Terroir, resultados premiados por el rendimiento de la agricultura orgánica para un agricultor siciliano

En la pintoresca región siciliana de Agrigento, una ex especialista en comunicación y coordinación de eventos está utilizando su talento para defender la agricultura orgánica a pequeña escala en un mundo donde el cultivo intensivo de olivos está aumentando.

"Naru nació de la idea de realzar una espléndida propiedad adquirida por mi padre hace más de 20 años… quien trabaja como médico pero siempre ha tenido una gran pasión por la naturaleza y los productos que esta nos brinda”, dijo la propietaria María Piscopo.

"Comencé a adquirir nuevas tierras y a plantar olivos, eligiendo inmediatamente el camino de la agricultura orgánica y la sostenibilidad”, agregó.

No me interesa la producción a gran escala porque compromete la calidad. - María Piscopo, propietaria, Naru

Desde que se embarcó en este proyecto en 2016, Piscopo ha plantado 22 hectáreas y logrado una producción anual de unos 6,000 litros de orgánico. aceite de oliva virgen extra.

Los olivares de la empresa se componen principalmente de aceitunas Biancolilla y Nocellara del Belice.

"Las elegí porque son aceitunas típicas sicilianas, originarias de la región”, dijo. "Biancolilla produce un aceite de oliva aromático, muy delicado y ligeramente dulce. En cambio, la Nocellara del Belice, típica del valle de Belice, en el oeste de Sicilia, tiene un fruto muy carnoso y produce un aceite de oliva muy intenso”.

"Hay aproximadamente 500 variedades de Nocellara y, en mi humilde opinión, la de Belice tiene una calidad superior a las demás”, agregó Piscopo.

El clima y la geografía de una región son cruciales para determinar la calidad y los atributos saludables de sus aceitunas. Para Piscopo, la ubicación de Agrigento a 600 metros sobre el nivel del mar en el sur de Sicilia es especialmente ventajosa.

"Naro, situada en la provincia de Agrigento, goza de un clima típicamente mediterráneo”, afirmó. "Con vistas al mar, Naro se beneficia de la brisa marina a una temperatura ligeramente más baja, unos cuatro grados más fría; esto contribuye a dar a los olivos y a sus frutos un aroma particular”.

Como cualquier clima mediterráneo, Piscopo dijo que Agrigento tiene veranos calurosos y secos e inviernos suaves y húmedos.

"Las altas temperaturas del verano y la abundante luz solar favorecen la fotosíntesis, estimulando el crecimiento del olivo y la producción de aceitunas de alta calidad”, afirmó. "El clima cálido y seco de los veranos sicilianos contribuye a una maduración uniforme y saludable del fruto, mejorando las características organolépticas de las aceitunas y, en consecuencia, del aceite de oliva producido”.

El clima, el suelo y las variedades de olivos autóctonos producen las mezclas orgánicas galardonadas de Naru. (Foto: Naru)

"La ausencia de una humedad elevada durante el verano reduce significativamente el riesgo de infecciones fúngicas y otras enfermedades que pueden afectar al olivo, como la mancha foliar del olivo y mosca de la fruta de olivo”, añadió Piscopo. "Las condiciones climáticas de Naro son ideales para la producción de aceites de oliva vírgenes extra de alta calidad, con un alto contenido de polifenoles, que contribuye a las propiedades antioxidantes del aceite de oliva”.

Si bien el clima de Agrigento es muy adecuado para el cultivo del olivo, Piscopo citó cambio climático como un tema importante, junto con los desafíos anuales de una cuidadosa fertilización y poda para lograr el máximo rendimiento y calidad.

"La sequía es un problema importante en Sicilia y es parte del cambio climático más amplio que se está produciendo”, dijo. "Si bien siempre ha habido sequía en años anteriores, ciertamente no fue a los niveles que estamos experimentando hoy”.

Aun así, los olivos son un cultivo resistente y los huertos de Piscopo se plantan en suelos bien drenados, lo que, según dijo, ayuda a reducir las consecuencias de la sequía.

