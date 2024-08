New World Labs lanza el último Jab en aceites de oliva importados

En una reducción de Golpe de aceite de oliva importado del verano pasado, el UC Davis Olive Center y el Australian Oils Research Laboratory se han unido nuevamente para ofrecer una evaluación crítica de la calidad de algunas de las marcas de aceite de oliva más vendidas en Estados Unidos que se encuentran en los estantes de los supermercados en California.

Informe de hoy, Evaluación del aceite de oliva virgen extra vendido en California, muestra que los investigadores tuvieron en cuenta al menos algunas de las crítica de los métodos del año pasado extrayendo una muestra mucho mayor de los aceites de oliva importados más vendidos y utilizando pruebas acreditadas por el Consejo Oleícola Internacional.

Los aceites de oliva importados ensayados fueron Colavita, Star, Bertolli, Filippo Berio, Pompeian y una marca premium, Lucini. Fueron comparados con California Olive Ranch (COR) y Cobram Estate - los mayores productores de aceite de oliva de Estados Unidos y Australia.

El informe concluyó "pruebas de laboratorio encontraron que las marcas importadas más vendidas de "El aceite de oliva virgen extra vendido en los Estados Unidos y comprado en tiendas minoristas en todo California a menudo incumplió los estándares sensoriales del COI para el aceite de oliva virgen extra ”.

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para Australia y California. El once por ciento de los californianos y all de los aceites de oliva australianos fallaron el "Pruebas de PPP ”(pirofofina) que indicaron que estaban expuestas al calor y a la luz o adulteradas con aceites refinados. en un declaración en el sitio web de California Olive Ranch, El vicepresidente de marketing, Claude S. Weiller, expresó su decepción por el hecho de que dos botellas de COR no pasaron la prueba de PPP. "Nuestra inversión en tecnología que nos permite identificar las aceitunas que se utilizan para hacer nuestro aceite debería ayudarnos a comprender qué pasó con las dos botellas que no pasaron el examen ”, escribió.

El estudio fue realizado por el Universidad de California en Davis 'Olive Center que es apoyado por el Consejo de aceite de oliva de California, cuyos miembros se beneficiarán del descrédito del aceite de oliva importado. Los productores de aceite de oliva de California proporcionan alrededor del uno por ciento del aceite de oliva consumido en los Estados Unidos, pero están desarrollando la capacidad de suministrar mucho más que eso.

Es el último capítulo de lo que se ha convertido en una industria polémica, cada vez más dividida en productores del Nuevo y del Viejo Mundo que persiguen una ventaja para captar el creciente apetito de los estadounidenses por el aceite de oliva.

