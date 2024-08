Calidad tunecina en el escenario mundial

Agricultores, molineros y embotelladores del país norteafricano de Túnez celebraron el final premiado de una fructífera cosecha 2023/24.

tunecino aceite de oliva virgen extra marcas obtuvieron 26 premios en el 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, con una tasa de éxito del 72 por ciento.

Esta cifra, que mide el número de premios en comparación con los participantes, ha aumentado constantemente, de solo el 20 por ciento en 2014 al 84 por ciento en 2022. Los productores y embotelladores tunecinos obtuvieron 11 premios de oro y 15 premios de plata por sus aceites de clase mundial este año.

Estos logros se suman a una cosecha excelente. Los funcionarios del gobierno estimaron que la campaña agrícola 2023/24 terminó con producción. alcanzando las 220,000 toneladas, superando ligeramente expectativas iniciales.

Aunque estos volúmenes aún están por debajo del promedio de cinco años, representan una mejora significativa con respecto a las 180,000 toneladas reportadas en el campaña anterior.

Los productores obtuvieron los premios a pesar de las continuas incertidumbres en el mercado internacional. aumento de los costos de produccióne interrupciones en la cadena de suministro.

A pesar de la difícil temporada, Famado y su marca Olea Salbo obtuvo un Premio de Oro en el NYIOOC.

Los productores detrás de Phamed celebraron un Premio de Oro por su monovarietal orgánico de intensidad media Chemlali. (Foto: Phamed)

"Al igual que otros países productores, este año nos enfrentamos a condiciones climáticas inusuales”, afirma el propietario Naceur Elkotti. "La maduración de las aceitunas se vio gravemente alterada y tuvimos que acelerar la recolección para salvar la temporada. Hicimos lo mejor."

"Al principio la temporada parecía más prometedora que la anterior”, añadió. "Desafortunadamente, la falta de precipitaciones y el aumento excepcional de las temperaturas redujeron significativamente las cantidades de fruta. Sin embargo, fue notablemente mejor que en 2022/23”.

Los productores tunecinos subrayaron que a medida que el cambio climático afecta la agricultura, la adaptación es fundamental para los productores de aceite de oliva virgen extra de alta calidad.

"Es una nueva realidad”, dijo Elkotti. "Ahora debemos considerar esta situación para el futuro y encontrar formas de regar y ayudar a los olivos a resistir estos desafíos. El futuro del cultivo del olivo depende de esto”.

La empresa acogió con entusiasmo el Gold Award, especialmente en una temporada tan significativa para la familia fundadora.

"Dedico este premio a mi abuelo y a mi padre, quienes fallecieron este año”, dijo Elkotti. "Eran olivicultores apasionados y lograron transmitir su amor por las aceitunas a la siguiente generación a pesar de nuestros deberes profesionales”.

"Mi padre siempre decía que la olivicultura no es un trabajo sino una pasión”, añadió. "Él decía que las aceitunas me ayudaron a financiar mis estudios universitarios, así que debo devolverles lo que me dieron”.

Naim Ben Said, cofundador de la empresa familiar Querida bondad compañía, dijo al ganar el Premio de Oro en la NYIOOC Por segundo año consecutivo supuso una importante validación para la empresa, su red de agricultores cooperantes y sus clientes.

La madre de Ben Said se ocupa de los olivares. (Foto: Dios mío)

El premio se celebró con entusiasmo en el pueblo de Hazeg, donde opera la empresa. Hazeg se encuentra en la región central de Sfax, una zona clave para la producción de aceite de oliva tunecino.

"Nos enorgullecemos de ser una empresa empoderada por la familia y la comunidad”, dijo Ben Said. "Unos minutos después de que anunciáramos los resultados, todo el pueblo de Hazeg estaba consciente y celebraba con orgullo. Fue su logro, no sólo el nuestro”.

"Hazeg es un pequeño pueblo de 20,000 habitantes”, añadió. "Más de la mitad de la población son pequeños agricultores y el resto está relacionado con la agricultura de una forma u otra. El reconocimiento internacional los reaseguró en su misión de traer los mejores productos naturales al mundo, mostrando su increíble maestría y dedicación”.

Una de las tareas más desafiantes para aceite de oliva virgen extra de alta calidad Los productores están estableciendo su marca en un mercado internacional donde el conocimiento de los consumidores sobre sus productos varía ampliamente.

"Es difícil establecer una marca en un entorno tan competitivo, especialmente teniendo en cuenta el bajo nivel de educación pública sobre los aceites de oliva premium”, dijo Michaël Zeitoun, fundador de la marca francesa Parcelle 26 by HDMP.

Michaël Zeitoun y su esposa, Laurence, miden su progreso cada año comparándolo con el NYIOOC premios que ganan. (Foto: HDMP)

Una vez más, Parcelle 26 triunfó en Nueva York, ganando tres premios por su aceites de oliva de clase mundial de origen tunecino. El productor considera participar en el NYIOOC crucial.

"Estos premios garantizan que nuestro nivel de calidad sea al menos comparable al del año anterior”, afirmó Zeitoun. "Nos ayudan a mantener un alto nivel de atención a la calidad”.

"Nueva York es una competencia de muy alto nivel que sirve como una excelente referencia”, agregó, destacando la necesidad de participar en competencias de alto perfil a nivel mundial para aumentar la visibilidad de los productos de alta calidad.

"Para pequeñas explotaciones como la nuestra, que opera 50 hectáreas, no hay otra opción que mejorar constantemente la calidad del producto”, afirmó Zeitoun.

Mientras tanto, Naouel Bouabid, fundador del productor y exportador masiva, celebró los Premios Oro y Plata de la compañía por sus marcas Damya en la feria 2024 NYIOOC.

Naouel Bouabid produce aceite de oliva virgen extra en su huerto familiar en Túnez y lo exporta a California. (Foto: Massiva)

"Ganar premios como el NYIOOC Es un gran honor y nuestra verdadera recompensa es crear un aceite de oliva excepcional que nuestros clientes adoren. Estamos comprometidos a mantener esta tradición de excelencia en los años venideros”, dijo.

Bouabid atribuyó el mérito a la empresa éxito sostenido en el Concurso Mundial a la tradición de su familia de agricultura orgánica, que se complementa con la agricultura biodinámica.

"Utilizando estos métodos, fomentamos un ecosistema saludable y un suelo vibrante para una calidad excepcional de la fruta”, dijo Bouabid.

La producción de Damya implica una cuidadosa selección de aceitunas de sus huertos y de los productores locales.

"A través de un riguroso proceso de selección, nos aseguramos de que sus aceitunas cumplan con nuestros estrictos estándares de calidad”, dijo Bouabid. "Esto nos permite obtener variedades de aceituna complementarias cultivadas en microclimas únicos, enriqueciendo aún más nuestra oferta”.

La marca vende exclusivamente aceite de oliva virgen extra en Estados Unidos, principalmente en California.

"La escena del aceite de oliva en California está en auge”, dijo Bouabid. "La producción está aumentando y los consumidores se están volviendo más inteligentes. La cocina fresca y de temporada es un alimento básico aquí, y el aceite de oliva de alta calidad es un ingrediente clave”.

"Desde aderezos hasta lloviznas de mariscos, está en todas partes”, añadió. "Si bien la asequibilidad es importante, los californianos están cada vez más interesados ​​en los sabores y orígenes únicos de su aceite de oliva”.

Damya ha tenido un comienzo prometedor para la temporada actual. "Esperamos una cosecha abundante de aceitunas con características ideales para la producción de aceite de oliva orgánico y de alta calidad”, dijo Bouabid.