Qué par de semanas interesantes han sido. El 14 de julioth Recibimos un aviso nocturno de que el UC Davis Olive Center iba a publicar un informe que concluiría la mayoría de las "los aceites de oliva virgen extra que compramos no merecen llamarse así. Nosotros rompió la historia, publicando el informe horas antes que nadie, y desde entonces les hemos estado brindando novedades. Las acusaciones de fraude, lucro cesante y guerras de relaciones públicas no eran lo que teníamos en mente cuando conectamos nuestro servidor hace unos meses con el eslogan "noticias, reseñas y debates sobre el aceite de oliva ", pero las noticias suceden y el aceite de oliva es nuestro ritmo.

No nos sorprende demasiado que la mayoría de los aceites de oliva de los supermercados de California no cumplan con las pautas de virgen extra. Digamos que es el jefe de un conglomerado de aceite de oliva de mil millones de euros que tiene que responder a los accionistas mientras produce resultados anuales en constante mejora. Produce una cierta cantidad de aceite de oliva virgen extra de alta calidad para sus clientes domésticos de pan y mantequilla, pero imagine la presión para aprovechar esa producción y su marca centenaria diluyendo las cosas buenas con aditivos más baratos y vendiéndolas. , barcos lleno de ello, a poblaciones desprevenidas que no conocen la diferencia y cuyos gobiernos no harán cumplir las débiles leyes vigentes. Estados Unidos es una fuente de ingresos para los gigantes productores de aceite de oliva sin escrúpulos que durante mucho tiempo se han preocupado más por la creación de marcas y las redes de distribución que por la calidad de sus aceites de oliva.

Entonces, ¿qué está cambiando ahora? Envalentonados por las recientes revisiones del Departamento de Agricultura de los EE. UU. Que, al menos, requiere estándares mínimos para el etiquetado de virgen extra, el Consejo de Aceite de Oliva de California y sus amigos en el Centro de Aceitunas de Davis están señalando nuevamente que los consumidores en los Estados están siendo estafados. . La pequeña muestra reflejó un estudio realizado a bajo costo, pero la realidad ineludible permanece, y apostamos a que podría duplicar las pruebas en cualquier número de países de producción de efectivo en todo el mundo y obtener resultados similares. Pruébelo en China, India, Japón, México, Canadá, Alemania.

Hoy un demanda judicial fue anunciado en la típica moda estadounidense, con un demandante chef semi-famoso y "restauradores prominentes ”, para presionar a las grandes empresas que llenan los estantes de aceite de oliva de lugares como Costco, Walmart y Albertson's. La marca de Rachael Ray se encuentra entre las falsificaciones mencionadas, aunque es más probable que la novia culinaria de Estados Unidos sea una víctima desventurada como el resto de nosotros. Quizás esto es a lo que tenía que llegar. Aquí no pasa nada sin el zumbido.

Esto no es sobre lo que queremos escribir en estas páginas (pero lo haremos). Preferimos hablar sobre las personas que elaboran el aceite de oliva, cómo usarlo y disfrutarlo, su cultura ancestral y su lugar en nuestras formas de vida modernas. Y aunque nos gustaría agradecer a la Universidad de California, el Consejo Oleícola Internacional, la Asociación Norteamericana del Aceite de Oliva y el bufete de abogados Callahan y Blaine por el tremendo crecimiento de nuestros lectores, también estamos recibiendo un montón de correos electrónicos de lectores que están confundidos y quieren orientación. Les gustaría saber cómo comprar aceite de oliva virgen extra sin que los ingieran.

Francamente, no tenemos ese problema. La oficina editorial de Olive Oil Times recibe más de lo que le corresponde de aceite de oliva virgen extra realmente bueno de productores que deben pensar que si nos envían cosas gratis escribiremos sobre ellos (y podríamos hacerlo). Nunca más tendremos que comprar otra botella y si pudiéramos compartir este ridículo alijo con nuestros lectores, ya sabes que lo haríamos. Pero déjame fingir por un minuto que tuve que salir y comprar una botella de buen aceite de oliva de, digamos, una tienda de comestibles. Nuestra Denise Johnson publicó una pieza recientemente sobre las escasas ganancias en un supermercado típico de Nueva Inglaterra. Ella podía elegir entre algunas de las marcas implicadas en "El estudio "y "premium "material extra virgen de orígenes identificados que podría haber sido bastante bueno, si no hubiera sido antes de Obama.

Hay una palabra de moda en el mundo productor de aceite de oliva virgen extra de alta gama: trazabilidad. Ahora es posible tomar el número de lote de algunas botellas de AOVE de alta gama, ingresarlo en un sitio web y ver información completa sobre el aceite, incluida la fecha de cosecha, las variedades y una vista aérea de la parcela de donde se recogieron las aceitunas. Para saber realmente lo que estás comprando, es necesario que exista cierto grado de trazabilidad. Con una gran cantidad de productos alimenticios, incluidos algunos que incluso podrían llevar nombres famosos como Rachael Ray o Paul Newman, puede que no importe tanto. Con aceite de oliva virgen extra sí. El jugo de naranja premium cuesta $3 el litro. El jugo de aceituna premium puede costar diez veces más. Necesitamos saber en qué año se recogieron las aceitunas y cuándo se embotelló el aceite.

Alex "A-Rod "Rodríguez, uno de los jugadores de béisbol más talentosos de todos los tiempos, alcanzó sus 600th jonrón esta semana en medio de una gran fanfarria y adoración. A pocos pareció importarle que admitiera haber usado esteroides durante un tiempo que se ha acuñado "Era de los esteroides. ”El béisbol profesional ahora está en lo que se llama el "Era of Testing "durante la cual, se cree ampliamente, nadie puede escapar tomando medicamentos para mejorar el rendimiento bajo un escrutinio tan intenso.

Creo que estamos entrando en un período similar en el negocio del aceite de oliva. El estudio de Dan Flynn y la demanda de Dan Callahan marcarán el comienzo de la "Era de pruebas ”para el aceite de oliva virgen extra y no pasará mucho tiempo antes de que podamos estar seguros de que lo que compramos en el supermercado es lo que dice ser. Al igual que sabía que el jonrón de A-Rod fue resultado de su propio talento natural (y una recta alta en la zona).

Los productores y comercializadores de aceite de oliva implicados en el proceso saldrán adelante, como Alex Rodríguez, siempre y cuando no vuelvan a estropearlo. Los consumidores pronto buscarán en las etiquetas los valores de ácidos grasos libres (FFA) y peróxido, las fechas de cosecha y los países de origen. Escaneará un código de barras con su teléfono para ver un mapa de Google de la arboleda. Trazabilidad.

Mientras tanto, pregúntele a su comerciante por qué no hay fecha para el aceite de oliva. Elija una marca de supermercado para cocinar y considere pagar más por un extra virgen premium elaborado por un productor artesanal, del país de su elección, para usar en todo lo demás. Si disfrutas del aceite de oliva virgen extra lo suficiente como para leer este artículo, te debes a ti mismo aprender a distinguir lo bueno de lo malo, lo bueno de lo no tan bueno. Puede realizar un curso, recoger un libro, leer algunas de nuestras publicaciones sobre el tema o simplemente practicar la comparación de diferentes marcas en casa. No te arrepentirás.