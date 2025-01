Estas variedades de aceitunas obtienen las puntuaciones más altas de los jueces

Hay algunas razones por las que no revelamos las puntuaciones que nuestros jueces atribuyen a las entradas en el NYIOOC World Olive Oil Competition, pero todo se reduce al hecho de que no deben interpretarse tal como son.

Admitámoslo: lo que para un catador es 84, para otro es 86. Un juez puede asignar puntuaciones más altas al principio de la cata que al final de la mañana. Algunos pueden inclinarse más por determinadas características sensoriales que otros.

Son expertos de reconocido prestigio que forman un panel que representa el instrumento definitivo para determinar la calidad del aceite de oliva virgen extra. Pero son humanos.

Hace unos años, yo decidido descontinuar el premio Best in Class en el NYIOOC –que se otorgó a los participantes con la puntuación más alta en su respectiva categoría– debido a mi convicción de que las puntuaciones no son lo suficientemente precisas como para hacer esa afirmación. Un aceite de oliva excelente no debería ser declarado "mejor” que otro excelente aceite de oliva.

(Sin embargo, algunas personas emprendedoras sintieron la necesidad de crear un ranking basado en la cantidad de premios que una marca obtuvo en varias competiciones en un año determinado, como si eso midiera algo más que los presupuestos promocionales de las empresas. Pero los sitios web para esos rankings casi no reciben tráfico según las herramientas de métricas, lo que revela que al público no le importa más que a mí).

En nuestro concurso, las puntuaciones se utilizan únicamente para determinar si un aceite gana un premio o no, y si es Plata u Oro, y eso tampoco me vuelve loco.

Un participante podría obtener una puntuación de 79.8 para ganar una Plata, mientras que otro podría obtener 80.1 para ganar una Oro. Si se vuelve a probar unos minutos después, los resultados podrían ser ligeramente opuestos.

Los concursos de aceite de oliva son imperfectos, pero son la forma más eficaz de reconocer a los productores por su heroísmo y educar al público sobre la calidad y el valor (aunque muchos concursos de aceite de oliva no hacen ninguna de esas cosas).

Las puntuaciones ocultas que yo solo puedo ver no significan mucho por sí solas, pero podrían surgir patrones cuando ampliamos la información a nueve años de datos que hemos recopilado en lo que constituye el análisis sensorial más completo de los aceites de oliva del mundo.

Te guste o ames.

Entre los aceites premiados, ¿qué monovarietales han cautivado a los catadores?

Al analizar una entrada, NYIOOC Los jueces utilizan el software que desarrollamos que les pide atribuir subpuntajes a componentes individuales que conforman el resultado general.

Factores como las sensaciones gustativas y olfativas, el equilibrio y la armonía, el frutoso, el amargor y el picor contribuyen al número final.

Cuando una puntuación llega a los 90, es justo decir que un hermoso óleo arrasó con el panel. Las puntuaciones en los 70 puntos apenas alcanzaron el límite.

A continuación, se muestran las puntuaciones medias de los aceites premiados para las variedades más comunes en los últimos nueve años. También incluí la puntuación media de las mezclas premiadas:

Por supuesto, tenemos muchos más datos de Picual, Arbequina y Koroneiki que de Casaliva o Tonda Iblea. Aquí se incluyen solo los cultivares que, en mi opinión, han tenido suficientes resultados para generar un promedio significativo. Se omitieron más de 200 variedades con muestras más pequeñas.

Un aceite elaborado correctamente siempre conseguirá mejores resultados que uno con características sensoriales problemáticas, sin importar la variedad.

También hay que decir que algunas variedades están más limitadas a regiones con menos variabilidad en factores como el terroir, los métodos de producción y los estándares de calidad que, por ejemplo, la Arbequina, que crece en todo el mundo.

Tal vez el gráfico revele cultivares específicos que, con las condiciones adecuadas y productores capacitados, muestran signos de grandeza de manera más consistente.

O tal vez los datos sugieren algunas variedades con características sensoriales que los jueces aún no han apreciado plenamente.