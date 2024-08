Más que 800 para competir en la competencia internacional de aceite de oliva de Nueva York

La competencia de aceite de oliva más grande y prestigiosa del mundo será más grande que nunca este año con más de 800 marcas de países 27 que competirán el próximo mes por los codiciados premios Silver, Gold y Best in Class.

La cuarta competición internacional anual de aceite de oliva de Nueva York (NYIOOC), que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York en abril 11 - 14, revelará los aceites de oliva que, según un panel internacional de expertos superiores, son los mejores del mundo para 2016. Los resultados serán anunciados durante un conferencia de prensa transmitido en vivo en 5: 30 Eastern (UTC ‑5) el jueves 14 de abril.



Que hay tantos productores que luchan por la excelencia es humillante. - Curtis Cord, NYIOOC

Los organizadores dijeron que el número récord de entradas fue el resultado de una buena temporada de cosecha en general y las ventajas inequívocas para las marcas que logran ganar un premio en el NYIOOC. "Ahora, más que nunca, es necesario identificar y celebrar los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo ”, dijo Curtis Cord, el NYIOOC fundador y presidente. "Que hay tantos productores que luchan por la excelencia es humilde ”.

Ganadores de la NYIOOC se presentan en el popular La mejor guía de aceites de oliva (bestoliveoils.org), la lista autorizada utilizada por chefs, compradores de alimentos y consumidores exigentes que valoran los aceites de oliva virgen extra de la más alta calidad.

NYIOOC y Olive Oil Times desarrollado recientemente un aplicación de emparejamiento que identifica los mejores aceites galardonados para combinar con ciertos alimentos. Desde su lanzamiento en enero, la aplicación se ha utilizado más de medio millón de veces. El equipo está desarrollando actualmente una aplicación móvil que permitirá a los usuarios escanear cualquier botella de aceite de oliva para ver su perfil de calidad.

Y quizás aún más al punto, NYIOOC dice que pronto revelará un ""Comprar ahora" en los listados de la guía Best Olive Oils con tecnología de una nueva plataforma, Best Olive Oils Marketplace, que permitirá a los comerciantes (minoristas y distribuidores) vender NYIOOC ganadores directamente a través de los sitios web de aceite de oliva de mayor tráfico en el mundo. "Vamos a cerrar el círculo ", dijo Cord. "No solo revelaremos los mejores aceites de oliva del año, sino que los obtendremos en las cocinas ”.