Olive Harvest de California College une al campus

La oficina de sostenibilidad del Occidental College de Los Ángeles, California, ha elaborado su primer aceite de oliva virgen extra después de cosechar a mano los árboles de la Misión de 130 años de antigüedad del campus.

Según Alison Linder, coordinadora de sostenibilidad de la universidad, la cosecha de aceitunas se inspiró en un evento similar en el cercano Scripps College para crear una experiencia de aprendizaje práctico y promover la sostenibilidad.

"Estoy feliz de apoyar esfuerzos como la cosecha de aceite de oliva que llevan la acción climática a la vanguardia de la vida en el campus y demuestran que todos tenemos un papel que desempeñar”, dijo. Olive Oil Times.

"Nuestro campus, ubicado en el soleado y urbano sur de California, alberga más de 125 olivos frutales, venerados por los observadores por su belleza y su provisión de sombra, y por el personal de jardinería y sustentabilidad por su resistencia a la sequía y al clima”, agregó.

Si bien anteriormente había interés en la cosecha de aceitunas, una oficina de sostenibilidad con personal nuevo y un invierno particularmente húmedo creó la oportunidad perfecta para coordinar una cosecha exitosa y un evento comunitario.

"La intención de la primera cosecha de aceitunas de Occidental College fue multifacética: primero, crear conciencia sobre las prácticas paisajísticas resistentes al clima y tolerantes a la sequía utilizadas en su campus; segundo, crear una comunidad en torno a la producción local de alimentos; tercero, presentar nuestra renovada oficina de sostenibilidad a la comunidad occidental”, dijo Linder.

La oficina de sustentabilidad fue reactivada recientemente debido al interés de los estudiantes, el personal, la junta directiva y el cuerpo docente en ver un esfuerzo coordinado para la planificación y acción de sustentabilidad en el campus frente a los impactos cada vez más evidentes de cambio climático.

El interés en sus esfuerzos se manifestó cuando aproximadamente 75 voluntarios de todas las áreas del campus ayudaron a recoger aceitunas en el evento.

Se recolectaron aceitunas de la Misión, con un rendimiento de 45 litros de aceite de oliva. (Foto: Marc Campos, Occidental College)

"Me abrió los ojos ver la cantidad de aceitunas necesarias para producir un galón de aceite, y varios voluntarios se sorprendieron por el tiempo necesario para llenar un balde”, dijo Linder. "En la oficina de sustentabilidad, esperamos que esta oportunidad práctica conduzca a una mayor apreciación de los productos que consumimos”.

Inmediatamente después de la cosecha, Lola Trafecanty, gerente de campo de Occidental College, e Isa Merel, coordinadora adjunta de sustentabilidad, condujeron las aceitunas dos horas al noroeste hasta Ojai Olive Oil Company.

Ojai Olive Oil recibió y transformó las 500 libras (225 kilogramos) de aceitunas inmediatamente después de su llegada. Las aceitunas se molieron para obtener 12 litros (45 galones) de aceite de oliva dentro de las cuatro horas posteriores a la cosecha.

"La novedad de una ocasión tan trascendental trajo una energía de emoción y entusiasmo al campus”, dijo Merel. Olive Oil Times. "Se me acercaron miembros de la comunidad con quienes de otro modo nunca habría interactuado, me dijeron lo emocionados que estaban por la cosecha y me agradecieron por mi arduo trabajo”.

El olivar de Occidental College tiene más de 130 años y comenzó cuando la arquitecta paisajista Beatrix Farrand, una de los 11 miembros fundadores y la única mujer de la Sociedad Estadounidense de Arquitectos Paisajistas, plantó cuatro árboles en 1936.

Con el tiempo, la arboleda se ha expandido y ahora brinda sombra a los estudiantes, el personal, los profesores y la fauna del campus para relajarse, estudiar y socializar, al mismo tiempo que produce un cultivo viable para uso comunitario.

Los organizadores esperan convertir la cosecha de aceitunas en una experiencia de aprendizaje multidisciplinaria anual para los estudiantes. (Foto: Marc Campos, Occidental College)

Los olivos, aunque no son nativos de California, son increíblemente resistentes frente a las altas temperaturas y la sequía, un rasgo cada vez más necesario en el paisajismo del campus a medida que los veranos se vuelven más calurosos y los inviernos más secos debido al cambio climático.

"Esperamos que a través de esta cosecha inaugural, y al honrar la generosidad de los árboles, hayamos despertado un aprecio en toda la comunidad por su resiliencia distintiva”, dijo Linder.

En el futuro, los funcionarios de la universidad ven potencial para oportunidades de investigación continua sobre la calidad del suelo, las cualidades organolépticas del aceite de oliva, el impacto económico y una mayor conciencia ambiental.

También se prevé una asociación de investigación con los departamentos de biología y geología para probar y remediar el suelo utilizando prácticas regenerativas para aumentar la disponibilidad de nutrientes y la capacidad de retención de agua.

Por ejemplo, un proyecto se centra en el compostaje de orujo de aceituna in situ para crear un fertilizante totalmente natural.

Occidental también ofrece una especialización en estudios alimentarios, un área de estudio interdisciplinaria que abarca política ambiental, sociología, cultura, religión y kinesiología.

Esta especialización interdisciplinaria es una plataforma ideal para un proyecto de investigación dirigido sobre la producción sostenible de aceite de oliva, los beneficios para la salud y la comunidad específicos de Occidental College.

La cosecha de Occidental se inspiró en un evento similar en Scripps College. (Foto: Marc Campos, Occidental College)

Los planes incluyen invitar a estudiantes y profesores a unirse al proceso de investigación y mantenimiento para hacer de la cosecha de aceitunas una tradición anual en el campus.

Durante la cosecha, profesores interesados ​​en hacer tinta a partir de aceitunas del campus también se acercaron a la oficina de sostenibilidad, mostrando las múltiples posibilidades que ofrece un evento como este.

"Después de una pausa de cuatro años en nuestra oficina de sustentabilidad, ha sido muy gratificante que este sea el evento de inicio de una nueva era de programas de sustentabilidad en los campus'”, dijo Merel. "No puedo esperar a ver a dónde van las futuras iteraciones de esta nueva tradición del campus”.

La participación de los estudiantes también incluyó el diseño de la etiqueta de la botella. "Trabajar con un estudiante para diseñar la etiqueta de la botella ha sido una de mis partes favoritas de este proyecto; La creatividad, el talento y la pasión por el arte de Alice Amdur han sido contagiosos”, dijo Merel. "Creo que hace que el aceite de oliva de este año sea mucho más especial”.

"Esta fue una gran oportunidad para reunir los intereses y talentos de todo el campus en la creación de un producto sostenible y de origen local”, concluyó Linder.