"En altitudes más altas, la humedad atmosférica es ligeramente mayor que en las llanuras circundantes”, afirmó. "Esto ayuda a mantener una humedad relativa más alta, reduciendo así la evaporación y el consumo de agua de los árboles durante los períodos de sequía”.

Piscopo cree que mejorar la salud del suelo y seguir las mejores prácticas sostenibles son herramientas que los agricultores pueden utilizar para contrarrestar el impactos del cambio climático.

"Naru se centra en prácticas agrícolas sostenibles priorizando la salud del suelo," ella dijo. "Esto incluye el uso de fertilizantes orgánicos y abono para mejorar la fertilidad del suelo de forma natural en lugar de depender de productos químicos sintéticos que pueden degradar la calidad del suelo con el tiempo. Mantener un suelo sano garantiza que nuestros olivos reciban una nutrición óptima y sean menos susceptibles a enfermedades y plagas”.

"La promoción de la biodiversidad es fundamental para nuestro enfoque agrícola, que crea hábitats naturales que sustentan a los insectos beneficiosos. aves y otros animales salvajes”, añadió Piscopo. "Esta biodiversidad ayuda a mantener el equilibrio ecológico, mejorar las tasas de polinización y eliminar la necesidad de intervenciones químicas”.

El momento de la cosecha, que se ha vuelto mucho más difícil en los últimos años en parte debido a los impactos del cambio climático, ha sido otro desafío importante para el productor.

"Recoger las aceitunas en su punto óptimo de maduración es crucial para producir aceite de oliva virgen extra de alta calidad”, afirmó. "Proteger el producto de la oxidación y la luz durante el almacenamiento y envasado para preservar su frescura es primordial, lo que se logra mediante la limpieza periódica del equipo esencial”.

Calidad para cualquier productor de aceite de oliva galardonado Comienza con la aceituna en el árbol. A partir de entonces, la calidad sólo podrá reducirse durante la cosecha y la molienda. Como resultado, Piscopo dijo que la cosecha es el paso más crucial del proceso en Naru.

"La cosecha se programa cuidadosamente para garantizar que las aceitunas se recojan en el estado óptimo de madurez”, dijo. "Esta etapa varía dependiendo de las características deseadas del aceite de oliva (por ejemplo, afrutado, robusto o suave)”.

Piscopo insiste en una recolección tradicional, con aceitunas recogidas a mano o con agitadores eléctricos para sacarlas del árbol y transportarlas al molino de forma rápida pero delicada para conservar las aceitunas y evitar estresar el árbol.

La calidad comienza con las aceitunas, por eso Piscopo presta meticulosa atención al momento de la cosecha y a la clasificación de la fruta. (Foto: Naru)

"Los operadores usan redes y luego mueven las aceitunas a contenedores muy grandes que contienen esteras de aceitunas”, dijo. "Después de aproximadamente un par de horas de trabajo, inmediatamente nos dirigimos a la almazara para comenzar a prensar (mientras el resto del equipo continúa recolectando), evitando así la fermentación de las aceitunas, que perjudicaría mucho la calidad del producto final. Por eso, procedemos a cosechar y prensar unas tres veces al día".

Moler las aceitunas pocas horas después de la cosecha ayuda a minimizar la oxidación y preserva los sabores y aromas del aceite resultante.

"Las almazaras modernas suelen utilizar métodos de extracción eficientes, como la centrifugación, para extraer el aceite minimizando la oxidación”, dijo Piscopo. "Controlar la temperatura durante el procesamiento es esencial para evitar la degradación de los sabores y aromas del aceite. Los métodos de prensado en frío o el procesamiento a temperaturas controladas [por debajo de 27 ºC] ayudan a conservar la calidad del aceite”.

"Esto ayuda a preservar los compuestos volátiles y nutrientes presentes en las aceitunas, manteniendo el sabor, aroma y propiedades nutricionales del aceite”, agregó.

Una vez elaborado el aceite de oliva virgen extra se almacena en depósitos de acero inoxidable y se embotella según demanda.

