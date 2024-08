Los múltiples valores de la recuperación de olivares abandonados en la Toscana

En Toscana, un proyecto cerca de Florencia se centra en restaurando descuidado olivares, combinando compromisos ambientales y sociales en beneficio de la comunidad local.

Desde su creación en 2014, Abandoned Grove ha rescatado más de 5,000 árboles y ha empleado a casi 60 trabajadores de entornos socialmente desfavorecidos.

El fundador de la empresa, Fil Bucchino, se asoció con Andrea Pagliai, un olivarero con experiencia en agricultura social, y con el maestro molinero Gionni Pruneti.

La recuperación de estos olivares abandonados es crucial porque cuando se abandonan los espacios agrícolas perdemos belleza paisajística y cultura local. - Gionni Pruneti, maestro molinero

Juntos, trabajaron para establecer una marca experiencial premium con una sólida base ética arraigada en el área local pero con ambiciones internacionales.

"Nací en Florencia y pasé mi infancia en Italia”, dijo Bucchino. Olive Oil Times. "Luego, mudándome con mis padres, que son médicos, viví en diferentes países, entre ellos Somalia, Venezuela y Canadá, donde finalmente nos establecimos. También estudié ciencias biomédicas y cofundé una banda de punk rock."

Esta actitud trotamundos y ecléctica llevó al ex bajista y compositor a descubrir el mundo del aceite de oliva virgen extra.

"La pasión por la música prevaleció y pasé casi diez años viajando y haciendo giras por todo el mundo”, dijo. "Mientras tanto, mis padres se especializaron en nutrición y abrieron una clínica promoviendo el La dieta mediterránea en la década de 1990."

"Durante la temporada de cosecha me enviaban italiano. Olio nuovo mientras estábamos de viaje, y organizábamos cenas con mis compañeros de gira tan pronto como llegaba el aceite”, añadió Bucchino. "Durante esas noches comencé a notar el poder de conectividad del aceite de oliva virgen extra”.

Unos pocos días de recolección de aceitunas a principios de la década de 2000 fueron fundamentales para ayudarle a reconocer el valor del aceite de oliva virgen extra de alta calidad.

"Estaba en la Toscana en un descanso de la gira cuando probé un aceite diferente a todo lo que había probado antes, y ahora puedo decir que cambió mi vida”, dijo Bucchino. "En ese momento, a pesar de que mi carrera musical iba bien, sentí un cambio dentro de mí a medida que mis pensamientos estaban cada vez más consumidos por el lado comercial de la música en lugar del arte”.

"Ese mismo fin de semana, mientras cosechaba en el olivar de mi familia, sentí cosas como nunca antes”, añade. "Mi esposa Halina me animó a acercarme a ese sentimiento y comencé a estudiar el arte del aceite de oliva. Al igual que con la música, me lancé al mundo del aceite de oliva virgen extra de calidad y nunca miré atrás”.

Para recrear su experiencia, Bucchino empezó a producir su propio aceite de oliva virgen extra. Se asoció con Olivart, empresa liderada por Pagliai, que colaboraba con el galardonado Hermanos Pruneti.

Los trabajadores de Abandoned Grove disfrutaron de una pausa en la cosecha de aceitunas toscanas. (Foto: Fil Bucchino)

"En ese momento, Andrea [Pagliai] ya estaba comprometida con la recuperación de bosques abandonados y la producción de un aceite excelente, abordando al mismo tiempo las cuestiones sociales”, añadió. "En cuanto a Gionni [Pruneti], no es sólo un productor de olivos, sino un verdadero artista que puede interpretar brillantemente cada temporada de aceitunas a través de su molienda”.

Compartiendo la misma visión y valores empresariales, se unieron para producir un producto premium que impactaría positivamente a la región y la comunidad.

"Yo preguntaría cómo fue posible encontrar todos esos arboledas abandonadas en el corazón de la Toscana”, dijo Bucchino. "Me di cuenta de que los productores locales no pueden competir con los bajos precios de la gran industria o las marcas impulsadas por el marketing que venden aceite de calidad inferior con una etiqueta toscana, explotando en última instancia a la comunidad. Mi intención era lo contrario: ayudar a la comunidad a prosperar”.

A lo largo de los años, han recuperado más de 5,000 árboles de variedades locales, entre ellas Moraiolo, Frantoio, Leccino, Pendolino, Correggiolo, Olivo Bianco y varios ecotipos desconocidos, a partir de los cuales producen monovarietales y blends.

Proteger la biodiversidad local es un objetivo fundamental en Abandoned Grove, centrándose en la gestión sostenible de la tierra y los procesos de producción de calidad.

"La cuestión es que incluso si un olivar es privado, es un bien comunitario”, dijo Pagliai. "Los ámbitos ambiental, territorial y social están estrechamente relacionados, y todo lo relacionado con la tierra corre la misma suerte. Por lo tanto, es nuestro deber cuidar estas tierras abandonadas”.

"Cuando comencé a trabajar en este sector en 2008, mi primer objetivo no era comprar tierras, sino recuperar los olivares abandonados, improductivos y mal mantenidos en Bagno a Ripoli”, añade. "Con mi antiguo socio comenzamos con dos parcelas que suman unas diez hectáreas en total. A medida que avanzaba el trabajo nos daba mucha satisfacción y el número de personas que nos ofrecían sus tierras crecía exponencialmente”.

El compromiso social de Pagliai comenzó cuando una amiga le entregó dos hectáreas de tierra donde ella solía emplear a alguien en un proyecto de agricultura social.

