La mayoría de los AOVE obtienen buenos resultados en una nueva prueba para compuestos fenólicos

En octubre de 2013, se podía ver a Prokopios Magiatis y Eleni Melliou de la Universidad de Atenas en las tiendas del norte de California abasteciéndose de docenas de botellas de AOVE como parte de un proyecto de investigación financiado con fondos privados para medir compuestos fenólicos utilizando RMN (resonancia magnética nuclear). ) y determinar cuántos de los AOVE comprados en la tienda calificarían para el etiquetado de la UE reglamento 432/2012.

Los resultados de la prueba se presentaron en el COMIDAMR2014 conferencia en Cesena, Italia la semana pasada que se centró en aplicaciones de resonancia magnética, especialmente RMN en el estudio de alimentos. Más de 200 participantes presentaron nuevas aplicaciones.

Durante la conferencia, Magiatis presentó una nueva versión del reportado recientemente Método de RMN que puede medir rápidamente compuestos fenólicos que respaldan la afirmación de salud de la UE 432/2012 de que 5 mg por día de hidroxitirosol y derivados (complejo de oleuropeína y tirosol) ofrecen protección contra la oxidación de LDL: "Los polifenoles del aceite de oliva contribuyen a la protección de los lípidos en la sangre del estrés oxidativo ".

El oleocantal y la oleaceína son las dos formas más abundantes de hidroxitirosol y tirosol conjugado en la mayoría de los aceites de oliva, junto con el aglicón de oleuropeína y el aglicón de ligóstros.

Las muestras que el equipo recolectó en California fueron analizadas por UC Davis Olive Center para oleocanthal, oleacein, oleuropein aglycon y ligstroside aglycon. El estudio fue realizado por Prokopios Magiatis, Eleni Melliou y Brian Killday.

"Nuestro objetivo era desarrollar un método confiable para medir todos los compuestos mencionados en la regulación en un experimento y proporcionar los datos necesarios para las declaraciones de propiedades saludables ”, dijo el Dr. Magiatis.

La buena noticia es que 56 de 110 de los AOVE comprados en supermercados y tiendas locales tenía un excelente perfil fenólico, según el dE TRATAMIENTOS y casi la mitad de ellos calificaría para la declaración de propiedades saludables de etiquetado de la UE.

La UE está en proceso de decidir si la medición del oleocantal puede incluirse en el total necesario para hacer la nueva solicitud. La Dra. Maria-Isabel Covas, que realizó los ensayos en seres humanos EUROLIVE que formaron la base de EU 432/2012, ha declarado categóricamente que el oleocantal debe medirse e incluirse, y otros científicos entrevistados han estado de acuerdo.

Si se incluyera el oleocantal, la mitad de los AOVE probados en California calificarían para hacer la afirmación. Si finalmente se decide que no se debe medir el oleocantal, entonces calificarían menos de 1 de cada 5.

Magiatis continuó explicando: "No solo influye la marca, sino también la variedad, y el tipo de almazara es un punto crítico. El contenido total de polifenoles no es tan característico si no sabemos cuál es exactamente el dominante.

Imagen de diagrama de pulso de RMN proporcionada por Brian Killday

"Por ejemplo, la variedad Mission de California presentó en todas las muestras analizadas una concentración significativamente mayor (5 veces más) de aglicona de oleuropeína que todas las variedades mediterráneas. Característicamente el Misión Berkeley Olive Grove mostró la concentración más alta entre todas las muestras estudiadas a 397 mg / kg. De hecho, todos los aceites de California que contienen aceite Mission, incluso dentro de una mezcla, resultaron ser muy ricos. Este compuesto fenólico específico se ha relacionado con actividad contra la enfermedad de Alzheimer."

"Otro factor importante es el tipo de molino utilizado. Aceite de oliva Apolo, también del norte de California, contenía la mayor cantidad de compuestos fenólicos en total. Esto podría atribuirse a la almazara sellada al vacío que están utilizando ”.

Inventado por la tarde marco mugelli, el científico agrícola, ingeniero y experto en aceite de oliva reconocido internacionalmente, el molino de vacío puede alcanzar niveles más altos de polifenoles al extender el período de malaxación sin aumentar la oxidación.

Los AOVE probados con las cantidades más altas de cada compuesto fenólico fueron:

aglicón de oleuropeína - 397.2 - Berkeley Olive Grove 1913 - California

oleaceína - 400.6 - Apollo Sierra Organic - California

liglicósido aglicón - 174.5 - Lucini - Italia

oleocanthal - 403.2 - Colavita - Italia

También se está realizando un análisis organoléptico de todos los AOVE. Magiatis dijo que presentará los datos de RMN junto con un análisis organoléptico en un futuro próximo. Quizás esto podría llevar a una nueva clase de AOVE que combine lo mejor de ambos mundos, dando un significado adicional a la frase, "Prueba de sabor."

Magiatis continuó diciendo: "Uno de los aspectos más importantes de nuestra investigación en la medición del contenido fenólico de AOVE usando RMN es que descubrimos que el método HPLC no mide los compuestos fenólicos individuales con mucha precisión. Este problema se debe a los disolventes utilizados para extraer y analizar los fenoles del aceite de oliva. ¿Cómo podemos implementar una regulación que exija la medición precisa de compuestos fenólicos individuales utilizando un método que ha demostrado ser inexacto? "

Los resultados de la prueba no deben considerarse una garantía de que las marcas específicas contendrán las mismas cantidades cuando se compren en un momento o lugar diferente. Algunos compuestos fenólicos tienden a mantenerse mejor con el tiempo que otros. Muchos factores afectan los niveles fenólicos, incluido el tipo de molino, el momento de la cosecha y el embotellado, el tipo de botella utilizada, la cantidad de tiempo que se pasa en el estante y las condiciones en el almacén o en el transporte. Las marcas que no pasaron la prueba no se publicarán, pero muchas de ellas estuvieron muy cerca de calificar. Se utilizó un punto de corte estricto para el contenido fenólico, basado en el reglamento de la UE 432/2012 de 250 mg por kilogramo.

También debe tenerse en cuenta que el método de RMN ha sido verificado como una herramienta de investigación válida y revisado por pares. El método de medición de RMN se inventó en Grecia, pero no ha sido presentado para su aceptación por el COI (Consejo Oleícola Internacional). Se preguntó al ministerio responsable por qué no se había presentado para su reconocimiento oficial al COI o la UE. A la fecha de publicación, no ha habido respuesta. Una fuente bien ubicada en el ministerio que deseaba permanecer en el anonimato admitió que el problema es "político".

Se pueden encontrar las 56 marcas de AOVE compradas en la tienda que mostraron altos totales fenólicos y los resultados de sus pruebas aquí.