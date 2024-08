Olive Center organizará la conferencia inaugural sobre sostenibilidad del aceite de oliva

Se estima que 250 científicos y profesionales del aceite de oliva asistirán a la Conferencia Internacional sobre Sostenibilidad del Olivo en el Instituto Robert Mondavi de Ciencias del Vino y los Alimentos en Davis, California, a partir del 5 de septiembre.th al 7th.

La Universidad de California-Davis Centro de oliva es el anfitrión de la conferencia, que contará con presentaciones de investigaciones, paneles de discusión, sesiones de preguntas y respuestas y estudios de casos sobre una amplia gama de temas relevantes para el cultivo, la molienda y la comercialización del olivo.

"Del lado agrícola, discutiremos temas como el uso del agua, el cambio climático y el secuestro de carbono”, dijo Javier Fernández-Salvador, director del Olive Center. director ejecutivo. "También cubriremos la optimización de fertilizantes, la reducción de pesticidas, la conservación del hábitat, el manejo de setos, la salud del suelo y la agricultura regenerativa”.

"También queremos examinar lo que sucede en la molienda, específicamente [cómo el orujo] se seca y se utiliza como abono o se procesa más para extraer compuestos beneficiosos”, añadió.

La conferencia concluirá con una sesión de degustación y una demostración de cocina en el campus de Napa del Culinary Institute of America. "No sería una buena conferencia si no incluyéramos el aspecto alimentario”, dijo Fernández-Salvador.

Los organizadores conciben la conferencia como un foro para presentar las últimas investigaciones sobre sostenibilidad y demostrar formas prácticas para que los agricultores y molineros mejoren la sostenibilidad. También esperan utilizar el evento para captar la atención de los medios y de los consumidores sobre las ventajas del aceite de oliva. credenciales de sostenibilidad.

Para ello, la mañana del tercer día se dedicará a estudios de casos, incluido cómo la sostenibilidad puede agregar valor a los productos en el mercado.

"Tenemos mucha gente que viene a aprender cómo comercializar mejor sus productos porque a veces no saben cómo traducir el mensaje del productor”, dijo Fernández-Salvador. "¿Cómo hacen para que el mensaje de las prácticas de sostenibilidad del productor quede claro para el consumidor?

Los estudios de caso también cubrirán formas específicas de implementar prácticas sostenibles en olivares plantados tradicional e intensivamente. preservar centenario y olivos milenarios.

"La mitad de los presentadores son científicos y la otra mitad son agricultores, productores y personas involucradas en el comercio, así que hay un poco de todo”, dijo Fernández-Salvador. "No queríamos que fuera una conferencia que se centrara exclusivamente en la agricultura, exclusivamente en el riego o exclusivamente en la molienda. Tiene que incluir todos los aspectos y tocar todos los aspectos de la sostenibilidad”.

Si bien los agricultores, molineros e investigadores con sede en California tendrán una presencia significativa, Fernández-Salvador dijo que el Centro Oleícola se había asociado con la Universidad de Évora en Portugal, la Universidad de Jaén en España y el Consejo Oleícola Internacional para traer expertos de todo el sector olivarero. mundo petrolero para compartir sus perspectivas.

Junto con los presentadores, agregó que también asistirán asistentes de todo el mundo, incluidos países productores de olivos establecidos desde hace mucho tiempo en Europa, Medio Oriente, Oceanía y América del Norte y del Sur, junto con nuevas fronteras de producción de olivos, incluido Afganistán. y Pakistán.

Fernández-Salvador cree que esta será la primera de muchas conferencias sobre sostenibilidad. "Esperamos que otras universidades asuman el desafío y continúen realizando conferencias internacionales de sostenibilidad en el futuro”, dijo. "Hay interés de otras universidades que ahora son socios para continuar con esto en el futuro”.

Registro para la Conferencia Internacional de Sostenibilidad del Olivo cierra el 18 de agostoth.