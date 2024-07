Nuevo podcast español se adentra en el mundo del aceite de oliva

Los olivareros, molineros y embotelladores lamentan constantemente la falta de conocimiento de los consumidores sobre aceite de oliva virgen extra.

De hecho, el 49 por ciento de los encuestados 2023 Olive Oil Times Encuesta de cosecha citó la falta de conocimiento del consumidor como una de sus principales preocupaciones.

Para ello, tres profesionales del aceite de oliva han lanzado un podcast en español para hablar sobre la fundamentos del aceite de oliva con una amplia gama de invitados y crear nuevos entusiastas.

El sector del aceite de oliva virgen necesita mucha difusión y gente que conecte con él, sobre todo jóvenes. - Mercedes Uceda, copresentadora, A la Sombra del Olivo

Pablo Voitzuk, educador, consultor y NYIOOC World Olive Oil Competition juez, se le ocurrió la idea de A la Sombra del Olivo (A la sombra del olivo) en 2023 y eligió a Mercedes Uceda y Maripaz Aguilera como sus copresentadoras.

"Pablo me dijo en Navidad que quería hacer un podcast”, dijo Aguilera, técnico especialista en aceite de oliva del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), panelista y consultor.

"Debido a nuestro trabajo, muchas veces nos quedamos en un nivel técnico. Siempre nos dirigimos al sector y este podcast es una forma de difundir la cultura del aceite de oliva a una gran audiencia”, añadió.

Uceda, un catador certificado cuya consultoría de ingeniería familiar se dedica a la construcción y el diseño de almazaras, escucha frecuentemente podcasts y estaba entusiasmada de unirse al proyecto. Ella cree que los podcasts son una excelente manera de entretener e informar al público más joven.

Según Spotify, plataforma de streaming de audio, más de la mitad de los españoles escucha podcasts, y un tercio los escucha habitualmente. Una investigación separada del Observatorio iVoox, que recopila datos sobre podcasts en español, encontró que el 40 por ciento de los oyentes tienen entre 18 y 44 años.

"El mundo de los podcasts, al que me he enganchado, me parece una muy buena forma de difundir cualquier tema”, afirmó Uceda.

"El sector del aceite de oliva virgen necesita mucha difusión y gente que conecte con él, sobre todo jóvenes”, añadió. "Los podcasts son una forma de compartir conocimientos o conectarse con diferentes temas que utilizan los jóvenes, así que me pareció una muy buena idea”.

Uceda cree que el formato conversacional de larga duración de los podcasts, que se encuentra entre los géneros más populares, es ideal para hablar sobre el aceite de oliva, permitiendo a los presentadores y a sus invitados examinar los detalles y matices de cada tema en lugar de recurrir a los fragmentos típicos de noticias por cable y programas de radio tradicionales.

"Cubrimos mucho, pero el podcast está hecho para no profesionales”, dijo Uceda. "Tiene un vocabulario bastante transferible para que todo el mundo pueda entenderlo. Intentamos evitar el uso de palabras técnicas”.

Aguilera coincidió en que el podcast está destinado a ser accesible al público en general, pero añadió que a los profesionales del aceite de oliva también les resultaría interesante. Aguilera ha pasado toda su vida profesional estudiando el aceite de oliva, pero aun así aprendió muchos datos intrigantes mientras hacía el podcast.

"El objetivo es llegar a la mayor cantidad de gente posible”, afirmó. "Creo que hemos intentado involucrar a todo tipo de personas, especialmente a las que quieren aprender”.

Los tres presentadores han grabado seis episodios del podcast, que están divididos temáticamente. La primera es una introducción en la que los presentadores analizan su visión del podcast y cómo esperan que los oyentes empiecen a pensar en el aceite de oliva.

El resto del podcast tratará sobre salud, gastronomía, cultura, variedades de aceituna y marketing. Cada episodio, que dura aproximadamente una hora, comienza con una discusión entre los tres presentadores y es seguida por una entrevista con un experto en cada campo.

"Buscamos invitados de todo el mundo, tanto de Europa como del hemisferio sur, para que el podcast también fuera más amplio”, dijo Uceda. "Pensamos que de esta manera la gente en España escucharía a la gente y opiniones del resto del mundo, especialmente en términos de ventas en Sudamérica, lo cual fue muy interesante”.

"Hay gente de Chile, Argentina, Estados Unidos e Italia”, agregó Aguilera. "Es decir, no queríamos que fuera sólo nuestra visión, sino también una visión que bebiera de diferentes partes del mundo”.

El tercer episodio presenta entrevistas invitadas con Alicia Moya y Carola Dümmer, coautoras del primer libro de Chile. guía de aceite de oliva, para hablar sobre comercio minorista y cultura.

Filippo Falugiani, presidente fundador de la Asociación Internacional de Restaurantes Aceiteros de Oliva, y Dani García Peinado, chef especializado en aceite de oliva y cocinero de la Real Federación Española de Fútbol, ​​aparecen en el cuarto episodio para hablar del papel de los restaurantes como embajadores del aceite de oliva. aceite a un público más amplio.

"El episodio con Filipo y Dani me gustó porque abrió sobre el canal Horeca y de restauración”, dijo Uceda. "Siempre decimos que penetrar en el canal de la restauración es lo más difícil en el mundo del aceite de oliva virgen y últimamente nos cuesta. Los chefs y restauradores también son los escribas de nuestro producto”.

Otros invitados incluyen a Nico y Rafael Alonso Barrau del galardonado productor. Oro del desierto, Carmen Nieto de Paraiso Virgen Extra, minorista especializado, y Juan Pablo Castellano, miembro de la Cámara de Comercio del Olivo de San Juan, Argentina, entre otros.

Los primeros episodios de A la Sombra del Olivo ya se encuentran en streaming en Spotify, y las versiones en video están disponibles en YouTube.