Prueba de nevera de aceite de oliva? No cuentes con eso.

En un segmento reciente de su programa de televisión diurno de gran éxito, el Dr. Oz advirtió a sus espectadores que están siendo engañados para comprar aceite de oliva virgen extra falso (AOVE). Dijo que algunos expertos afirman que casi el 70 por ciento del AOVE vendido es falso, e instó a todos a verificar su aceite de oliva con una prueba que él y su familia usan.

En la prueba, el Dr. Oz pone una botella de AOVE en el refrigerador. Si se congela a la temperatura normal del refrigerador, "entonces estás bastante seguro de que es puro ", dijo Oz.

Algunos expertos, sin embargo, dicen que los llamados "Fridge Test ”para la autenticidad del aceite de oliva es un mito de larga data.

El Dr. Oz estaba investigando el fraude alimentario en supermercados, incluido el AOVE falso, episodio que se emitió en febrero 11. Explicó que la gente paga más por buen aceite de olivafor sus beneficios para la salud, pero si el aceite que compran no es AOVE, entonces no obtienen las ganancias de salud deseadas.

Un estudio 2010 realizado por el Centro de Oliva Davis de la Universidad de California informó que 69 por ciento del aceite importado etiquetado como aceite de oliva virgen extra no cumplió con los estándares para virgen extra.

El invitado del espectáculo Dan Flynn, director del Olive Center, dijo a los más de 3 millones de espectadores que el AOVE es el aceite de oliva de primera calidad porque es jugo de oliva triturado natural; no alterado por productos químicos, disolventes o calor. En el Estudio de UC Davis, catadores capacitados describieron las muestras falsamente etiquetadas que se retiraron de los estantes de los supermercados como "mohoso, estanque de desperdicios, pañales para bebés… el tipo de cosas que no quieres acercarte a tu ensalada ”, dijo Flynn.

Shaun Kennedy, director del Centro Nacional para la Protección y Defensa de Alimentos, también apareció en el Dr. Oz Show y explicó que algunos productores hacen pasar aceites baratos, como el de girasol, avellana o industrial como aceite de oliva virgen extra porque pueden hacer un grandes ganancias por ello. "Algunas estimaciones dicen que el negocio del aceite de oliva falso es tan rentable como el de la cocaína y ciertamente es mucho más fácil ”, dijo Kennedy.

Si bien el programa del Dr. Oz trajo la conciencia necesaria sobre los problemas de calidad del aceite de oliva a los consumidores, los expertos dicen que "prueba de refrigerador "no ayudará a los consumidores a determinar de manera concluyente si su compra es aceite de oliva real. El Dr. Oz informó a los espectadores que el método es "no 100 por ciento infalible ".

La Asociación de Aceite de Oliva de América del Norte llamó la prueba casera "completamente falso y engañoso ”. Casi cualquier aceite se solidificará a bajas temperaturas, dependiendo de sus compuestos químicos, e incluso dentro de la categoría AOVE, factores como la variedad de aceituna y el tiempo de cosecha afectarán la solidificación.

El experto catador de aceite de oliva Richard Gawel dijo que la prueba casera "no es un indicador confiable ”de la autenticidad del AOVE de un aceite. En su blog, Gawel explica por qué el mito pudo haber surgido. Los AOVE están hechos principalmente de grasas monoinsaturadas que se coagulan a temperaturas de refrigerador, mientras que otros aceites tienden a estar hechos de grasas poliinsaturadas que solo pueden solidificarse a temperaturas mucho más bajas, inferiores a las que pueden alcanzar los refrigeradores normales.

La prueba del refrigerador funcionaría si el AOVE fuera 100 por ciento monoinsaturado y otros aceites fueran 100 por ciento poliinsaturados, dijo Gawel, pero los aceites generalmente contienen una combinación de grasas. Él cita el aceite de maní como ejemplo diciendo que tiene un alto contenido de monoinsaturados y pasará la prueba del refrigerador.

Incluso un AOVE que ha sido adulterado con un poco de aceite de canola se solidificará en el refrigerador y pasará la prueba, aunque no sea AOVE puro, dijo Gawel.

Flynn le dijo Olive Oil Times que el método del refrigerador no es completamente infalible. "Si bien es cierto que los aceites refinados no se coagulan con el frío, también es cierto que algunas variedades de aceite de oliva tampoco lo hacen ”. Además, la prueba no le dirá al consumidor si el AOVE sabe bien.

Eryn Balch, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación norteamericana de aceite de oliva dijo que el mito de prueba de refrigerador ampliamente circulado "ilustra la gran necesidad de fuentes confiables de educación sobre el aceite de oliva ".

Flynn aconsejó a los espectadores del programa Dr. Oz que verifiquen la fecha de cosecha en la botella de aceite de oliva y que compren una que indique una cosecha dentro de los últimos 15 meses para mejorar las posibilidades de obtener un aceite de buena calidad. También recomendó buscar sellos de calidad en las botellas, como el de la Consejo de aceite de oliva de California, que certifican que el aceite ha pasado los criterios químicos y sensoriales. Flynn señaló que UC Davis está trabajando en mejores métodos para detectar el fraude del aceite de oliva.