Es hora de que el aceite de oliva griego 'resuelva para X'

El enfoque de Google para las ideas novedosas y el pensamiento pionero se llama "Solución para x'. Todo el concepto es que un gran problema, sin importar su naturaleza, requiere una solución radical que puede volverse factible mediante el uso de la tecnología más avanzada disponible. Como comenta Astro Teller en un Artículo de revista con cable, "Google X Head on Moonshots: 10 veces más fácil que el 10 por ciento ", pensar en resolver un problema global no solo es apropiado para las grandes empresas y las organizaciones poderosas, sino que todos pueden intentarlo si pueden golpear su cerebro y pensar fuera de lo común para inventa la solución. Y, contrariamente a la creencia común, tratar de mejorar 10 veces en lugar de solo el 10 por ciento suele ser más fácil. Este llamado "pensamiento lunar 'es lo opuesto al pensamiento incremental; en lugar de abrirte paso lentamente hacia la solución, concéntrate en las cosas importantes y ve directamente allí.

Cuando se trata de aceite de oliva y dadas las circunstancias especiales de hoy, el paralelismo es obvio: si los productores y productores de aceite de oliva en Grecia son capaces de superar el situación desfavorable, luego tienen que perseguir y mantener una producción que les genere ingresos lo suficientemente grandes como para mantenerlos en funcionamiento. Pero si hacen todo según las reglas, entonces la misión es demasiado difícil de cumplir. Esto significa que deben ser flexibles y de mente abierta, y que deben mirar hacia el futuro para encontrar una solución general a su problema sin importar su tamaño y poder en la industria del aceite de oliva. En otras palabras, deberían hacer un pensamiento lunar.

Los asuntos que se prolongan durante siglos y atormentan a la industria se pueden poner en un camino de luna llena y volverse obsoletos. Por ejemplo, en lugar de descartar el residuo líquido que sale de las almazaras, práctica que en ocasiones hace que los propietarios de las almazaras respondan ante las autoridades públicas por la contaminación, se puede tomar un camino diferente para depurarlo y convertirlo en agua apta para riego. . La tecnología existe, pero es muy costoso para el propietario de una sola almazara comprar y utilizar el equipo necesario, por lo que los productores podrían encontrar una solución rentable, tal vez creando una planta de procesamiento de residuos que sirva a muchas almazaras.

Cada verano se debate si los pesticidas para la mosca de la aceituna fueron efectivos o no y si el aceite de oliva fresco será bueno o no, ya que la mosca tiene un impacto significativo en su calidad. Pero si los productores se enfocan en el problema y tratan de no mejorar las cosas solo un poco, sino de eliminar todo el problema, verán que la genética podría ser el lugar hasta ahora no han buscado la respuesta a su problema. Este enfoque debe aclararse a nivel europeo, pero recuerde que intentar hacer las cosas diez veces mejor podría resultar más fácil que apuntar a un mero diez por ciento de mejora.

Las exportaciones de aceite de oliva griego son anémicas y el mercado mundial está dominado por los aceites italianos y españoles. Algunas toneladas más de aceite de oliva que van a Alemania, Rusia o China son buenas para la empresa exportadora, pero no son tan importantes en comparación con un intento holístico de establecer la calidad del aceite de oliva griego en la mente de los consumidores y marcarlo en todo el mundo.

Los productores y productores de aceite de oliva constituyen una parte sensible de la casta agrícola griega y son un engranaje bastante grande en una rueda mucho más grande. En pocas palabras, son demasiado importantes para fallar e incorporan pensamiento avanzado o "Resolver para X ”puede ser todo lo que se necesita para sobrevivir e incluso prosperar.