esfuerzos para aumentar el suministro de agua incluyen la recarga de aguas subterráneas, el comercio de agua y métodos para gestionar la creciente escasez de agua. Incluso en el mejor de los casos, Peterson subrayó que es posible que sea necesario dejar en barbecho unas 202,000 hectáreas en el Valle de San Joaquín.

Los usos alternativos prometedores de la tierra pueden incluir desarrollo solar, cultivos con limitación de agua, restauración de hábitos, cuencas de recarga y nuevas viviendas con uso eficiente del agua, como se describe en el informe.

Peterson destacó investigaciones y orientaciones bien documentadas sobre el riego deficitario regulado disponibles para los productores de olivos. Aconsejó que los recursos universitarios son un excelente lugar para conocer prácticas específicas.

Estos recursos pueden dar a los productores de olivos una idea precisa de cuánto riego se puede reducir cuando hay escasez de agua y las etapas apropiadas de crecimiento y reproducción en las que hacerlo.

Los olivos no son tan sensibles al momento del riego deficitario como otros cultivos arbóreos. Sin embargo, Peterson advirtió que es mejor evitar algunas etapas si es posible.

Algunos mitos persistentes sobre los sistemas de agua de olivos y el uso del agua en California son difíciles de eliminar.

"Los olivos consumirán mucha agua si se riegan completamente; Que un productor conserve o no agua depende de cómo maneja el huerto, lo cual no siempre es fácil de hacer bien”, dijo Peterson.

"También creo que la gente tiende a centrarse demasiado en aumentar la eficiencia de los sistemas de riego como la clave para utilizar menos agua”, añadió. "Los sistemas de suministro más eficientes ayudan a reducir el uso de agua por acre, pero olvidamos que eso puede permitir a un productor plantar más acres porque usa menos agua por acre. La clave es observar el uso total del agua, no las gotas por acre”.