En Montoro, un Enfoque en Finanzas, Calidad y Turismo.

A media hora en coche al noreste de la ciudad andaluza de Córdoba llegará al pintoresco pueblo de Montoro. La ciudad no solo alberga la DOP Montoro-Adamuz, con sus 47,000 acres de olivares y 8 molinos, Montoro también alberga una popular Feria del Olivo bianual donde, el 11 de mayo, el 18th La edición del evento se llevó a cabo en el Complejo de Aceite de Oliva de la Olive Community Heritage Foundation.

"La Feria del Olivo de Montoro está mejorando cada año que se celebra ", dijo Víctor Pérez de Finca la Torre, el ganador de cuatro Gold Awards en el Concurso Internacional de Aceite de Oliva de Nueva York de este año. "Hace años, la feria presentaba principalmente equipos agrícolas y de molienda y ahora veo evidencia de un cambio a la importancia del aceite de oliva de alta calidad ”, dijo. Olive Oil Times

Este año hubo 120 stands en el recinto ferial, una sala de conferencias con ponentes clave y una sala de degustación con al menos 80 aceites de oliva virgen extra premiados. Aunque la mayoría de los aceites de oliva eran de España, hubo algunos de Italia, Portugal, Marruecos, Israel y Grecia.

El jueves, los oradores se centraron en la importancia de la economía, la calidad y el papel del turismo. La alcaldesa de Montoro y presidenta de AEMO (Asociación Española de Municipios Oleícolas), Ana María Romero, habló sobre la importancia del oleo-turismo en la economía, el trabajo que se necesita para construir un futuro mejor y las innovaciones que se pudo ver en la feria.

También intervinieron Ammar Assabah, subdirectora, y María Isabel Gómez, jefa de estadísticas del Consejo Oleícola Internacional (COI).

Assabah informó a la audiencia sobre los objetivos del nuevo Acuerdo internacional sobre el aceite de oliva y las aceitunas de mesa y continuó explicando tres roles principales del COI: acercar a los miembros del COI, ampliar las actividades a los países consumidores y simplificar los procedimientos.

Gómez guió a los participantes a través de una serie de diapositivas que mostraban datos estadísticos sobre importaciones, exportaciones y consumo. Gómez señaló que si bien hay un aumento en el consumo mundial de aceite de oliva, ha habido una disminución en el consumo europeo que ella atribuyó a la crisis económica.

Juan Vilar (GEA Iberia) y José María Penco (AEMO) fueron los siguientes en el cartel, presentando el Estudio Internacional sobre Costes de Producción de Aceite de Oliva. El estudio, realizado entre sus entidades y el COI, demostró en 14 países el coste de producir un kg de aceituna virgen utilizando 7 métodos diferentes de cultivo del olivo.

Los resultados del estudio muestran los sistemas de cultivo más rentables, así como los países con los costos de producción más bajos. Sus recomendaciones incluyeron: la conversión de sistemas tradicionales en sistemas más mecanizados e intensivos; mayor cooperación entre productores; aprovechando los subproductos; y la importancia de la capacitación y la transferencia de conocimiento.

También estuvieron presentes figuras públicas, de organismos regionales y nacionales. Carlos Sánchez Laín del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente explicó que el sector no debe olvidar todo lo que ha logrado. Durante su presentación, Sánchez destacó la importancia de la excelencia del producto, el arduo trabajo que está realizando la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español y la necesidad de crear un mercado para la promoción de los aceites de oliva españoles.

Soledad Serrano de QvExtra explicó la importancia de no solo crear un producto de excelencia, sino también uno que brinde beneficios para la salud y una experiencia gastronómica única. También destacó que el 80 por ciento de los consumidores no sabe qué es la calidad y el uso de un sello como QvExtra puede ayudar a identificar AOVE destacados.

Pérez de Finca la Torre guió al público a través de su viaje personal para lograr uno de los mejores aceites de oliva en el mundo. Víctor y su equipo empezaron cambiando toda la filosofía de producción. Abandonó las viejas formas de agricultura, cosecha y molienda en favor de prácticas modernas y ecológicas. También arrojó la imagen anterior, diseñó una botella nueva y actualizó el logotipo. Luego dio la bienvenida a los visitantes para que vengan a ver su operación, creando transparencia en todo lo que hace Finca la Torre.

El oleo-turismo fue discutido en último lugar por José Gálvez, cuyo Oro Bailén ha ganado el oro en el NYIOOC en cuatro años consecutivos - y Yolanda Caballero (Ayuntamiento de Jaén). Gálvez coincidió con Pérez en que el turismo es una forma importante de transmitir transparencia. Su familia en Oro Bailen ha preparado una exhibición audiovisual para los visitantes que vienen fuera de temporada cuando no se elabora aceite de oliva. También dan degustaciones y tienen una hermosa tienda.

Caballero explicó que el oleo-turismo es una forma de hacer "una segunda cosecha” de la producción de aceite de oliva. Detalló todo el trabajo que ha realizado Jaén en los últimos años para desarrollar el Oleo Tour Jaén. Descubrieron que tenían todos los ingredientes (molinos, gastronomía, alojamientos rurales, ferias municipales, museos) para crear una experiencia turística única. Desde que comenzaron, todo ha sido un éxito, dijo.

El viernes, la AEMO entregó premios por la Difusión de la cultura del olivo, Best Mill, Best Master Miller y Best Monumental Olive.

La DOP de Priego de Córdoba recibió el primer premio por la difusión del cultivo del olivo por su proyecto. "Desayunos saludables ”. El segundo premio en esta categoría fue otorgado a Oro Bailén por su trabajo en el oleo-turismo. El tercer premio fue entregado a Felipe Augusto Agudo por su sitio web, "La Moltura, Comunidad de Oleoaficionados ”. Carmen Sánchez recibió un reconocimiento especial por su trabajo en Alemania.

El Mejor Molino fue entregado a Agrícola de Bailén-Virgen de Zocueca SCA, quienes producen la marca Picualia. Best Master Miller fue otorgado a Juan María Cano González del productor cordobés Óleum Hispania. Finalmente, Best Monumental Olive fue presentado a The Olive with Four Feet, conocido en español como "Olivo de las cuatro patas 'del pueblo de Canet Lo Roig en Castellón.