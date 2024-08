¿Son las barras de degustación de aceite de oliva sólo una tendencia?

Las barras de degustación de aceite de oliva pueden haberse originado en Europa, pero su presencia en los EE. UU. Se ha expandido rápidamente durante los últimos años. Se estima que hay más de mil tiendas especializadas y áreas de degustación especialmente equipadas en los mercados gourmet de todo el país. En lugar de recoger directamente una botella de un estante, los clientes pueden tomar muestras de aceite "de barril "(normalmente almacenado en contenedores italianos tradicionales llamados fusti) antes de realizar una compra.



Esta cosa se ha acelerado a fondo. Sería muy difícil regresar ahora. - Veronica Bradley, Veronica Foods Co.

"Esto se ha acelerado a fondo ", afirmó Veronica Bradley, CEO de Compañía de alimentos Veronica, cuando se le preguntó sobre el futuro de los llamados "Cata de aceite de oliva de barril. "Es el camino a seguir, y creo que ahora sería muy difícil volver ”.

Veronica Foods es una de varias empresas que actualmente suministra barras de degustación de aceite de oliva en los Estados Unidos. Desde su primera tienda en Fish Creek, Wisconsin, el importador ahora trabaja con más de 600, con más por venir.

La competencia de Bradley incluye las franquicias Vom Fass y Oil & Vinegar, que cuentan con cientos de tiendas en todo el mundo entre ellas. Ambas empresas se establecieron en Europa antes de acercarse al mercado estadounidense. Otra franquicia, el minorista de aceite de oliva con sede en California We Olive, abrió su primer Tienda de la costa este en Brooklyn el mes pasado.

Incluso cuando las barras de degustación de barril han comenzado a despegar en América del Norte, los funcionarios de salud en el Reino Unido anunciaron la prohibición de algunos aspectos de la práctica en 2014. La Agencia de Pagos Rurales (RPA) citó la venta de aceite de oliva sin sellar como una infracción de Normativa europea. en un entrevista posterior con Olive Oil Times, un funcionario aclaró que permitir a los clientes tomar muestras de aceite antes de comprar una botella sellada por separado no era una infracción, sino solo si el contenido de la botella coincidía exactamente con el de la muestra.

Randy Hernández, ex propietario de Oliana Premium Olive Oil and Vinegars en West Hollywood, describió el proceso de comunicarse con los departamentos de salud locales sobre su barra de degustación como una prueba. Normativa sobre muestreo de alimentos al por menor varían de un estado a otro en los Estados Unidos, dijo, lo que podría dificultar la obtención de un permiso. Hernández se apresuró a enfatizar, sin embargo, que la cierre reciente fue el resultado de problemas de arrendamiento y no una falta de fe en la popularidad del producto o en las barras de degustación.

Los críticos del aceite de oliva de barril también plantean preguntas sobre las prácticas de almacenamiento y si los minoristas pueden mantener fresco su producto durante todo el año. Cuando se le preguntó cuánto tiempo podrían permanecer los aceites en un fusti antes de ser intercambiados, Veronica Bradley dijo que variaba. No todas las barras de degustación de aceite son iguales, reconoció Bradley, y ha habido intentos de utilizar el popular modelo de degustación de barril para vender productos de mala calidad. "Prestamos especial atención a la química del aceite. La gente miente, las botellas mienten, pero la química no miente ".

A pesar de una serie de similitudes con respecto a cómo se sirve el producto a los clientes en los lugares de degustación de aceite, existen diferencias en las opciones operativas entre las empresas. Director de operaciones en de barril, David Eisner-Kleyle, acredita la tecnología avanzada de envasado con la frescura de su aceite de barril, permitiendo que la calidad de la fruta sea "congelado en el tiempo ", dijo. Los contenedores, una vez sellados, nunca se abren para transferir su contenido, exponiéndolos potencialmente a la luz o al oxígeno, dijo Eisner-Kleyle.

Pero, ¿son las barras de cata de aceite de oliva el tipo de negocio que los estadounidenses tienen interés en frecuentar? Las ubicaciones han surgido en todas las áreas metropolitanas más grandes del país, pero ¿qué pasa con los pequeños pueblos y ciudades?

Algunos han argumentado que los precios en esas tiendas especializadas, que pueden llegar a los $ 60 por litro, están más en línea con un recuerdo extravagante que con un alimento básico diario, y no es de extrañar que las tiendas tiendan a estar en lugares centrados en el turismo.

Eisner-Kleyle confía en que el modelo puede funcionar en un entorno urbano o rural, y cree que la calidad es una mejor indicación del éxito que la asequibilidad. No prevé muchos cambios en la forma en que las barras de degustación de aceite de oliva hacen negocios en un futuro próximo. "Estos productos son productos muy tradicionales que existen desde hace mucho tiempo. A medida que los estadounidenses se acostumbren a ellos, verán por qué son tan populares ".