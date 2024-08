El paquete de regalo de aceite de oliva se hace morir en la línea

El Moscone Center en San Francisco fue sede de la Dieline Package Design Conference celebrada por el sitio web del mismo nombre e Inwork, una consultora de packaging y prototipos, en ocasión de la última "CÓMO Diseño en vivo "evento.

Los Dieline Package Design Awards son un concurso mundial anual dedicado al empaque de la marca. Para la edición 2013, la competencia recibió más de 1,100 entradas de países 61 de todo el mundo. El concurso está presidido por Debbie Millman, quien junto con su equipo en Sterling Brands, también juzga Premios de Diseño del Concurso Internacional de Aceite de Oliva de Nueva York.

La competencia Dieline tenía trece categorías, muchas de ellas dedicadas a la alimentación. Los criterios de evaluación se basaron en la calidad de la creatividad, la comercialización y la innovación. Además de los premios estándar, el proyecto con la puntuación más alta recibió un "Best of Show ”, y podría presentar un caso de estudio en la conferencia. Andrew Gibbs, fundador de The Dieline, también eligió un "Editor's Choice ”, y este año se creó un nuevo premio Sustainable Packaging Award.

La "Lácteos, especias, aceites, salsas y condimentos ”incluía tres aceites de oliva virgen extra. My Olive Tree, de Grecia, obtuvo el tercer lugar, mientras que A Couple Drops (Grecia, nuevamente) y el paquete italiano Madonna Dell'Olivo Special Edition 2013 recibieron un premio al mérito.

Madonna Dell'Olivo es una granja petrolera galardonada dirigida por el geólogo Antonino Mennella, que dedica su trabajo en la almazara para mejorar y valorar las características de las diferentes variedades de aceitunas.

Madonna dell'Olivo se encuentra en la región del sur de Italia de Campania, cerca de un antiguo santuario en el corazón de la hermosa zona de Cilento, que es muy apreciada tanto por su acogedora costa como por su paisaje rico en historia y tierras fértiles. El Santuario toma su nombre por la vista milagrosa de la Virgen sobre un olivo por algunos jóvenes pastores locales en el 16th siglo.

De los 200 olivos que rodean la antigua mansión de la familia, que salvó del deterioro, Mennella produce aceites de oliva virgen extra a partir de aceitunas despojadas, como el RaRo, una maravillosa y compleja mezcla 50/50 de las variedades locales Ravece y Rotondella, con su encanto Aroma a hierba recién cortada, piel de tomate y hierbas aromáticas. También está el monovarietal Itrans, elaborado con aceitunas Itrana, con un delicado aroma floral que aporta más elegancia a su rico carácter, y Carpellese, elaborado con esta variedad local menos conocida pero excelente.

Este año, Mennella decidió envasar un número limitado de botellas de 1.5 litros, un formato más grande del clásico Butterfly adoptado a menudo para champán premium que también usa en un formato más pequeño para las botellas de 250 ml, con una etiqueta especial y una caja elegante, para ser utilizado como regalo o para ocasiones especiales.

En 2013 solo alrededor de 100 "paquetes especiales ”, las botellas se llenan principalmente con Carpellese u otros aceites de Madonna dell'Olivo a pedido. Muchos de ellos fueron enviados a los Estados Unidos, uno de los principales mercados para esta pequeña empresa italiana. Para 2014, planea hacer más o menos la misma cantidad del paquete especial que tiene mucho más prestigio que negocio.

Después de haber rediseñado el logotipo y las etiquetas de la marca en los últimos tres años, el estudio de diseño multidisciplinario Universidad de Nueva Jersey - Con sede en Eboli, Cilento - describió esta innovadora solución de empaque: "Aprovecha, a través de una elección distintiva de botella magnum de 1.5 litros, la textura y los detalles ilustrativos grabados, la herencia, la alta calidad y el espíritu de celebración asociados con el champán y la experiencia y la pasión de un artesano ”.

Richard Baird, un diseñador independiente inglés especializado en logotipos, marca y empaque y editor de The DieLine, también escribió: "Existe un enfoque casi reduccionista de la solución de empaque en la forma en que favorece las imágenes y la elección estructural como metáforas visuales, en lugar de centrarse en señales directas y convencionales. Haciendo un gran uso de las percepciones establecidas con polinización cruzada de otras industrias para lograr una simplicidad comunicativa y una tranquilidad visual que se siente sofisticada pero no abstracta. Una solución que complementa una propuesta que probablemente atraiga a los clientes con una relación de marca ya establecida que buscan algo distintivo para una ocasión especial ".



Director creativo de NJU, Mario Cavallaro

El exterior de la solución de diseño de NJU consiste en "una caja con dos pesos de san-serif en mayúsculas bien espaciados con cortes inusuales en los terminales, diferentes anchos de trazo y mucho espacio sin imprimir ”para un efecto minimalista. Un acabado de lámina plateada solo refuerza la imagen Premium del empaque y su contenido. Por el contrario, el diseño y la gráfica de la botella parecen estar más relacionados con los temas del patrimonio, la experiencia y el valor de la artesanía.

Según Baird, incluso ""traza una analogía entre la historia religiosa perdurable y la antigua práctica de la producción de aceite de oliva" debido a la imagen estilizada de una mujer, que representa a la Virgen del Santuario cerca de la granja, que parece estar grabada en una impresión monocromática en el papel del peculiar folleto/etiqueta. En su interior contiene información sobre la finca, detalles escritos a mano sobre el óleo seleccionado y elementos narrativos que refuerzan los elementos comunicativos del diseño. La Virgen parece tener los ojos vendados por la banda elástica que mantiene la etiqueta cerrada, recordando también a la diosa Fortuna, portadora de buena suerte.

Mario Cavallaro, director creativo de NJU, dijo: "Estamos muy contentos por este reconocimiento a nuestra investigación en calidad de diseño. Y estamos aún más contentos, ya que esto significa que logramos dar al gran aceite de oliva virgen extra de Antonino Mennella, que ha sido galardonado en todo el mundo, la cubierta adecuada para la promesa de la marca. Pero, sobre todo, estamos orgullosos de que dos empresas (tanto el estudio como el cliente) establecidas en el sur de Italia hayan sido evaluadas y apreciadas en un contexto tan importante como San Francisco, además de algunos estudios y marcas internacionales de alto prestigio ".