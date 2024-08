El gran legado de Shimon Lavee

En las enseñanzas judías (el Midrash) dice: "Que nadie deje de plantar. Los campos llenos de árboles nos saludaron al nacer, y deberíamos aumentar su número incluso en la vejez ”.

Shimon Lavee, quien falleció pacíficamente el 24 de abril.th ayudó a plantar y cultivar innumerables olivos en todo el mundo durante más de cuatro décadas. Sus importantes contribuciones y su generoso espíritu vivirán en sus raíces y ramas para las generaciones venideras.



Los olivos se visten de negro, Shimon Lavee, profesor emirato de la Universidad de Jerusalén y gran amigo de España nos ha dejado. - Asociación Española de los Municipios del Olivar (AEMO).

El profesor Shimon Lavee nació en 1931 en Berlín y emigró a Israel en 1938, poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En su nueva tierra natal, prosperó. Lavee fue uno de los fundadores del Kibbutz Tel Katzir, ubicado en el sur del Mar de Galilea, y se desempeñó como administrador de la granja de la comunidad. En 1955, había recibido su maestría en la Universidad Hebrea de Jerusalén y comenzó un puesto de investigador en la Organización de Investigación Agrícola (Instituto Volcani). Solo cinco años después, completó su doctorado.

Shimon Lavee en un evento de Terra Olivo, Jerusalén, 2011

Lavee pasó a establecer un programa de cría en el Instituto Volcani. Es durante sus años en el instituto que descubrió cómo reducir la fase juvenil de la aceituna acelerando el proceso de crianza, ayudó a revolucionar el riego por goteo y desarrolló nuevas variedades de aceituna como la conocida "Barnea.

La variedad Barnea se ha vuelto cada vez más importante a nivel mundial debido a su capacidad de adaptarse al cultivo intensivo mientras produce rendimientos promedio cuatro veces mayores y mantiene aceites de calidad.

Su influencia no se detuvo en la frontera de Israel. Lavee desempeñó un papel importante a lo largo de los años para el Consejo Oleícola Internacional, incluido su cargo de presidente (2000, 2008). También participó activamente en la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas. Además, recibió premios y fue miembro electo de muchas organizaciones internacionales. En España, Shimon recibió el Premio Honorífico a la Investigación del Olivo, en Italia fue elegido miembro de la Academia Italiana del Olivo y en Israel recibió el Premio a los Mejores Criadores del Ministerio de Agricultura.

El Prof. Lavee recibe una medalla de reconocimiento de manos de Facundo Vita Serman, representante de la ISHS, en su deber como co-convocante del Simposio Internacional sobre Riego de Olivos y Calidad del Aceite, Nazaret, Israel, 2009

Lavee era filántropo. Sus extraordinarias contribuciones con el apoyo de USAID y dirigido por Near East Foundation Aceite de oliva sin fronteras El proyecto le llevó a recibir un certificado de reconocimiento. Creía que la igualdad era el verdadero camino hacia la paz. El proyecto trabaja para fomentar la cooperación económica entre agricultores palestinos e israelíes.

Cuándo Olive Oil Times comenzó a pedirle a amigos y colegas internacionales que comentaran sobre la vida de Lavee, se hizo aún más evidente que no solo era un experto en aceitunas muy estimado, sino que también sirvió como mentor mundial, inspiró a otros y fue un catador excepcional de aceite de oliva. .

Todos podían estar de acuerdo en que era un amigo humilde y generoso. Sabía cómo unir a personas de todos los ámbitos de la vida a través del aprendizaje sobre los olivos y el aceite de oliva.

Dan Flynn, del UC Davis Olive Center, recordó cuando "Shimon estaba en California y le dijo a la audiencia que Israel y California revolucionaron la industria mundial de la aceituna hace décadas, con la introducción del riego. Las arboledas irrigadas rinden mucho más que las aceitunas de cultivo seco. Shimon había continuado ese gran vínculo entre Israel, California y las aceitunas ”.

La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) escribió sobre su fallecimiento: "los olivos se visten de negro, Shimon Lavee, profesor emirato de la Universidad de Jerusalén y gran amigo de España nos ha dejado ”.

Ehud Soriano, jefe del Panel de Aceite de Oliva de Israel y consultor de aceitunas, estaba trabajando para programar el curso de Análisis Sensorial en Israel. Cuando conoció a Lavee, le contó sobre el curso. El profesor le dijo que estaría feliz de dar clases. A Ehud le sorprendió que un hombre tan distinguido estuviera dispuesto a dedicar tiempo a enseñar durante su curso. Recuerda a Shimon riendo y diciendo: "enseñar a productores y agricultores no es menos importante que a los estudiantes de la Universidad ”. Fue entonces cuando Ehud vio el carácter modesto y generoso de Lavee.

Arnon Dag del Centro de Investigación de Gilat relata que conoció a Shimon hace 13 años en el Instituto Volcani. Describió a Lavee como una persona humilde con un enorme conocimiento en fisiología del olivo y su mentor. A Dag le encantaron sus discusiones sobre la ciencia de la biología del olivo y sobre las mejores formas de beneficiar a los productores.

"Incluso después de que se enfermó ", explicó Arnon, "Shimon insistió en participar en los estudios y continuó saliendo al campo. Desafortunadamente, no tenemos más profesores que salgan al campo con tijeras de podar ”. Continuó: "Me siento afortunado de haber tenido la oportunidad de trabajar tan estrechamente con este hombre durante tantos años. Mis colegas y yo estamos comprometidos a hacer nuestro mejor esfuerzo para continuar con el legado de Shimon Lavee y mantener a Israel como un centro productivo y creativo para la investigación y el desarrollo de la ciencia del olivo ".

La rama de un olivo representa la paz, el árbol en sí es generoso y puede florecer incluso en condiciones difíciles, su fruto proporciona un aceite que da luz y es un símbolo de sabiduría. Todo esto, Shimon Lavee también lo mostró a lo largo de su vida.