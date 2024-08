La investigación del AOVE golpea un muro en Grecia

He estado informando durante más de un año sobre la controversia con respecto a la implementación de Reglamento de etiquetado de la UE 432/2012 en Grecia. Ha sido una tarea hercúlea intentar desentrañar este nudo gordiano de desinformación y ofuscación científica.

Mi investigación ha continuado y ha ido más allá de los hechos que informé en artículos anteriores. Me he encontrado cara a cara con los intereses en conflicto, las intervenciones políticas, los celos profesionales y la posible mala conducta científica y el fraude dentro de la comunidad científica de la UE.

Cuando comencé este viaje, asumí que los científicos eran buscadores de la verdad y la innovación. Al menos esa fue mi experiencia hasta entonces. En la Grecia actual, sin embargo, algunos académicos que están bien conectados por relaciones familiares o afiliaciones políticas reciben un trato preferencial incluso cuando su trabajo es deficiente o incluso francamente fraudulento. Hay una gran cantidad de dinero entregado a un pequeño número de académicos bien conectados en Grecia. Recientemente se informó que se obtuvieron de manera fraudulenta millones de euros en subvenciones de la UE para investigación. Los nombres de los investigadores involucrados no se han publicado.

Las rivalidades académicas personales se revelaron cuando tres científicos destacados enviaron una carta al anterior presidente del Parlamento griego; Dimitrios Boskou, Maria Tsimidou y Alexios-Leandros Skaltsounis el 18 de junio de 2014. Se opusieron a la pregunta planteada el año pasado al Ministro de Agricultura Athanasios Tsaftaris por algunos parlamentarios en relación con el reglamento de etiquetado de declaraciones de propiedades saludables de la UE 432/2012.

Aquí hay un extracto:

"Para nuestra sorpresa, descubrimos que un sitio web internacional (oliveoiltimes.com) informó que un grupo de funcionarios electos griegos presentó una pregunta en el Parlamento, que está asociada con el análisis científico (RMN) para detectar dos sustancias específicas (oleocantal y oleaceína) en aceite de oliva virgen y solicita a las autoridades competentes, a saber, EFET (Seguridad Alimentaria Nacional Helénica) y el Ministerio de Desarrollo Agrícola y Alimentación, que respalden un análisis científico (RMN) para demostrar la superioridad de ciertos aceites producidos en Grecia. Pensamos que tales acciones son extremadamente equivocadas, científicamente vagas, que crean una gran confusión entre los productores y muchas preguntas sobre su motivación ”.

Lo que motivó a estos tres científicos a escribir una carta cuestionando las motivaciones de los funcionarios electos tomó un tiempo para averiguarlo. Sin embargo, lo que motivó a los funcionarios electos es más obvio.

La pregunta planteada por un grupo de parlamentarios que actuaban en nombre de los cultivadores de aceitunas era pedir una aclaración sobre por qué EFET se negó a implementar la regulación que el propio Tsaftaris había adoptado con tanto entusiasmo anteriormente. El NMR sería el instrumento perfecto para usar con este propósito. Pero necesitaba una decisión política y apoyo para que el NMR fuera más accesible.

La comunidad científica mundial ha acogido con entusiasmo el Método de RMN para medir con precisión compuestos fenólicos individuales, pero en Grecia se ha ignorado. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de financiación de la UE en juego. La UE ha estado financiando generosamente a científicos griegos para encontrar nuevos métodos para medir los compuestos fenólicos en el aceite de oliva con el fin de implementar el reglamento de etiquetado de la UE 432/2012, pero la RMN ya se inventó sin ningún financiamiento de investigación de la UE.

La siguiente declaración de propiedades saludables está permitida en las etiquetas: Polifenoles del aceite de oliva. Contribuir a la protección de los lípidos en sangre del estrés oxidativo. La reivindicación solo puede utilizarse para el aceite de oliva que contiene al menos 5 mg de hidroxitirosol y sus derivados (por ejemplo, complejo de oleuropeína y tirosol) por 20 g de aceite de oliva. Para poder llevar la declaración, se facilitará al consumidor la información de que el efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 20 g de aceite de oliva.

