Productores del 'Nuevo Mundo' anunciarán a Trade Group para competir con el Consejo Oleícola Internacional

Durante más de medio siglo, la empresa con sede en Madrid, España Consejo Oleícola Internacional (COI) ha tenido la primera y última palabra sobre evaluación sensorial y química, estándares y facilitación del comercio de aceite de oliva en todo el mundo. Toda la Unión Europea y varios otros países productores de aceite de oliva están miembros del COI. Estados Unidos no es uno de ellos.

As reportado por Olive Oil Times en agosto pasado, y como cuestión de política, Estados Unidos no participa en asociaciones de esta naturaleza. Dan Flynn del UC Davis Olive Center dijo: "En Washington, sigue llegando el mensaje de que Estados Unidos no quiere ceder su jurisdicción sobre el establecimiento de normas a un grupo de naciones extranjeras ". Pero hay más en la historia que una guerra territorial política. La votación dentro de la organización se inclina hacia los países con mayor producción, dejando a los que tienen el mayor consumo, como Estados Unidos, al margen.



Se espera que los productores del Nuevo Mundo anuncien la creación de una organización rival (al COI), el World Olive Oil Trade Group. Bloomberg

Informes recientes de fraude desenfrenado en la industria, como se detalla a principios de este mes en un segmento de bomba on '60 minutos, y los estándares cuestionables para la evaluación química y sensorial del aceite de oliva virgen extra solo han servido para fortalecer la resolución de los productores estadounidenses de crear y hacer cumplir sus propios estándares.

Dirigiéndose a los asistentes de la Concurso Internacional de Aceite de Oliva de Nueva York en 2014, el CEO de California Olive Ranch (COR), Gregg Kelley, dijo: "En lo que respecta al Consejo Oleícola Internacional, no pasamos mucho tiempo preocupados por sus actividades. Por supuesto, nos mantenemos al día con ellos y con lo que está sucediendo allí, pero (Estados Unidos) no es miembro. Hay desafíos que tendrán que enfrentar y depende de ellos decidir si van a apoyar a una industria progresista que busca constantemente brindar la mejor experiencia al consumidor ".

Ayer, en una artículo en Bloomberg.com, Peter Robison y Vernon Silver plantearon la pregunta, "¿Está el aceite de oliva americano a punto de tener su momento? " El artículo trazó paralelismos entre el momento crucial en la historia del comercio del vino cuando, en 1975, los productores del Nuevo Mundo finalmente fueron tomados en serio después de que una cosecha de California fuera juzgada superior a sus contrapartes europeas.

Entonces, a medida que el AOVE de fabricación estadounidense continúa brillar en competiciones mundiales ya través de paneles de degustación en todo el mundo, y a medida que la industria en crecimiento continúa basándose en los avances técnicos en la producción liderados por compañías como COR, Corto Olive y Cobram Estate, muchos están viendo un cambio importante hacia una mayor calidad y responsabilidad.

"California Olive Ranch está tratando de hacer con las aceitunas lo que California hizo con el vino ”, dijo Kelley a Bloomberg. Y este mes, el artículo de Bloomberg informó: "Se espera que los productores del Nuevo Mundo anuncien la creación de una organización rival, el World Olive Oil Trade Group ”, cuyos miembros probablemente incluirán a Australia, Nueva Zelanda, los Estados Unidos y otros productores del Nuevo Mundo como Chile, Argentina, Uruguay y Sudáfrica. .

La organización podría algún día ser otro abanderado, uno que represente las preocupaciones únicas de los incipientes sectores del aceite de oliva en los países del Nuevo Mundo y sus enfoques progresivos hacia una industria antigua.