Los importadores llaman a NYT Piece 'difamatorio', Mueller 'desmayado'

Un grupo comercial de importadores estadounidenses de aceite de oliva criticó al New York Times por un "difamatorio e inexacto "pieza sobre la adulteración del aceite de oliva en Italia. Y Virginidad extra el autor Tom Mueller dijo que estaba "consternado” por haber sido citado como la fuente del artículo.



No tuve ninguna opinión sobre el contenido, la verificación de datos, etc. Ojalá tuviera. - Tom Mueller

En una carta al editor público del New York Times, Eryn Balch, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Norteamericana de Aceite de Oliva, escribió: "Estoy sorprendido por este artículo difamatorio sobre la adulteración del aceite de oliva italiano. Esta pieza está plagada de declaraciones falsas presentadas como si fueran un hecho ".

"Con las líneas entre el periodismo basado en hechos y la narración de historias anecdóticas cada vez más borrosas a través de los medios en línea, los lectores deben poder confiar en instituciones creíbles como The New York Times para separarlos ", escribió Balch. "Al no revisar las declaraciones de hechos hechas en esta pieza, su marca de confianza se ha convertido en una salida para los vendedores de autoservicio ".

Tom Mueller

El New York Times ofreció una slideshow titulada "Extra Virgin Suicide”, que presentó 15 fichas sobre el proceso de adulteración a gran escala en la industria del aceite de oliva en Italia. El artículo fue publicado el sábado por el ilustrador del New York Times Nicholas Blechman y cita a Mueller como su única fuente.

Bechman es el director de arte de The New York Times Book Review. No es un reportero del Times.

En un correo electrónico, Mueller dijo que "no sabía nada "sobre el artículo del Times y fue "consternado” porque su nombre estaba adjunto. "El autor y yo hablamos brevemente por teléfono e intercambiamos un correo electrónico, en los cuales le di información general sobre la industria del aceite de oliva y le indiqué la dirección de más información ".

Sin embargo, Mueller felicitó a Blechman en un tweet poco después de la publicación del artículo:

Hasta ahora, el artículo se ha compartido en todo el mundo y ha sido recogido por innumerables publicaciones en línea. El domingo, el sitio web del New York Times lo incluyó en tercer lugar entre los artículos más enviados por correo electrónico.

Nicholas blechman

La gráfico, que el New York Times llamó "interactivo” a pesar de no tener forma de que los lectores hagan comentarios, contenía varias declaraciones que alarmaron a los expertos de la industria con sus inexactitudes y alimentaron otro debate sobre una industria al menos tan plagada de desinformación como de fraude.

Una de las cartas de la serie decía: "Aproximadamente el 69 por ciento del aceite de oliva que se vende en Estados Unidos está adulterado”. Presumiblemente se refería a la Estudio de UC Davis 2010 que encontró que las muestras de diez marcas importadas etiquetadas como virgen extra en tres supermercados de California (no exactamente una muestra nacional) eran deficiente - no es que fueran intencionalmente "manipulado ".

Otra ilustración implicaba que la policía italiana se basa únicamente en pruebas sensoriales, descartando los análisis químicos como "fácil de falsificar ". Y "muchos "productores en Italia, con sus refinerías "allanados regularmente ", sin embargo, pueden evitar el enjuiciamiento, según el Times, gracias a su "conexiones con políticos poderosos ”, un estereotipo que los expertos llaman exagerado y fuera de contacto.

Bechman parece haber sido objeto de críticas por el artículo, tuiteando que estaba recibiendo cartas de químicos italianos mientras recordaba a los lectores: "Solo soy un ilustrador.

Obtención de cartas sobre la resonancia magnética nuclear del aceite de oliva de químicos italianos. Basta! Solo soy un ilustrador. - Nicholas Blechman (@nblechman) Enero 28, 2014

En una tweet anterior, Blechman agradeció a Mueller y a otros tres ilustradores por su ayuda con el proyecto.

The New York Times no ha respondido a una solicitud de comentarios.

