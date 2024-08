Richard Gawel en una lágrima

Richard Gawel

El líder y bloguero australiano del panel de degustación de aceite de oliva virgen extra Richard Gawel es bien conocido en la industria por no tener miedo de decir lo que piensa. Y este fue ciertamente el caso hablando recientemente con Olive Oil Times.

"A veces voy al supermercado y saco las cosas del estante, las pruebo y pienso "esto es solo basura "y me pregunto qué demonios están haciendo los políticos de todo el mundo", dijo el Dr. Gawel sobre la calidad de algunos de los llamados AOVE. "Si piensan que estos aceites de oliva son buenos, tienen rocas en la cabeza ”.

Probablemente estén viendo todos estos comentarios y pensando " ¿Quién es este chico?' - Richard Gawel

Un hecho poco conocido, el experto en aceite de oliva en realidad comenzó como un estadístico científico, diseñando ensayos y analizando resultados. Esto sin duda explica su obsesión por los datos al escribir su blog de aceite de oliva Virgen Extra Slick.

Luego trabajó como profesor de vinos, antes de ser llamado por el Asociación Australiana de Aceite de Oliva en 1997 para encabezar un panel de cata de aceite de oliva. Dirigió ese panel durante ocho años antes de decidir renunciar y comenzar como un consultor de aceite de oliva por cuenta propia, mientras seguía presidiendo una serie de ferias de aceite de oliva. Ahora trabaja en la investigación del vino, principalmente con fenólicos del vino blanco, y vive en Adelaide con su esposa, dos adolescentes, un perro y un gato que no le gusta.

Ninguno de los cuales ha dominado las publicaciones de su blog, su parcialidad para comentar sobre la información errónea del aceite de oliva que ve en Internet, su papel en la presidencia de programas de aceite de oliva, incluido el codiciado Australian National Olive Oil Show, o su actualizaciones de Twitter en todas las cosas AOVE.

El Dr. Gawel dijo que a pesar de que muchas personas pasan de la industria del vino a la industria del aceite de oliva, las dos son muy distintas. "Con el vino, tienes tantas variedades diferentes y diferentes niveles de alcohol. Comprender las complejidades de cada uno es el trabajo de toda una vida ”, dijo. "Con el aceite de oliva, las diferencias son más sutiles porque básicamente estás evaluando el jugo de frutas, pero cuando obtienes 50 aceites en un programa y tienes que determinar cuál es el mejor, eso es bastante desafiante ".

Nacido y criado en Adelaida, está muy lejos de los lugares tradicionalmente asociados con la producción de expertos en aceite de oliva. "Si le preguntaras a alguien en el mundo del aceite de oliva dónde estaría el lugar más remoto, creo que Adelaide, Melbourne o Hobart, Australia se acercarían mucho ”, dijo el Dr. Gawel.

Por eso, Internet tiende a ser su salida al mundo del aceite de oliva. Conocido por ser franco, el Dr. Gawel dijo que solo está diciendo lo que piensa y lo que la mayoría de la gente tiene demasiado miedo de decir. Ciertamente ayuda no tener vínculos comerciales importantes con una empresa de aceite de oliva en particular.

"Hago un poco de trabajo para una empresa u otra aquí o allá, pero gano tan poco que no vendería mi alma por eso ”, dijo. "¿Por qué querría mentir por esa cantidad de dinero? Esa es la otra cosa buena de estar a millones de millas de la nada. Probablemente estén viendo todos estos comentarios escritos por mí y pensando "¿Quién es este chico? Oh, es solo australiano, no te preocupes, no es nadie ".

Pero sus opiniones ciertamente no van a ser ignoradas.

Una cuestión que el Dr. Gawel ha mantenido al tanto es la calidad de los AOVE europeos y el etiquetado incorrecto. Dijo que la industria en todo el mundo necesita ver la calidad del aceite de oliva que se presenta al mercado masivo y se alegró de que las autoridades de protección al consumidor de Andalucía "tenía las agallas "para salir y probar aceites en toda España, descubriendo que la mitad de ellos no eran realmente extra virgen.

Dr. Gawel cree que la Estándares de EE. UU. tengo un largo camino por recorrer. "No son muy diferentes de los Normas del COI (Consejo Internacional del Aceite de Oliva), de hecho, hay muy poca diferencia. Si realmente lee la letra pequeña, son tan confusos como siempre y, de hecho, puede tener un aceite de oliva refinado mezclado y llamarlo de diferentes maneras según los estándares actuales. La definición de un buen conjunto de normas es que un aceite solo debe pertenecer a una categoría. No he visto los nuevos estándares australianos, pero espero que sean muchísimo mejores. Pero tendremos que esperar y ver ".

