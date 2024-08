A medida que se acerca la cosecha prometedora en Italia, las condiciones favorables para la mosca de la fruta de olivo también

El clima perfecto de los últimos meses ha creado las condiciones para una cosecha de aceitunas fuerte en Italia, tanto en cantidad como en calidad. Pero en los últimos días el clima también se ha vuelto bastante favorable para la proliferación de Bactrocera Oleae, también llamada mosca de la fruta de olivo.

Un ataque irregular en varias partes del país, debido a las frecuentes lluvias y las cálidas temperaturas, han hecho de este último período de la temporada de cultivo un desafío para los olivareros frente a una de sus plagas más temidas.



Nos conocimos Riccardo macari, un técnico de viveros experimentado y podadora experta para hablar sobre estrategias para frenar la aparición de este insecto dañino.

"Mucho ha cambiado con respecto al manejo de la mosca y otras enfermedades del olivo en los últimos treinta años. En la década de 1980, los agricultores solían programar hasta 7 u 8 tratamientos al año. Ahora se ha abandonado este enfoque en favor de una mayor consideración del medio ambiente, y porque los patógenos terminaron desarrollando resistencia a los productos ”.

En estos días, los productos más utilizados en la agricultura convencional son organofosforados como el dimetoato, de amplio espectro y acción citotrópica.

Riccardo macari

En los últimos años ha aumentado el uso de métodos agrícolas orgánicos e integrados y algunos productos orgánicos pueden tener una buena acción repelente. "Bajo el 15 por ciento de infestación, Aceite de neem, que proviene de las frutas y semillas prensadas de Azadirachta indica, puede disolverse en agua y rociarse ”, sugirió Macari.

"El caolín también es útil en algunos casos, mientras que el spinosad, un adulticida a base de compuestos químicos de la especie bacteriana Saccharopolyspora spinose, que se considera un producto natural y está aprobado para su uso en agricultura orgánica en numerosos países, puede ser muy eficaz si se combina con trampas. " Un cebo a base de feromonas con la adición de proteínas o sustancias nitrogenadas atrae a la mosca que muere con un insecticida.

"En mi opinión, lo que marca la diferencia es el conocimiento de los productos adecuados y la evaluación de la presencia de un patógeno en el olivar ”, afirmó. "Por ejemplo, si estimo que la presencia de la mosca es superior al 10 por ciento, en este punto es útil aplicar un tratamiento adecuado, que evitaré si la presencia es insignificante ”.

También es importante adaptar los planes para variedades específicas. Los cultivares nativos son en general más resistentes al patógeno y ahora existe una tendencia creciente a preservarlos y restaurarlos para prevenir mejor las enfermedades.

"En la zona de los Castillos Romanos, el fértil territorio al sureste de Roma donde manejo diferentes olivares, a mediados de julio experimentamos un ataque inicial de mosca que no tuvo consecuencias ”, explicó Macari. Debido a temperaturas superiores a 32 ° -33 ° C (89.6 ° -91.4 ° F) y baja humedad, la oviposición no tuvo éxito y las larvas no se desarrollaron.

"Es fundamental para nosotros estar en el olivar, para evaluar los factores climáticos y determinar los tratamientos adecuados ”, señaló. "Ahora estamos a la espera de observar el comportamiento de la segunda generación de insectos. Durante la tercera semana de agosto la temperatura bajó a 26 ° -27 ° C (78.8 ° -80.6 ° F) y la humedad aumentó, favoreciendo la oviposición; por tanto, intervine con Dimetoato en el caso del cultivo convencional, mientras que utilizaba bacilo turingiensico Serotipo kurstaki, aceite de neem y piretroides en olivares ecológicos.

El primer remedio contra los parásitos es el frío, y la temperatura más cálida en los últimos años ha ayudado a que proliferen las plagas, dijo Macari. Pero los tratamientos se han vuelto más centrados y prudentes, y este enfoque nos permite preservar el delicado ecosistema del olivar y, por lo tanto, el medio ambiente, y es menos costoso para los agricultores.

"En materia de prevención, además de monitorear las trampas, recomiendo prestar atención a las plantas desde marzo o abril (en el hemisferio norte) cuando comienza el crecimiento vegetativo, y no esperar hasta julio como hacen muchos agricultores ”, sugirió.

"Durante ese tiempo también puedes comprobar la presencia de otros patógenos como Prays oleae, también llamada polilla del olivo, Palpita unionalis u Otiorhynchus, y puedes aplicar un tratamiento ligero para impactar la primera generación de la mosca. Es mucho mejor actuar antes de que broten las aceitunas, para combatir los patógenos que afectan a toda la planta ”.