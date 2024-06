37 completo Olive Oil Times Programa de sumiller en Nueva York

El aceite de oliva virgen extra se encuentra entre los productos más saludables del mundo, una piedra angular cultural y un negocio global de 20 mil millones de dólares. Sin embargo, la mayoría de los compradores y consumidores saben muy poco al respecto.

Treinta y siete productores, minoristas, entusiastas y empresarios de aceite de oliva se proponen cambiar eso después de completar la semana Olive Oil Times Education Lab Sommelier Certification Program en Manhattan

Los asistentes viajaron de todo el mundo para el curso de cinco días, que abarcó el aceite de oliva. evaluación sensorial, mejores prácticas de producción, salud y nutrición, aplicaciones culinarias y garantía de calidad.

Me encantó el curso. Superó mis expectativas y me ha motivado a seguir aprendiendo. - Joe Maruca, copropietario, TRE Olive

Entre ellos estaba Joe Maruca, copropietario de TRE Olive. "He querido inscribirme durante los últimos años”, dijo. "Mi familia ha estado en la industria del aceite de oliva durante cuatro generaciones y yo quería aumentar mis conocimientos y hacer avanzar el negocio familiar”.

La empresa con sede en Massachusetts importa aceite de oliva virgen extra de sus exclusivos olivares en Calabria. Incluso después victorioso El premio a la calidad más codiciado de la industria en el 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition, Maruca dijo que siempre hay más que aprender.

Joe Maruca de TRE Olive es un productor galardonado de aceite de oliva virgen extra de Calabria.

"Me encantó el curso. Superó mis expectativas y me ha motivado a seguir aprendiendo”, afirmó. "Si no estás aprendiendo, no estás creciendo”.

Maruca planea utilizar lo que aprendió sobre la ciencia detrás del aceite de oliva beneficios de la salud para iluminar a los clientes y su equipo. "La educación es lo más importante y espero seguir aprendiendo en el futuro”, dijo.

Rafael Buchabqui, propietario de Azeite Torrinhas, con sede en Brasil, fue otro productor deseoso de ampliar sus conocimientos y establecer contactos con personas de ideas afines en Nueva York.

Peter Mountanos, Bastian Jordan, John Reali, Rafael Buchabqui y Joe Maruca (Foto: Peter Mountanos)

"Quería explorar más este asunto [el mundo del aceite de oliva] para aprender más sobre mi producto, discutir con otros sommeliers especializados en aceite de oliva formas de mejorar nuestros aceites y educar a la gente que me rodea”, dijo.

Buchabqui dijo que trabajar para identificar la amplia gama de aromas y sabores en casi cien muestras de aceite de oliva de 14 países analizadas durante el curso de cinco días fue interesante y desafiante.

“[Con este conocimiento] tendré más confianza para hablar sobre nuestros aceites con nuestro personal y estaré en una mejor posición para educar a las personas que me rodean”, dijo.

Otros productores se unieron al curso para obtener una perspectiva global del sector del aceite de oliva.

"Decidí tomar el curso para conocer las perspectivas y opiniones sobre el aceite de oliva de la gente en los EE. UU. y el hemisferio sur y para comprender mejor la situación en los EE. UU.”, dijo Bastian Jordan, propietario de Jordan Olivenöl. "Mi objetivo era utilizar esta información para mi desarrollo personal en la industria del aceite de oliva y hacer contactos valiosos”.

Jordan, que produce aceite de oliva en la isla griega de Lesbos y lo importa a Düsseldorf, en el oeste de Alemania, ha estado involucrado en el negocio del aceite de oliva durante toda su vida profesional. Dijo que apreciaba la oportunidad de conocer gente nueva y perfeccionar sus habilidades de análisis sensorial.

Bastian Jordan en sus olivares en Lesbos

"Llevaré los conocimientos al Panel Alemán del Aceite de Oliva, del que soy miembro, para discutir las similitudes y diferencias en las evaluaciones sensoriales”, dijo.

Junto con agricultores y molineros, profesionales de ventas de aceite de oliva viajaron al distrito Flatiron de Nueva York para aprender más sobre el aceite de oliva virgen extra y sus puntos clave de venta: sabor y salud.

Anuncio

Anuncio

"Me enamoré del aceite de oliva virgen extra mientras trabajaba en mi puesto anterior vendiendo O‑Med, y ahora tengo la suerte de representar [la marca española] Castillo de Canena en la costa este”, dijo Shea Vinson. "Me inscribí en el curso para mejorar mis conocimientos sobre el aceite de oliva virgen extra y poder comunicar mejor su valor a mi distribuidor, clientes minoristas y consumidores finales”.

Vinson, que vive en la ciudad de Nueva York, dijo que el curso fue completo, con presentadores atractivos e información esencial en cada sesión.

"La parte de evaluación sensorial fue mi favorita, aunque la sección de maridaje de alimentos quedó en segundo lugar”, dijo.

