La reunión de químicos fue solo para miembros

No es cierto que el El COI mantuvo a expertos de países no miembros del COI fuera de la reciente reunión de químicos. El hecho es que a todos los observadores se les prohibió asistir a la reunión, independientemente de si eran de países miembros o no miembros del COI.

La reunión se limitó a representantes oficiales del gobierno. Es normal que el COI desee celebrar una reunión exclusiva para miembros de vez en cuando. Si una organización generalmente da acceso abierto a sus reuniones y distribuye libremente la documentación de la reunión, esto no significa que deba hacerlo siempre. Tiene todo el derecho a permitir que los observadores asistan o no. Cuando otras Organizaciones (OMS, OMC,…) han restringido el acceso a algunas de sus reuniones, nunca he escuchado quejas de periodistas.



Tampoco es cierto decir que a algunas personas se les negó el acceso al sitio web del COI. La verdad es que, lógicamente, a los observadores se les negó el acceso a los documentos distribuidos en los asuntos de la agenda para esta reunión en particular.

Por último, el COI estaría muy interesado en saber sobre "variedad de fuentes ”que hablaron sobre un debate "reducir, o incluso eliminar, el uso de paneles sensoriales en la determinación de la calidad del aceite de oliva ”. Tal vez sea la gente a la que le gusta darle mala fama a un perro y colgarlo, o que quiere crear su propio esquema de reconocimiento de panel y expulsar al COI de esta actividad. Sean quienes sean, les puedo asegurar que en el COI pensamos muy bien en nuestro método de prueba sensorial (que en realidad no se discutió en la reunión de químicos) y lo consideramos un criterio de calidad esencial.

El hecho de que estamos haciendo esfuerzos constantes para involucrar a más paneles en nuestras pruebas de verificación de competencia para el reconocimiento del COI y que estamos ofreciendo ayuda para capacitar a los nuevos paneles es una amplia prueba de que no tenemos intención de abandonarlo.