Contrariamente a la afirmación de salud anterior permitida por la UE, los tres científicos que escribieron la carta (Boskou, Tsimidou y Skaltsounis) afirmaron que no era posible cuantificar los beneficios para la salud de los compuestos fenólicos individuales en el aceite de oliva:

"La cuestión planteada en el Parlamento griego es científicamente compleja y cuál es el método de análisis más eficaz, fiable y económico o qué sustancias deben identificarse es algo que la comunidad científica debería responder en lugar de los miembros del Parlamento. El aceite de oliva es muy rico en componentes bioactivos, una clase que son biofenoles químicamente relacionados con el hidroxitirosol y el tirosol y no es posible cuantificar la contribución de cada compuesto individual en el efecto beneficioso general sobre la salud ".

Pero la UE ya había cuantificado los beneficios para la salud del hidroxitirosol y sus derivados que se encuentran en el aceite de oliva. Esta fue la base de la declaración de propiedades saludables permitida en la etiqueta de los AOVE con alto contenido de polifenoles que califican. De hecho, se le preguntó a Tsaftaris porque tenía autoridad sobre EFET en medio de quejas de que EFET no permitía la implementación de la regulación de declaraciones de propiedades saludables de la UE.

Lo que hace que esto sea aún más extraño es que los tres científicos que firmaron esta carta de protesta son muy respetados en el campo de la investigación del aceite de oliva. Esto me hizo sentir mucha curiosidad. Así que examiné sus relaciones entrelazadas. Tsaftaris también fue profesor en la Universidad Aristotélica en Salónica, donde tienen sus oficinas centrales Boskou y Tsimidou. ¿Podrían haber influido en EFET para cambiar la implementación del reglamento?

Me sorprendió ver el nombre de Skaltsounis en la carta. Skaltsounis es el jefe del departamento de Farmacognosia de la Universidad de Atenas, donde Prokopios Magiatis descubrió el método de RMN para medir con precisión individuos compuestos fenólicos en aceite de oliva. ¿Por qué no quiere que la RMN se use para medir el hidroxitirosol y sus derivados en el aceite de oliva para cumplir con la regulación? ¿Y por qué estos tres científicos involucraron al presidente del Parlamento griego, que no tiene autoridad ni conocimiento sobre tales asuntos? ¿Creían que tenían tanto poder político?

Mi investigación arrojó una serie de irregularidades y feroces rivalidades que se esconden detrás de esta carta en particular. Pero primero un resumen de los eventos que lo llevaron a ello y algunos antecedentes adicionales.

Después de la pregunta inicial, Tsaftaris consultó con EFET y la respuesta fue: "el oleocantal y la oleaceína no se pueden medir e incluir para calificar para la declaración de propiedades saludables porque no se mencionan específicamente en el reglamento ". Al escuchar lo que pensé que era una decisión equivocada y poco científica, llamé de inmediato y escribí una carta a la UE y pedí una aclaración sobre qué derivados específicos del hidroxitirosol deberían medirse para calificar para la declaración de propiedades saludables. También escribí a EFET explicando la regulación y defendiendo la inclusión de oleocantal y oleaceína. El reglamento se refería a derivados del hidroxitirosol como el tirosol, etc. Un químico con conocimientos de química del aceite de oliva sabría a qué otros derivados se referían. Incluso si no lo sabían, todo lo que tenían que hacer era buscarlo en Google como lo hice yo.

Anuncio

Anuncio

En consecuencia, EFET revocó su decisión y confirmó que, de hecho, deberían medirse el oleocantal y la oleaceína para calificar para la declaración de propiedades saludables. Al escuchar esto, envié inmediatamente una carta a la UE informándoles que EFET había aceptado el oleocantal y la oleaceína y, por lo tanto, su opinión ya no era necesaria. También agregué: "Tengo entendido que EFET, como autoridad sobre la calidad y seguridad de los alimentos en Grecia, tiene jurisdicción para interpretar cómo se deben implementar las regulaciones de la UE ". Les pedí que confirmaran ese hecho.

