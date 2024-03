World Olive Oil Competition Actualizaciones en vivo de 2024

Atenas Madrid New York Roma Zagreb

Los primeros resultados se presentarán en 2024 en la División del Hemisferio Norte 19 de marzo a las 12:08 UTC Personal de OOT informando desde Nueva York Ahora en su duodécima edición, el NYIOOC World Olive Oil Competition es el concurso de calidad del aceite de oliva más importante del mundo con participaciones de docenas de países que compiten por los premios más codiciados de la industria. Los resultados anuales se distribuyen a través de principales medios de comunicación a nivel mundial, en el Guía Oficial de los Mejores Aceites de Oliva del Mundo y Ranking Mundial de Aceite de Oliva.

El terreno de De Luz Heights de Pura Grove

Pura alegría para el equipo de Pura Grove celebrando su Gold Award

19 de marzo a las 21:50 UTC

Daniel Dawson reportando desde Montevideo

Después de ganar un Premio de Plata en su debut en el NYIOOC World Olive Oil Competition El año pasado, el director ejecutivo de Pura Grove, Tim Bui, estaba encantado de conocer su Premio de Oro esta mañana.

"Estamos muy emocionados de ganar este año nuevamente”, dijo el productor del sur de California. "Ha sido una curva de aprendizaje desafiante y hemos mejorado en los últimos tres años”.

Bui es un evangelista del aceite de oliva orgánico y demuestra que hacer un esfuerzo adicional produce dividendos. "El equipo trabajó incansablemente y siguió meticulosamente los protocolos de agricultura orgánica el año pasado”, dijo. "Mezclamos nuestro propio abono orgánico... una mezcla patentada de suelos bioactivos y orgánicos, probióticos, minerales y materia orgánica de origen local que envejecería durante muchos meses”.

Bui aplaudió el esfuerzo de su equipo, que subió los cerros De Luz cada día durante tres meses para podar los árboles, aplicar abono orgánico y optimizar el riego. "Todo esto contribuyó a un mejor perfil de sabor con un mayor contenido de polifenoles en cada gota de nuestro aceite de oliva virgen extra”, dijo.

Tomislac Cudina y Ante Vulin con algunos de sus NYIOOC premios

Ante Vulin y Tomislav Čudina ganan los primeros premios para Croacia

19 de marzo a las 20:57 UTC

Nedjeljko Jusup reportando desde Zadar, Croacia

Los primeros dos premios de oro para Croacia en el concurso de calidad de aceite de oliva más importante del mundo los ganaron Ante Vulin (69) y Tomislav Čudina (45), productores de oliva de Pakoštan.

"Este es el sueño de los sueños”, dijo Vulin al recibir la noticia del premio. "Estamos encantados de contribuir al éxito de nuestro país”.

Este es el tercer premio consecutivo de Vulin en Nueva York. "Esto significa mucho para mí y mi familia. Confirmación de continuidad de calidad”, nos dijo.

Junto con miembros de su familia, Vulin cultiva alrededor de 1,000 olivos en varios lugares de Pakoštani, una pintoresca ciudad dálmata en el centro de la costa del Adriático con una posición única entre el mar y el lago Vrana, el lago más grande de Croacia.

La medalla de oro de Vulin la recibió su marca Santa Justina, un aceite afrutado y moderadamente picante elaborado con las variedades autóctonas Oblica y Drobnica.

Este es el segundo premio consecutivo en Nueva York para el joven laureado de Pakoštan, Tomislav Čudina. Su premiado Olea Viola es un aceite de oliva virgen extra intenso con frutado verde, picante medio y amargor suave. Se elabora con las variedades Oblica, Pendolino y Leccino.

"Los recogí cuando los frutos estaban perfectamente maduros y completamente sanos”, afirma Tomislav. "Este éxito significa mucho para mí, me motiva a seguir dedicándome aún más en serio al cultivo del olivo”.

Heredó su amor por las aceitunas de su abuelo Blaž y le dio el nombre de su empresa familiar, OPG Ćelin, a su apodo familiar. Después de heredar los primeros 30 olivos de Blaž, siguió comprando terrenos y plantando olivos. Ahora son unos 320 y su objetivo es llegar a los 1,000.

Su galardonada mezcla de Olea Viola lleva el nombre de su abuela, Viola, quien lo crió. Nunca conoció a su padre y su madre murió cuando él tenía 10 años.

"El aceite de oliva me alimentó. Ya cuando era niño me gustaba mojar el pan en aceite de oliva y, como no teníamos suficiente, mi abuela le echaba aceite de soja”, recuerda Tomislav. También recuerda cómo le dijo a su abuela: "Cuando sea mayor plantaré tantos olivos que todos podremos bañarnos en aceite de oliva”.

Alexis Carabelas

AMG Karabelas gana tres más para Grecia

19 de marzo a las 18:30 UTC

Costas Vassilopoulos informando desde Atenas

AMG Karabelas de la antigua Olimpia, en el oeste del Peloponeso, allanó el camino para los productores griegos en la feria 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, ganando tres premios (dos de oro y uno de plata) el primer día se están dando a conocer los resultados.

"Estamos muy felices de ganar por tercer año consecutivo en el prestigioso NYIOOC”, dijo el copropietario Alexis Karabelas. Olive Oil Times.

