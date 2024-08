Aceite de oliva detenido por trazas de pesticidas

La detección de trazas de pesticidas ha dejado varados los contenedores de envío 98 de aceite de oliva virgen extra italiano en los puertos de Nueva York y Seattle, según el miembro italiano del Parlamento Europeo Sergio Silvestris.

En una pregunta escrita a principios de este mes, Silvestris informó que los controles del Parlamento por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en muestras en varios contenedores encontraron rastros de clorpirifos-etilo.

Los niveles detectados, que oscilaban entre 0.015 y 0.020 ppm, fueron mínimos y estaban por debajo del nivel máximo permitido de residuos (LMR) de 0.250 ppm establecido para todos los cultivos agrícolas en la Unión Europea. Pero el pesticida, usado contra la mosca del olivo, no puede usarse para la producción de aceite de oliva en Estados Unidos, dijo.

Sin embargo, está aceptado y autorizado en los EE. UU. Para su uso en varios cultivos, con un LMR) de 0.100 ppm.

Silvestris dijo que todo el aceite de la UE importado por los Estados Unidos está sujeto a controles previos por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los exportadores italianos de aceite de oliva han tenido durante varios años "considerable dificultad "para vender su producto a los Estados Unidos debido a la presencia de residuos de clorpirifos-etilo. "Un plaguicida cuyo uso está autorizado en Italia y Europa en el cultivo del olivo (según) el reglamento 149/2008 de la Comisión Europea ".

"Actualmente, más del 80 por ciento del aceite de oliva virgen extra producido en Italia y vendido en Estados Unidos permanece bloqueado en 98 contenedores en los puertos de Nueva York y Seattle”, escribió en una pregunta aún sin respuesta fechada el 8 de marzo.

Silvestris vinculó el asunto con la necesidad de cambios en las regulaciones de la FDA y el tema más amplio de las próximas conversaciones de este verano sobre un acuerdo de libre comercio transatlántico.

"¿Por qué aún no se ha llegado a un acuerdo bilateral con Estados Unidos en relación con esa sustancia? ”

"¿Comenzará la Comisión negociaciones con la FDA lo antes posible ... con referencia al clorpirifos en la agricultura y la alimentación?

"¿Qué medidas adicionales tiene previsto tomar para garantizar el libre comercio entre las dos partes y evitar que las medidas sanitarias y fitosanitarias, como las descritas, se conviertan en verdaderos obstáculos internacionales a la exportación de productos de la UE ", preguntó.

Un importador de aceite de oliva estadounidense dijo Olive Oil Times que también se habían conservado algunos recipientes de aceite de oliva virgen extra español.

En 2011/12, Estados Unidos importó poco más de 317,000 toneladas de aceite de oliva, un aumento de 8.6 por ciento en comparación con la temporada anterior. Italia fue el principal proveedor, seguido de España.

Juan Corbalán, delegado de Bruselas de las Cooperativas Agroalimentarias españolas, que ocupa la presidencia de la sección de aceite de oliva de la federación europea de agricultores Copa-Cogeca, dijo que los exportadores europeos de aceite de oliva sufrieron restricciones en los EE. UU., Donde los estándares de calidad europeos no fueron reconocidos.

"Tenemos la sensación de que no se sienten muy cómodos con el aceite de oliva de Europa porque es más competitivo que el de ellos ”, dijo.

Las críticas en los EE. UU. Sobre los estándares de calidad de la UE y la posibilidad de que el país posiblemente presente sus propios orden de comercialización de aceite de oliva había creado mucha incertidumbre y estaba disuadiendo posibles exportaciones a los EE. UU.

"Los productores de la UE no quieren correr el riesgo de ir allí porque no saben lo que sucederá mañana, no tienen estabilidad ", dijo.