La ironía de esta situación es que un reportero armado con una pasión por leer artículos de investigación y resúmenes legales sin química formal o antecedentes legales, tendría que explicar la química detrás de las regulaciones de la UE y la posición legal de EFET en relación con la UE. Poco después de que publiqué la decisión positiva, EFET cambió una vez más y pidió a la UE que aclarara si se debería incluir el oleocantal.

Este fue un giro devastador de los acontecimientos para Aceite de oliva griego, que contiene más oleocantal que oleaceína. Una decisión favorable de EFET habría sido un avance muy positivo para una industria que necesitaba urgentemente buenas noticias.

Mientras tanto, tuve que reenviar mi carta a la UE varias veces porque estaban reorganizando sus oficinas y departamentos. La UE finalmente respondió a mi pregunta después de un año de retraso y me informó que, de hecho, las agencias nacionales de seguridad alimentaria en los países miembros de la UE tienen plena autoridad para interpretar e implementar las regulaciones de la UE. La única vez que la UE se involucra cuando hay una denuncia, en cuyo caso intentan mediar, pero la decisión final la determina el tribunal de justicia de la UE.

Al recibir el correo electrónico, le respondí y le pregunté si había una queja presentada contra EFET por cualquier otro país o individuo. Me proporcionaron un enlace donde se registran todas las quejas. Verifiqué que no hubo quejas contra EFET sobre este o cualquier otro tema.

Esto me llevó a la conclusión obvia de que la queja que hizo que EFET cambiara de opinión repetidamente se originó dentro de Grecia. Pero, ¿quién fue el responsable de impedir la implementación de un reglamento que tendría un efecto tan positivo en el aceite de oliva griego?

Decidí reunirme y entrevistar a las personas que escribieron la carta, comenzando con el Sr. Skaltsounis, ya que estaba en Atenas y había escrito a Boskou y Tsimidou anteriormente y mis correos electrónicos no fueron respondidos y las llamadas telefónicas no fueron respondidas. Tsimidou también estaba trabajando en un nuevo método para medir los compuestos fenólicos en el aceite de oliva y había ignorado repetidamente el método de RMN.

Skaltsounis accedió de inmediato a una entrevista. Como jefe del departamento de Farmacognocia de la Universidad de Atenas, Skaltsounis estaba en el mismo departamento donde Magiatis y Melliou realizaron su investigación. Conocí a Skaltsounis en su laboratorio de la Universidad.

Skaltsounis había publicado recientemente un artículo en el que anunció el descubrimiento de un nuevo método de electroforesis capilar (CE) para medir el oleocantal y la oleaceína. Skaltsounis afirmó que este nuevo método fue verificado por HPLC y citó el artículo de Magiatis sobre RMN como prueba de su validez. Le pregunté si Magiatis o Melliou verificaron su método usando RMN. "No saben lo que están haciendo ”, dijo enfáticamente.

No queriendo convertir esta entrevista en un debate, le dejé continuar. Quería saber qué había detrás de sus ataques a dos científicos que trabajan en su propio departamento. He visto rivalidades científicas antes, pero esta era personal.

Skaltsounis me mostró generosamente su laboratorio y todo su trabajo de investigación en progreso. Felizmente posó para fotos mientras afirmaba no buscar publicidad como algunos "otros ". Una referencia obvia a la publicidad que Magiatis y Melliou han recibido internacionalmente por su trabajo con la RMN cuantitativa.

Aquí hay un extracto de su trabajo de investigación:

"Hasta donde sabemos, aquí describimos el primer método CE validado adecuado para la determinación cuantitativa simultánea de oleocantal y oleaceína en aceite de oliva. Hasta ahora, solo se ha informado de un ensayo que cumple con estos criterios (Karkoula, Magiatis et al., 2012). En comparación con el último, que utilizó RMN cuantitativa, el ensayo de CE es mucho más simple y económico, pero los resultados cuantitativos son comparables e igualmente reproducibles ... Otros enfoques más convencionales como la HPLC requieren un tiempo de análisis más largo (40 frente a 15 minutos) y facilitan la determinación de oleocantal solamente (Impellizzeri & Lin, 2006) ”.