Vinson planea utilizar su dominio para mejorar la comunicación de ventas y transmitir la información a los clientes y al público en general.

"Me encantaría adquirir suficiente experiencia para servir en un panel de degustación e idealmente utilizar lo que he aprendido para seleccionar mi propia selección minorista”, dijo.

Mark Lemmens, el fundador de Olicious, viajó a Nueva York desde los Países Bajos con la esperanza de ampliar sus horizontes de degustación y aportar nuevos conocimientos a sus clientes en las industrias minorista y de restauración.

Marcos Lemmens

"Llevo cuatro años trabajando en el sector del aceite de oliva y mi misión es educar a los consumidores, minoristas y profesionales sobre la calidad y los beneficios para la salud del aceite de oliva”, dijo. "También esperaba aprender más sobre las variedades de aceitunas a través de las amplias oportunidades de degustación".

Lemmens no se fue decepcionado y elogió la estructura del curso y la diversa gama de profesionales que impartieron cada sección.

"Fue una experiencia increíble estar con tanta gente que comparte la misma pasión”, añadió. "En particular, aprecié mucho las sesiones de cata así como las sesiones más técnicas sobre el proceso de producción del aceite de oliva. Me ayudó a describir mejor los atributos positivos y negativos durante la degustación”.

Lemmens dijo que emplearía lo que aprendió en el curso para informar a sus clientes e incorporar el conocimiento en su clase magistral de capacitación.

"Puedo informar mejor a los clientes sobre los beneficios para la salud y cómo pueden ocurrir defectos durante la producción”, afirmó. "Como sumiller de aceite de oliva, me gano más confianza por parte de los profesionales del comercio minorista y HORECA”.

Carline Brandao Procell, propietaria de Bella Nonnas Olive Oil & Vinegar en Shreveport, Luisiana, asistió al curso para actualizar sus conocimientos sobre el aceite de oliva y prepararse para dirigir algunos recorridos por los olivares el próximo año.

Carline Brandao Procell

"Pensé que el curso fue extremadamente informativo y aclaró algunas dudas sobre los aspectos de recolección y procesamiento del negocio del aceite de oliva”, dijo. "Disfruté especialmente aprendiendo más sobre los aspectos saludables del aceite de oliva, específicamente el polifenoles."

"Ese es un aspecto sobre el que me preguntan con frecuencia en mi tienda”, añadió Procell. "Veo que mis clientes intentan cada vez más mejorar su salud. Tengo la suerte de ser una fuente para ellos, no sólo de aceites y balsámicos saludables, sino también de información pertinente sobre sus elecciones dietéticas”.

Procell disfruta de su papel como especialista en aceite de oliva y ahora puede reforzar sus explicaciones sobre por qué los clientes deberían elegir aceites de oliva virgen extra de alta calidad.

"Una bodega me ha programado una clase de maridaje de comida, vino y aceite de oliva”, dijo. "Una familia me ha contratado para hablar con ellos en la cena del domingo y orientarles sobre cómo pedir sus aceites de oliva. Dos líneas de cruceros me han pedido que dirija giras por el Mediterráneo para la temporada de cosecha de 2025”.

Si bien muchos de los asistentes al programa son profesionales experimentados del aceite de oliva que buscan ampliar sus conocimientos, otros vinieron para satisfacer su pasión por el producto e informar proyectos personales.

Abir Alí

"Soy un arquitecto formado formalmente con una práctica de diseño multidisciplinario, por lo que profesionalmente estoy fuera de la industria”, dijo Abir Ali, quien viajó a Nueva York desde Detroit.

"Personalmente, sin embargo, el aceite de oliva es una gran parte de mi vida”, añadió. "Mi madre es libanesa y crecí en una cultura donde las aceitunas y el aceite de oliva aparecían a diario en todo, desde la comida hasta la belleza y la medicina”.

Ali, que creció con la cocina paquistaní con aceite de oliva de su padre, dijo que disfrutó inmensamente la clase. Citó específicamente la diversidad de sus compañeros de estudios y de los instructores.

"Las degustaciones fueron mis favoritas”, dijo Ali. "Desafiar y entrenar mi sentido del olfato y el gusto fue un placer y un bienvenido descanso de las pantallas y las reuniones”.

Ali planea utilizar lo que aprendió en el curso para crear su propia experiencia de degustación.

La próxima edición del programa de sumilleres será en Londres el próximo mes de enero.

"Mi trabajo de diseño, fuera de la industria del aceite de oliva, gira en torno a la construcción de mesas literales y figurativas para que la gente se reúna e intercambie”, dijo. "Ahora, con el conocimiento que aprendí en Nueva York – y mucha práctica continua – puedo unir a las personas a través de una experiencia comunitaria diseñada que gira en torno a la belleza y el poder del aceite de oliva”.

Inscripciones abiertas para el próximo Programa de sumiller de aceite de oliva en Londres, que se celebrará en enero.