El Dr. Gawel dijo que un cambio importante en la industria es la mejora continua de la calidad de los aceites de oliva por parte de los grandes productores, lo que obliga a los pequeños productores artesanales de alto nivel a salir del mercado. "En el pasado, los aceites de gran volumen que se encuentran en los supermercados de todo el mundo generalmente eran de muy baja calidad. Pero creo que las cosas van a cambiar muy pronto si miras a los grandes productores en Chile, aquí en Australia - Curva de límite y los gustos, y en California. Por primera vez, veremos aceites de oliva frescos, sanos y de buena calidad en los estantes de los supermercados a precios de supermercado ”.

Muchos de los productores más grandes ahora están convirtiendo aceitunas en aceites de calidad tan pronto como han sido cosechadas, algo con lo que un pequeño productor solo podría soñar. El Dr. Gawel dijo que en estos aceites se encuentran niveles de acidez de grasas libres (un indicador importante de la calidad de un aceite de oliva) de 0.1 y 0.15, bajos peróxidos y son frescos y afrutados.

Richard Gawel dijo que un tema del que no se habla mucho es la reducción en el consumo de aceite de oliva virgen extra, y el aceite de oliva en general, en Europa. "Si nos fijamos en España, Italia y particularmente en Grecia, el consumo per cápita ha disminuido significativamente en los últimos 10 años. El COI nunca habla de esto porque en realidad no quieren que nadie hable de eso ".

Dijo que el consumo anual per cápita en Grecia ha caído de unos 28 a 21 litros en los últimos 10 años. "Eso es muchísimo aceite de oliva. Tienes que hacer la pregunta "¿Por qué la gente en Europa no consume tanto aceite de oliva como antes? En todos los demás países del mundo (EE. UU., Australia, Alemania y Gran Bretaña) el consumo es estable o está aumentando "

"En Europa, están impulsando promociones en India y China, Lo cual es genial. Si logras que la gente en China coma incluso una gota de aceite de oliva al año cada uno, todos seríamos ricos, pero es un largo camino lograrlo ".

El Dr. Gawel ciertamente está haciendo su parte para ayudar a mantener en movimiento las industrias del vino y el aceite de oliva. Como parte de su trabajo, prueba el vino casi todos los días y prueba más de 500 aceites de oliva al año. Y ese es solo su trabajo diario.

En casa, dijo que a uno de sus hijos realmente le gusta el AOVE y lo pone en todo, mientras que el otro "no le importa menos ". "Eso son niños para ti ”, dijo.

Incluso a pesar de la gran cantidad de aceites que han tocado su paladar, su apetito por probar aceites de oliva de buena calidad no ha disminuido. "Sería bueno ver algunos aceites europeos frescos más superdultos que podríamos probar, pero de nuevo Australia está un poco fuera del camino ”, dijo el Dr. Gawel.

Pero dijo que una de las mejores cosas de la industria australiana es su capacidad para experimentar y probar nuevas mezclas con sus diversas variedades y estilos de aceites de oliva, que van desde los estilos toscanos hasta las variedades españolas y griegas, y con aceitunas verdes, mediados de gama, y ​​aceitunas más maduras.

"Tiene una mente muy abierta sobre lo que constituye un buen aceite de oliva aquí. Algunas de las combinaciones no las encontrarás en ningún otro lugar del mundo. Obtenemos algunos aceites para perros de productores australianos en los estantes de los supermercados, pero creo que lo principal es que el problema no es sistémico. Lo que encontré es que los aceites australianos en los estantes de los supermercados australianos son de muy buena calidad y bastante consistentes, aparte de algunos ".

Entre sus diversos compromisos con el aceite de oliva y el vino, el Dr. Gawel también se las arregla para dedicar tiempo a algunas de sus otras pasiones que a menudo encuentran su camino en su feed de Twitter (@oliveoilman) como los derechos humanos. Como miembro de Amnistía Internacional, dijo que se siente privilegiado viviendo en un país "donde puedes decir lo que piensas y no ir a prisión por eso ”.

Cuando tiene tiempo para ir a pescar con mosca, también escribe sobre eso. "Eso es algo bastante autoindulgente ”, dijo. Un jardinero entusiasta, sus tomates también podrían recibir una mención, principalmente para "burlarse "de los vecinos. "Amo el cricket. Mis amigos estadounidenses piensan que es lo más divertido del mundo, cómo alguien puede sentarse frente al televisor durante cinco días y ver un sorteo ”, dijo.

"Y siempre me ha gustado la AFL (Liga de fútbol australiana). Soy un firme partidario de la Club de fútbol de Melbourne (conocido como Los demonios). Soy un gran ciclista cuando no me atropellan los coches, lo cual he estado varias veces y he estado en el hospital. Creo que a los ciclistas les cuesta un poco, no nos cuidan tan bien. Pero aparte de andar en bicicleta, pescar y ver críquet, eso es mi vida realmente ".

En cuanto al domingo, se ocupará de su jardín, irá a dar un paseo en bicicleta si le apetece, escribirá su blog, invitará a algunos amigos a tomar unas cervezas y pasará algún tiempo con sus hijos.

"Mucha gente piensa que mis domingos podrían desperdiciarse, pero nunca los vi desperdiciados ”, dijo.