"El aceite de oliva nunca viene preenvasado”, dijo Piscopo. "Cada vez que un cliente realiza un pedido, se llena el tipo de embalaje elegido y el pedido se envía inmediatamente. Esto asegura que el sabor del aceite se mantenga constante durante todo el año, conservando todas sus características, lo que no sería posible si el aceite estuviera preenvasado”.

Si bien Piscopo cree que la producción de aceite de oliva orgánico es lo éticamente correcto, también cree que ayuda a que su marca se destaque.

"Me adhiero a lo que la naturaleza ofrece y me opongo al uso de cualquier fertilizante que pueda aumentar la producción pero que no garantice la calidad ni la protección de la salud del consumidor”, dijo. "No me interesa la producción a gran escala porque compromete la calidad”.

"Este enfoque de origen único garantiza la trazabilidad y la autenticidad, lo que permite a los consumidores saber exactamente de dónde proviene su aceite de oliva”, añadió Piscopo.

Junto con la producción orgánica, Piscopo ha asumido su papel como marca liderada por mujeres en una industria todavía dominada principalmente por hombres.

María Piscopo lleva ocho años transformando la arboleda de su padre en una marca galardonada. (Foto: Naru)

"Otro punto fuerte de mi producto es que es una empresa liderada por mujeres”, afirmó. "Siempre he considerado esto como una fortaleza significativa. Afortunadamente, hay muchas mujeres en la industria del aceite de oliva, pero creo que debería haber más”.

"En mi opinión, la presencia de mujeres en este ambiente predominantemente masculino ha traído muchas ventajas y atención, y es algo que me enorgullece mucho”, agregó Piscopo.

A principios de este año, los meticulosos esfuerzos de Piscopo dieron sus frutos cuando su debut en el NYIOOC World Olive Oil Competition, el mayor concurso de calidad del aceite de oliva del mundo, ganó un premio de plata.

"Ganar el NYIOOC Me llena de alegría y honor”, ​​dijo. “Fue inmensamente satisfactorio para mí lograr este premio. Todos los sacrificios y mejoras realizados por mí y mi pequeño equipo llevaron a este resultado”.

Junto al aspecto agronómico, Piscopo afirmó que comercializar exitosamente en un campo altamente competitivo también es un desafío, especialmente para los pequeños productores.

"Trabajo para resaltar la autenticidad de mi producto”, dijo Piscopo. "He trabajado duro para establecer la identidad de Naru sin ninguna asistencia externa, dedicando tiempo a los consumidores y clientes, construyendo una red de personas que creen en mí y en Naru cada año”.

"Desde el principio mi objetivo era conseguir una posición fuerte en el mercado para mi producto y creo que lo he conseguido”, añadió. "Sin embargo, siempre pienso que hay margen de mejora año tras año, como ha sido el caso de Naru. He trabajado duro para mejorar su calidad”.

Piscopo añadió que las redes sociales se han convertido en una parte importante de sus esfuerzos de marketing. Le permite exhibir los productos y premios de Naru mientras educa a los consumidores sobre el cambio climático y cocinar con aceite de oliva.

"También he enfatizado la historia y la tradición”, dijo. "A través de los canales sociales intento a mi manera educar sobre el cambio climático y las medidas que adopto para limitar sus efectos. Me centro en la sostenibilidad y las prácticas agrícolas destinadas a conservar y respetar el medio ambiente, piedra angular de mi negocio agrícola”.

"He creado colaboraciones y alianzas con personas del sector alimentario para fortalecer la imagen del producto”, agregó Piscopo. "He optado por la venta directa online a través de la web de Naru. Participo en eventos y ferias de la industria para conocer directamente a los consumidores, dejarles probar el producto y contarles la historia de mi todavía joven empresa”.

De cara al futuro, Piscopo dijo que planea construir una fábrica exclusiva para la empresa, proporcionando un mayor control del proceso de producción y una nueva sede.

"Hay una antigua masía que pretendo transformar en la sede permanente de la empresa”, dijo. "Mi objetivo es que esta instalación sea autosostenible y autosuficiente en agua, electricidad y calefacción, respetando plenamente el medio ambiente y siendo 100 por ciento ecológica”.