Pausa para el café durante la cosecha en el bosque de Balatro. (Foto: Fil Bucchino)

"Ella me dijo que me dejaría la tierra sólo si seguía trabajando con esa gente”, dijo. "Acepté y comencé a producir hortalizas para diversificar la producción y garantizar que los trabajadores tuvieran empleo durante todo el año. Me apasioné e implementé el proyecto. Poco después, Fil [Bucchino] me pidió que uniera fuerzas”.

Desde 2014, Abandoned Grove ha empleado a 57 personas a través de proyectos sociales. Algunos de los trabajadores tienen problemas de salud mental o abuso de sustancias.

La iniciativa también incluye a personas que han salido de prisión y necesitan ayuda para reintegrarse a la sociedad. La mayoría de los proyectos están supervisados ​​por Coop21, una cooperativa social especializada en formación y servicios educativos y culturales.

"Varias personas se han reintegrado con éxito y algunas se han convertido en nuestros empleados”, dijo Pagliai. "Hoy, seis personas trabajan con Abandoned Grove a través de un proyecto Coop21”.

"La agricultura es intrínsecamente una cuestión social, ya que proporcionamos trabajo a la población local mientras salvaguardamos la tierra y promovemos una economía circular”, añadió. "Los productos son comprados por consumidores que entienden que no sólo están apoyando a un negocio, sino a toda la economía local y la inclusión social. Abandoned Grove reúne todos estos elementos”.

Uno de los valores fundamentales de la empresa es que el proceso de producción, incluido el embotellado, etiquetado y embalaje, se realiza en la comunidad cercana a los huertos.

"Hago todo cerca de las arboledas aunque cueste más”, dijo Bucchino. "Esto ayuda a la comunidad local y permite obtener un aceite que interpreta mejor la esencia de la temporada de cosecha y el espíritu de la comunidad”.

En 2019 coprodujo "Obsesionado con el aceite de oliva”, un documental premiado inspirado en su experiencia, que aboga por la calidad y cuenta las historias de personas cuyas vidas se han visto impactadas positivamente por el aceite de oliva virgen extra.

"Vengo de la música punk, que se trata de comunidad y de desafiar el status quo”, dijo. "Cuando la música punk ganó popularidad, no fue porque el punk hubiera cambiado; fue porque el mundo finalmente se dio cuenta. Hoy nos une una misión y creo que este mismo principio también se aplica a la alta calidad”.

"Comencé este proyecto para no comprometer nunca la calidad, las personas ni el planeta”, añadió Bucchino. "Por supuesto, no es fácil. Soy un idealista, pero estoy empezando a ver que la gente está reconociendo gradualmente su valor y cada vez son más los que se están dando cuenta de lo que realmente significan calidad y sostenibilidad. Sólo ponemos a disposición el aceite que producimos. No puedo dejar de lado la visión de crear un aceite que pueda afectar la vida de alguien tan profundamente como lo hizo con la mía”.

Ahora, Abandoned Grove planea expandirse a otras comunidades en diferentes países y conectarse con molineros y productores más comprometidos ambiental y socialmente que luchan por la calidad.

Abandoned Grove ha recuperado más de 5,000 olivos abandonados en Toscana. (Foto: Fil Bucchino)

Los frutos de los olivos recuperados se entregan y trituran en el molino de Pruneti en Greve, Chianti. Dirige con su hermano Paolo la empresa familiar que produce aceite de oliva virgen extra y lirios.

"La colaboración con Abandoned Grove surgió de forma natural, ya que inmediatamente conecté con la visión detrás del proyecto. Ha sido un viaje hermoso y espero que el proyecto siga creciendo porque tiene un gran valor en múltiples frentes”, dijo Pruneti.

"La recuperación de estos olivares abandonados es crucial porque cuando se abandonan los espacios agrícolas perdemos belleza paisajística y cultura local”, añadió. "Cada temporada de cosecha, somos testigos de cómo la producción de aceite de oliva se convierte en una celebración para toda la comunidad”.

La variedad Moraiolo es la predominante entre los olivos rescatados. Este árbol resistente prospera en las laderas escalonadas de la Toscana. El aceite de oliva virgen extra de esta variedad, común en el centro de Italia, ofrece notas de alcachofa, hierbas y almendras, con un frutado medio a intenso.

"Los olivicultores consideramos esta variedad como la "Viejo olivo del campesino', que requiere importantes cuidados debido a su tendencia a crecer hacia arriba”, explicó Pruneti. "Debido a su desafiante forma de cultivo, que exige más mano de obra, a menudo es la primera en ser abandonada”.

"Al inicio de cada nueva producción, siempre me pregunto cómo puedo agregar valor desde mi perspectiva como operador de planta”, dijo. "Estos aceites tienen su propio carácter, determinado por el terreno montañoso donde se originan los árboles y el trabajo manual que requiere la poda y la cosecha, ya que no se pueden mecanizar”.

"El valor añadido reside en la producción de aceites de oliva vírgenes extra claramente característicos a partir de estas variedades únicas”, añadió Pruneti. "Por ello, debemos gestionarlos con cuidado desde la cosecha, calculando los tiempos óptimos de maduración, hasta la almazara, donde, entre otras cosas, debemos fijar las temperaturas y tiempos de malaxación adecuados para obtener aceites con un carácter fuerte y diferenciado”.

Uno de los últimos éxitos de Abandoned Grove, tal como lo describe su fundador, es la recuperación de un olivar con más de 260 árboles centenarios de Moraiolo en Bagno a Ripoli, que se había convertido en un bosque impenetrable.

"Lo devolvimos a la vida en tres años y el año pasado completamos la primera cosecha”, dijo Bucchino. "Lo increíble es que descubrimos que el olivar había soportado no sólo las históricas heladas de 1956 y 1985 sino también un incendio forestal. Ahora, los árboles vuelven a ser vibrantes y productivos, lo que demuestra la extraordinaria fuerza y ​​resistencia de esta extraordinaria especie”.