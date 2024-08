No se están utilizando las leyes de verificación de la etiqueta del aceite de oliva de Europa

Comisario Europeo de Agricultura Dacian Ciolos ha prometido un escrutinio más estricto de las etiquetas de aceite de oliva, al ser cuestionado por Olive Oil Times sobre defectos aparentes en el sistema actual.



Las leyes de comercialización del aceite de oliva de la Comisión Europea (CE) ya prevén controles sobre la precisión de la etiqueta y requieren que los estados miembros de la UE informen anualmente sobre detalles, incluidas cuántas solicitudes de verificación de etiquetas han recibido y sus resultados.

Después de consultas con la CE, Olive Oil Times ahora puede revelar cuántas verificaciones de etiquetas han sido reportadas a la CE en los últimos tres años por los principales productores mundiales de España, Italia y Grecia: ninguna.

Las CE dijeron que en ese período había recibido un informe de España y dos de Italia, todo lo cual indicaba que no se habían recibido solicitudes de verificación de etiquetas en el año anterior. No se recibieron informes de Grecia.

Bajo la Normas de comercialización de aceite de oliva de la UE, codificadas en enero Como la regulación 29/2012, varias partes pueden hacer solicitudes de pruebas de la verdad de las indicaciones de la etiqueta, como que el aceite es virgen o de grado extra virgen, y los países productores relevantes deben informar a la CE antes del 31 de marzo sobre su seguimiento acción y sanciones aplicadas.

A la luz de las persistentes preocupaciones planteadas en todo el mundo por los consumidores, grupos de productores y organizaciones gubernamentales sobre el etiquetado engañoso del aceite de oliva, Olive Oil Times preguntó a Cioloş si le parecía extraño que no se hubieran realizado solicitudes de verificación en virtud de estas leyes de la UE. También preguntamos qué se debe hacer para aumentar la precisión del monitoreo y el etiquetado.

Una portavoz de Cioloş respondió por correo electrónico que "De hecho, no se recibió ningún informe sobre las solicitudes de verificación, sin embargo, existen otros canales de comunicación entre la Comisión y los Estados miembros en el sector del aceite de oliva, en particular en el marco del Reglamento (CE) no. 2568/91, que solicita a los Estados miembros que envíen periódicamente información sobre las irregularidades observadas en el sector ".

"Las discusiones ya están en curso en el marco del Comité de Organización del Mercado Único para hacer que el control sea más efectivo. El objetivo es evaluar si sería necesario un ajuste de la legislación actual para tener en cuenta la evolución del mercado del aceite de oliva ".

"Además, comisario Cioloş planea presentar un plan de acción en el sector del aceite de oliva en las próximas semanas, probablemente en la primera semana de junio. Esto podría implicar ajustar las disposiciones técnicas relacionadas con la competencia de la Comisión para fortalecer el control de calidad, proteger a los consumidores y mejorar el etiquetado ”, dijo.