"Nuestra línea premium de vírgenes extra, Laurel & Flame Fresh de aceitunas Tsabidoelia y PGi de aceitunas Koroneiki, recibió premios de oro. También estamos encantados porque los Mitos de la Antigua Olimpia, un aceite de oliva que presentamos al NYIOOC Por primera vez ganó un premio de plata en el concurso”.

Karabelas también dijo que las condiciones climáticas adversas durante todo el año, que trajeron lluvias durante la floración de los árboles y un clima cálido en el momento de la cosecha, impactaron la cosecha del año.

"Tuvimos que realizar pruebas frecuentes para lograr los resultados deseados”, dijo. "Habiendolo hecho este año, creemos que también podremos ganar en los años venideros”.

Colival vence el calor y celebra noveno premio consecutivo en Competición Mundial

19 de marzo a las 18:28 UTC

Daniel Dawson reportando desde Montevideo

Las 750 familias que impulsan La Sociedad Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (Colival) vuelven a celebrar la obtención del Premio de Oro por su monovarietal de Arbequina.

"Cada vez que nuestro equipo recibe un reconocimiento lo agradece ya que es la recompensa a todo un año de trabajo por parte del agricultor, al esfuerzo que ponemos en nuestra almazara para elaborar o al menos intentar conseguir la mejor calidad posible para dar a el consumidor”, dijo la portavoz Eva Díaz.

La cooperativa con sede en Castilla-La Mancha superó la sequía y las temperaturas inusualmente altas durante la cosecha de octubre para producir su galardonado aceite de oliva virgen extra, sacrificando calidad por cantidad.

"El impacto de ganar estos premios se convierte en una estrategia de marketing y ventas en Norteamérica”, afirmó Díaz. "NYIOOC Los premios son posicionamiento de marca”.

Louisa Sherman con André y Cara Coetzee

Domaine Gerbaud gana el oro que tanto le costó ganar

19 de marzo a las 18:22 UTC

Ofeoritse Daibo informando desde París

La mezcla de Domaine Gerbaud de las variedades locales provenzales Aglandau, Salonenque y Grossane obtuvo el Premio de Oro en la edición de este año. NYIOOC World Olive Oil Competition.

"¡Maravilloso! No podemos dejar de sonreír”, dijo Louisa Sherman, productora de Domaine Gerbaud. Olive Oil Times.

"Después de vernos obstaculizados por la pandemia de Covid, dejamos de participar en concursos y nos centramos en una reestructuración seria de los árboles mientras nuestra hija dirigía un ejercicio de cambio de marca. Estamos encantados con este Premio de Oro después de nuestra larga ausencia”, afirmó.

"Durante los últimos cinco años, hemos sufrido una sequía cada vez mayor y períodos intensos de calor, siendo los dos últimos años los peores. Los costes de producción siguen aumentando, especialmente los costes laborales franceses. A pesar de esto, el mercado todavía no ofrece precios más altos y justos para los productores, y los consumidores aún ignoran en gran medida los beneficios (sabor y salud) del AOVE de alta calidad”, dijo Sherman.

"Ganar una medalla en el NYIOOC "Es enormemente alentador y nos da un importante impulso de marketing, lo que genera una mayor conciencia y confianza en la marca", nos dijo. "Mejora nuestra influencia cuando nos acercamos a distribuidores y consumidores potenciales y representa un voto de confianza de fuentes confiables, lo que nos permite diferenciarnos de la competencia. Por supuesto, también es muy gratificante para el equipo ganar una competición internacional después de tanto trabajo durante el año”.

19 de marzo a las 11:09 UTC

Personal de OOT informando desde Nueva York

Los organizadores dijeron que se anunciarán 40 ganadores de premios diariamente desde las 9:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. en Nueva York (13:00 – 14:00 UTC) hasta que se hayan analizado todas las entradas. Las marcas ganadoras se lanzarán con aproximadamente 90 segundos de diferencia, ya que el presidente de la competencia certifica cada resultado.

Los primeros resultados de este año llegan una semana antes que en 2023, lo que permitirá a los productores beneficiarse de sus logros incluso antes en sus campañas. Los resultados del hemisferio sur comenzarán a publicarse en septiembre.

13 de marzo a las 12:14 UTC

Personal de OOT informando desde Nueva York

Las marcas ganadoras se darán a conocer en el Guia oficial a los Mejores Aceites de Oliva del Mundo en secciones especiales de Olive Oil Times y Ranking Mundial de Aceites de Oliva Portal de datos históricos y clasificaciones que abarcan las doce ediciones del certamen.

Los primeros resultados se transmitirán el martes 19 de marzo.

13 de marzo a las 12:08 UTC

Personal de OOT informando desde Nueva York

Organizadores de la NYIOOC World Olive Oil Competition dijo que los primeros resultados de la edición 2024 se publicarán el martes 19 de marzo a las 9:00 a. m. hora de Nueva York (13:00 UTC) y continuarán hasta que todos los trabajos presentados hayan sido evaluados y certificados en abril.

Esta es una historia en desarrollo. Vuelva a consultar las actualizaciones. (Actualizado el 19 de marzo de 2024 a las 21:57 UTC)

