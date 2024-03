El registro de las aceitunas Kalamata como propiedad intelectual renueva la controversia en Grecia

Aceitunas de mesa Kalamata con Denominacion de Origen Protegida (DOP) han recibido protección de propiedad internacional después de haber sido registradas en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con su nombre griego, Elia Kalamatas.

Las aceitunas de mesa Kalamata DOP provienen del cultivar indígena griego Kalamon producido en la prefectura de Mesenia, en el sur del Peloponeso.

La OMPI, un registro internacional legalmente vinculante para Denominaciones de Origen (DO) e Indicaciones Geográficas (IG), protegerá las aceitunas de mesa Kalamata DOP contra imitaciones y falsificaciones en 76 países de todo el mundo.

Las aceitunas Kalamata de Mesenia también cuentan con un indicador geográfico protegido de la Unión Europea desde 1996.

"Continuamos inquebrantablemente nuestros esfuerzos para defender y proteger la mundialmente famosa Denominación de Origen Protegida a pesar de aquellos que intentan por todos los medios abolirla”, dijo en un comunicado la Unión de Asociaciones Agrícolas de Mesenia, que inició y supervisó la solicitud de la OMPI para las aceitunas Kalamata. declaración.

"Potenciamos e invertimos en denominaciones de origen icónicas de DOP con visión, plan, inteligencia científica y seriedad”, agregaron.

Sin embargo, la Asociación Interprofesional Nacional Griega de Aceitunas de Mesa (Doepel) contradijo la declaración del sindicato, diciendo que era inexacta y levantaba sospechas.

"Está claro, como hemos subrayado muchas veces, que nadie se opone ni intenta abolir la Elia Kalamatas DOP”, afirmó la interprofesional. "Sin embargo, cabe señalar que la [aceituna de mesa Kalamata DOP] no presenta ningún potencial de exportación. En particular, la mayor cantidad exportada desde 1996... no ha superado las 247 toneladas, es decir, el 0.30 por ciento de las exportaciones griegas de la variedad Kalamon/Kalamata”.

El conflicto entre la Unión Messenia y la interprofesional nacional demuestra que la codiciada denominación Kalamata, que confiere reconocimiento mundial al producto, continúa dividiéndose el sector griego de las aceitunas de mesa.

Los productores de aceitunas Kalamon de Mesenia afirman que el nombre Kalamata designa un producto DOP y debería reservarse únicamente a las aceitunas producidas en la región.

Los productores de Kalamon de otras regiones argumentan que el nombre Kalamata debería usarse libremente en toda Grecia, ya que las aceitunas provienen del mismo cultivar.

El Estado griego y el tribunal supremo del país también se han visto involucrados en la disputa, lo que subraya el abismo entre los productores.

En septiembre de 2022, el gobierno griego emitió un decreto ministerial permitiendo a todos los productores de aceitunas de mesa Kalamon del país utilizar la marca Kalamata.

La decisión de 2022 de volver a registrar las aceitunas Kalamata en la lista nacional de variedades vegetales, permitiendo a los productores de toda Grecia utilizar el nombre, fue un esfuerzo por revertir una decisión de la corte suprema que volcó el decreto ministerial 2018 que inicialmente registró las aceitunas Kalamata en la lista.

La liberación de la marca Kalamata impulsó significativamente las exportaciones de aceitunas Kalamon de Grecia, comercializadas como Kalamata o Kalamata DOP para las producidas en Mesenia, cumpliendo con los requisitos de la DOP.

Sin embargo, permitió a oliva productores en otros países promocionar sus aceitunas Kalamon como Kalamata, compitiendo directamente con los productores griegos.

Los productores de aceitunas de mesa de Mesenia han vuelto a apelar el decreto ministerial de 2022 ante el Consejo de Estado griego y la decisión del Tribunal Supremo aún está pendiente.

En años abundantes, la producción de aceitunas Kalamon/Kalamata en Grecia puede superar las 100,000 toneladas. Alrededor del 80 por ciento de la producción se destina a la exportación a los mercados internacionales con un valor de exportación de más de 200 millones de euros.