Existen algunas dudas sobre si los resultados son realmente precisos y reproducibles, ya que utilizan HPLC como uno de sus métodos de validación. La HPLC ya ha sido refutada por Magiatis en un estudio del método HPLC y la publicó en una revista revisada por pares. En pocas palabras, el oleocantal y la oleaceína reaccionan con el metanol y / o el agua utilizados en HPLC provocando mediciones inexactas. Para que el método Skaltsounis CE funcione, se necesitan oleocantal y oleaceína puros como patrones de referencia.

"Estamos tratando de producir oleocantal puro y oleaceína aquí en nuestro laboratorio. Planeamos que sean las primeras formas puras validadas y aceptadas de oleocantal y oleaceína ”, me dijo Skaltsounis.

"Entonces, ¿será usted el proveedor de oleocantal y oleaceína para todas las pruebas que se realizarían con este nuevo método? " Yo pregunté. "Sí, por supuesto ”, dijo. "Tenemos otro laboratorio en las afueras de Atenas, donde también llevamos a cabo nuestro trabajo en cooperación con la Universidad ”, agregó.

"Entonces, con su método de CE, ¿podría medir el oleocantal y la oleaceína para fundamentar la regulación de la UE? Yo pregunté. "Bueno, no sabemos cuáles medir porque cambian con el tiempo ”, explicó.

Me mostró un gráfico que ilustra cómo el oleocantal y la oleaceína vuelven a su hidroxitirosol y tirosol originales. "Eso simplemente prueba que el oleocantal y la oleaceína son derivados del hidroxitirosol y el tirosol ". Comenté. Pero Skaltsounis simplemente negó con la cabeza.

Para este reportero se hizo evidente por qué Skaltsounis no querría que esta regulación se implementara utilizando el método de medición de RMN.

Grecia se encuentra en medio de una fuga de cerebros que obliga a los científicos más brillantes y talentosos a buscar trabajo en el extranjero. Pero empeora. Grecia también parece estar sufriendo una fuga de propiedad intelectual.

La comunidad científica griega continúa innovando e inventando nuevos métodos e ideas y descubrimientos patentables. ¿Pero qué les pasa a ellos? ¿A dónde van? ¿Quién recibe el crédito y quién se beneficia?

Me enteré por otro profesor que Magiatis había presentado una queja oficial ante la Universidad de Atenas sobre una patente que Skaltsounis había registrado en la oficina de patentes de Estados Unidos en colaboración con el centro de investigación del cáncer de City of Hope en California. Magiatis afirma que fue uno de los inventores, pero no fue acreditado ni tampoco la Universidad de Atenas. Le pregunté a Magiatis sobre esto y me confirmó que sí presentó la denuncia.

La denuncia presentada contra Skaltsounis con respecto a los derechos de patente de Magiatis y la Universidad de Atenas todavía se encuentra en un escritorio en algún lugar. Dos decanos sucesivos de la Universidad no han tomado ninguna medida para investigar la denuncia de mala conducta científica contra Skaltsounis realizada hace más de un año. Se encuentra sin respuesta y sin investigación como tantas otras cosas en Grecia.

Cabe señalar que el hermano de Skaltsounis es juez de la Corte Suprema de Grecia. Se ha sugerido que quizás esta sea la razón de la inacción. Quizás las autoridades no estén ansiosas por investigar una posible mala conducta contra el hermano de un juez de la Corte Suprema.

Envié una copia de este artículo a Boskou, Tsimidou y Skaltsounis pero no recibí respuesta ni comentario.

El hecho es que la RMN no solo mide el oleocantal y la oleaceína, sino también una serie de otros compuestos fenólicos de una sola pasada y en 3 minutos. No existe un flujo de ingresos continuo del método NMR para los científicos que lo descubrieron. Hay un exceso de equipos de RMN inactivos o en universidades y laboratorios de investigación a nivel internacional. ¿No sería mejor ponerlos en práctica en lugar de intentar desarrollar otro método que solo mida dos compuestos fenólicos y requiera la compra de oleocantal y oleaceína puros?

El COI está a punto de decidir qué método deben aceptar oficialmente para la medición precisa de compuestos fenólicos individuales en el aceite de oliva. La respuesta es obvia.