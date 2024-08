Antes de que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos derrotara el miércoles la Ley Agrícola, los miembros del Congreso debatieron, entre otras cosas, una enmienda para eliminar una disposición del proyecto de ley que impondría nuevas restricciones a los aceites de oliva importados.

Al final, la enmienda para eliminar la disposición sobre el aceite de oliva del proyecto de ley fue aprobada por abrumadora mayoría, horas antes de que el propio Proyecto de Ley Agrícola fuera anulado en una votación partidista que generó duras críticas.

La controvertida disposición establecía que, si un orden de comercialización Si se adoptara para los productores nacionales de aceite de oliva, los aceites de oliva importados tendrían que cumplir con los mismos estándares establecidos en la orden de comercialización, y tendrían que tomar varias medidas para demostrarlo.

El mismo día, los Yankees se enfrentaron a los Dodgers en Los Ángeles para un doble cabezazo (que dividieron 1 a 1), los representantes de Nueva York se enfrentaron en el piso de la Cámara con sus colegas de California por el aceite de oliva.

A pesar de estudios mostrando lo poco que saben los estadounidenses promedio sobre los estándares y la calidad del aceite de oliva, al menos un miembro del Congreso tuvo la confianza el miércoles para declarar el estado de excelencia del aceite de oliva en su distrito.

Michael G. Grimm, un republicano que representa a Brooklyn y Staten Island, anunció a la cámara: "mis componentes consumen más aceite de oliva griego e italiano del que puedas imaginar, y no es rancio ".

Llamando a la provisión de aceite de oliva "una asignación de varios millones de dólares ", dijo Grimm a distribuidores, restaurantes y consumidores en el sur de Nueva York "saben buen aceite, y no han tenido ningún problema ". Grimm citó una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso de que las restricciones de importación costarían a las empresas "decenas de millones de dólares ".

"Los productores aquí son los que tienen los problemas ", dijo Grimm, refiriéndose a los productores en California, Georgia y Texas que han estado pidiendo una nivelación del campo con importadores de aceites europeos subsidiados que dominan los estantes de los supermercados y que a menudo no cumplen con los estándares de calidad.

Si bien el congresista de Nueva York mostró una confianza notable en el conocimiento de sus electores sobre el aceite de oliva, un juez federal al otro lado del East River el mes pasado les dio a los consumidores pocas posibilidades de saber mucho.

En un decisión de rechazar una orden judicial contra un importador de aceite de oliva que a sabiendas vendió aceite de orujo de oliva refinado como "puro ", el Tribunal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York en NAOOA v. Kangadis Food Inc. found "no hay evidencia extrínseca de que las percepciones de los consumidores comunes se alineen con estos diversos estándares de etiquetado ”. En otras palabras, la mayoría de los consumidores no conocen un grado de otro, y mucho menos si un aceite de oliva es bueno o no.