Los pequeños agricultores celebran un gran éxito en el centro de California

En las colinas al oeste de San Miguel, en la costa central de California, se encuentra la pintoresca finca de cuatro hectáreas del homónimo Granja de olivos de San Miguel.

A lo largo de los años, el equipo formado por Richard y Myrna Meisler, formado por marido y mujer, ha logrado un legado de alta calidad. aceite de oliva virgen extra producción controlando cuidadosamente cada aspecto del proceso, desde la cosecha manual hasta las condiciones de molienda.

No contamos con alta tecnología para ayudarnos, pero sí con buen ojo para saber cuándo regar, cuándo recoger y cómo mezclar. - Richard Meisler, copropietario, Finca Olivar San Miguel

La pareja dice que su galardonada producción de aceitunas es más que una operación agrícola; es un proyecto apasionante.

"Hace treinta y cuatro años, compramos una propiedad en el centro de California, a tres horas de donde vivíamos”, dijo el copropietario Richard Meisler. "Hace diecisiete años plantamos diez olivos en esa propiedad, justo debajo de donde vivimos desde hace 24 años. Ese fue el comienzo de toda una aventura”.

"Al final terminamos con 1,200 olivos toscanos en nuestra finca”, añadió. "El primer aceite que produjimos en 2012 nos dio siete galones (26.5 litros)”.

Los Meisler inscribieron ese aceite en concursos de calidad locales y recibieron varios premios. "Las ventas se agotaron inmediatamente y tuvimos que rechazar a muchos posibles compradores”, afirmó Meisler.

Con este éxito en la mano, comenzaron a buscar cómo expandirse. Con la ayuda de amigos y productores locales, los Meisler se dieron cuenta de que podían plantar muchos más olivos en sus tierras.

"Myrna tenía un tío que seguía enviándole artículos sobre olivos, animándola a plantarlos en nuestra tierra”, dijo Meisler. "Leyó un artículo en nuestro periódico sobre dos productores de olivos locales y se puso en contacto con ellos. Pronto descubrimos toda una red de personas útiles”.

Los Mesiler exploraron los recursos locales para lograr sus objetivos, buscando las variedades de aceituna que mejor se adaptaran a las condiciones de cultivo de su propiedad.

"Fue emocionante aprender sobre la marcha”, dijo Meisler. "Al encontrar un vivero de olivos de buena reputación al norte de nosotros, conocimos al propietario, quien nos aconsejó sobre cómo elegir las mejores variedades para nuestro clima, y ​​terminamos con cinco variedades de olivos toscanos”, incluidas Frantoio, Leccino, Maurino, Pendolino y Taggiasca.

Ninguno de los dos tenía experiencia agrícola, lo que no los detuvo. Se apasionaron por cultivar, aprender y producir aceite de oliva virgen extra.

"Como nunca habíamos cultivado, nos lanzamos sin mirar atrás”, dijo Myrna Meisler. "Cavar los agujeros para los árboles pequeños requirió imaginación. Pero ambos trabajamos muchos días, todo el día, para hacer el trabajo”.

La creación de redes con productores locales fue una parte constante del éxito. "Nos unimos a una reunión informal de otros productores. En este grupo aprendimos sobre el riego y la mosca de la fruta de olivo, poda, cosecha y mucho más”, añadió Richard Meisler.

Myrna y Richard Meisler en el 2109 NYIOOC World Olive Oil Competition (Foto: NYIOOC)

La pareja se enorgullece de cada aspecto de su trabajo. Ofrecen experiencias de cultivo del olivo y recorridos educativos, incluidas degustaciones. Guiados por el entusiasmo, tomaron lo que creían que era una decisión crítica: cosechar a mano con cuidado.

"Tomamos decisiones diferentes a las demás, pero las hemos mantenido durante todos estos años”, dijo Meisler. "Solo cosechamos a mano, no utilizamos pesticidas, cultivamos de forma natural y todo se hace con cuidado. Se ha puesto mucho amor en lo que hacemos”.

"No tenemos alta tecnología para ayudarnos, pero sí buen ojo para saber cuándo regar, cuándo recoger y cómo mezclar”, añadió.

La pareja es optimista sobre la campaña agrícola 2023/34 en el condado de San Luis Obispo, hogar de muchos de los productores de aceite de oliva más premiados del país. La cosecha temprana ya ha finalizado, con el primer Olio Nuovo embotellado y listo para vender.

"Richard estaba ocupado seleccionando las hileras y los árboles para cosechar, y tuvimos gente esperando el Olio Nuovo durante casi un año”, dijo Myrna Meisler. "El aceite de oliva virgen extra 2022 está agotado y solo producimos 75 botellas de nuestro Olio Nuovo 2023”.

Una vez completada la cosecha temprana, la pareja espera finalizar la temporada a finales de noviembre con dos días más de recolección antes de llevar las aceitunas a un molino cuidadosamente seleccionado para su transformación.

Después de una temporada desafiante en 2023, los Meisler se sienten mucho mejor con respecto a su rendimiento este año.

"El año pasado no fue nada bueno”, dijo Richard Meisler. "Tuvimos una cosecha muy pequeña, pero aun así estábamos felices de producir deliciosos aceites de oliva excepcionalmente ricos en fenoles”.

Producir aceite de oliva en California no es para los débiles de corazón. Con cambio climático, impactos económicos y condiciones impredecibles, los Meisler continúan tomando los cambios con calma.

"Los retos no son malos”, afirma Meisler con una sonrisa. "Los productos que necesitamos han duplicado su precio. La facilidad ha desaparecido y la calidad no es la misma. El transporte de mercancías se ha duplicado y el viejo "ocuparse de los negocios' parece no tener importancia”.

Los Meisler llevan sus aceitunas cuidadosamente seleccionadas a un molino local. (Foto: Olivar San Miguel)

Si bien el cultivo del olivo era nuevo para los Meisler, al entrar en el NYIOOC World Olive Oil Competition marcó otro hito en su viaje productor de aceite de oliva.

Han ganado 19 premios en el NYIOOC desde 2018, incluyendo tres Premios de Oro en el 2023 edición del concurso.

"Ganar premios de oro era nuestro objetivo, especialmente en esta competencia. La plata está bien, pero te hace pensar, "¿Cómo podemos ganar un Oro el año que viene?” Dijo Meisler. "Lo hicimos y ganamos a lo grande”.

Además de la satisfacción de saber que mantienen una calidad constante, Myrna Mesiler dijo que los premios brindan un valor comercial único, especialmente para los pequeños productores que compiten en un mercado abarrotado.

"Las pegatinas doradas en nuestras botellas han sido un punto de venta y son muy importantes para el aceite de oliva virgen extra de alta calidad”, añadió.

Los Meisler han colocado todos sus premios de calidad (unos 160 en total) en las paredes de su sala de degustación. Los elogios sirven como recordatorio para seguir mejorando y trabajando duro. También son recuerdos de grandes momentos y de toda la gente nueva que ha conocido en el camino.

"Cada premio es un trampolín para nuestro negocio. El éxito requiere tiempo y perseverancia”, concluyó Meisler. "Nos gusta decir, "Tranquilo Eddie. Y nos recuerda que debemos seguir adelante”.