Agricultores griegos piden subsidios en medio de bajos rendimientos

En Grecia, los productores de aceitunas y productores de aceite se reunieron frente a los edificios del gobierno regional de todo el país, buscando ayuda financiera para hacer frente a la extremadamente mala cosecha de aceitunas de este año.

Los manifestantes exigieron que todos los productores de olivos del país reciban 200 euros por stremma (una unidad de medida tradicional griega equivalente a 0.1 hectáreas) de olivos para fortalecer sus ingresos.

No podemos llegar a fin de mes porque producimos muy poco aceite de oliva. - Dionysios Gonis, miembro, asociación agrícola de Argolida

También pidieron medidas para reducir los costos de producción y agregar aceitunas a los cultivos elegibles para recibir compensación por parte de ELGA (la Organización Griega de Seguros Agrícolas) después de desastres naturales.

"La falta de frutos en nuestra zona oscila entre el 80 y el 100 por ciento, mientras que los olivos no tienen derecho a ninguna compensación", afirmó Thanasis Halatis, de la asociación agrícola de Kalyvia, en el norte de la península de Calcídica, durante una protesta frente al edificio del gobierno regional en Salónica.

Ver también: Dos aceites de oliva griegos con DOP reciben protección en la India

Este año de cosecha, los productores de aceitunas de Calcídica, donde se cultivan las aceitunas de mesa verdes y de forma ovalada características de la región, están Se espera cosechar sólo una fracción de la excelente cosecha del año pasado de 160,000 toneladas.

Otros olivareros que asistieron a la protesta destacaron que el crecientes costos de producción amenazar su negocio.

"Con unos costes de producción de 800 euros por stremma, frente a los 600 euros del año pasado, resulta obvio que no sólo no alcanzaremos el punto de equilibrio, sino que nos endeudaremos”, dijeron.

Protestas similares tuvieron lugar en otras regiones olivareras del país, incluidas Mesenia y Laconia en el Peloponeso, Lesbos, Heraklion y Chania en Creta y Fthiotida en el centro de Grecia.

Asociaciones agrícolas y sindicatos de olivareros de todo el país habían anunciado su movilización en una reunión panhelénica en Atalanti una semana antes de las protestas, argumentando que el problema de la baja rentabilidad no es esporádico sino que afecta a todo el sector olivarero griego.

Según el comité de bloqueo de los productores, que coordinó las manifestaciones, los productores de olivos en Grecia se enfrentan a una pérdida de ingresos de 1 millones de euros este año debido a la reducción de las cosechas.

En la región de Magnesia, en el centro de Grecia, el mal rendimiento de los olivos ha añadido una capa adicional de dificultades para el rendimiento sustancial de los productores locales. después de los incendios forestales del verano e inundaciones.

"Magnesia es el hogar de muchos stremmata [de olivos] y ha sufrido grandes daños por las inundaciones, los incendios y la mosca de la fruta de olivo, combinado con una reducción del 95 por ciento en la floración de los árboles”, dijo Thodoris Georgadakis, presidente de la unión de asociaciones agrícolas de la región.

"Solicitamos una compensación de 200 euros por stremma y el dinero debe llegar a todos antes de Navidad”, añadió.

Si bien los productores griegos de aceitunas de mesa son los más afectados por la baja producción de frutos este año, los productores de aceite de oliva del país también se ven afectados, con la caída general Se espera que la producción de aceite de oliva caiga de 200,000 toneladas a unas 340,000 toneladas.

"Los productores de aceite de oliva se enfrentan a un enorme problema este año”, afirmó Dionysios Gonis, de la asociación agrícola de Argolida, en el este del Peloponeso, que protestó por la reducción del rendimiento junto con otros agricultores de Nafplion.

"No podemos llegar a fin de mes porque producimos muy poco aceite de oliva”, añadió Gonis. "ELGA no compensa la reducción de la fruta, por lo que pedimos 200 € por stremma para cubrir nuestros gastos y seguir cultivando nuestros árboles. Queremos que el Estado y el Gobierno regional nos ayuden a que el aceite de oliva no llegue a los consumidores a estos precios”.

Los productores de aceitunas y aceite de oliva que participaron en las protestas en toda Grecia dijeron que reevaluarían la situación a principios de enero para decidir sobre posibles nuevas movilizaciones.