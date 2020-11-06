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Ganadores de Kirkpinar

Período de la República Başpehlivan

El período de partido único de la República de Turquía comenzó con el establecimiento formal del país en 1923. La başpehlivan, o luchador principal, es el ganador del Kirkpinar anual, el evento deportivo más antiguo del mundo.

Ver también: Cobertura Kirkpinar
  • 1 - Benli Abdullah - (1924)
  • 2 - Geçkinli Yusuf - (1925) [1]
  • 3 - Kara Emin - (1926)
  • 4 - Manisalı Rifat - (1927)
  • 5 - Gostivarlı Mülâyim (Acar) - (1928)
  • 6 - Gostivarlı Mülayim - (1929)
  • 7 - Kara Ali Acar - (1930)
  • 8 - Edirneli Himmet - Çoban Mehmet (1931) [2]
  • 9 - Kara Ali Acar - (1932)
  • 10 - Huseyin Alkaya - (1933)
  • 11 - Gostivarlı Mülayim y Hüseyin Alkaya - (1934) [3]
  • 12 - Hüseyin Alkaya - (1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942)
  • 13 - Kozpınarlı İbrahim - (1943)
  • 14 - Suleyman Ertas - (1944)
  • 15 - Babaeskil İbrahim Erdi - (1945)
  • 16 - Sındırgılı Şerif Ünal - (1946)
  • 17 - İsmail Çolak - Süleyman Ertaş - (1947) [4]
  • 18 - Babaeski Mustafa Yenici - (1948)
  • 19 - Sındırgılı Şerif Ünal - (1949)
  • 20 - Süleyman Ertaş - (1950)
  • 21 - İrfan Atan - (1951)
  • 22 - Tarzán Mehmet - (1952)
  • 23 - İrfan Atan - (1953)
  • 24 - Ibrahim Karabacak - (1954)
  • 25 - İrfan Atan - (1955)
  • 26 - Ibrahim Karabacak - (1956)
  • 27 - Hasan Acar - (1957)
  • 28 - Adil Atan - (1958)
  • 29 - Ibrahim Karabacak - (1959, 1960)
  • 30 - Mehmet Ali Yağcı - (1961)
  • 31 - Mehmet Ali Yağcı y Ali Çelik (1962) [5]
  • 32 - Sezai Kanmaz - (1963)
  • 33 - Mehmet Ali Yağcı - (1964)
  • 34 - Ali Çelik - (1965)
  • 35 - Ordulu Mustafa Bük - (1966, 1967, 1968)
  • 36 - Babaeskil Nazmi Uzun - (1969)
  • 37 - Ali Çelik y Aydın Demir - (1970) [6]
  • 38 - Hasan Şahin - (1971)
  • 39 - Mustafa Yıldız - (1972)
  • 40 - Davut Yılmaz - (1973)
  • 41 - Ali Çelik - (1974)
  • 42 - Lucha libre cancelada por el municipio (1975)
  • 43 - Aydın Demir - (1976, 1977, 1978)
  • 44 - Sabri Acar - (1979)
  • 45 - Mehmet Guclu - (1980)
  • 46 - Mustafa Yıldız - (1981)
  • 47 - Hüseyin Çokal - (1982, 1983, 1984)
  • 48 - Sabri Acar - (1985)
  • 49 - İbrahim Gümüş - (1986)
  • 50 - Recep Kılıç - (1987)
  • 51 - Recep Gurbuz - (1988)
  • 52 - Saffet Kayali - (1989)
  • 53 - Ahmet Taşçı - (1990, 1991, 1992, 1993)
  • 54 - Cengiz Elbeye - (1994)
  • 55 - Ahmet Taşçı - (1995, 1996, 1997)
  • 56 - Cengiz Elbeye - (1998)
  • 57 Ahmet Taşçı (1999)
  • 58 - Vedat Ergin - (2000, 2001)
  • 59 - Hasan Tuna - (2002)
  • 60 - Kenan Simsek - (2003)
  • 61 - Recep Kara - (2004)
  • 62 - Şaban Yılmaz - (2005)
  • 63 - Osman Aynur - (2006)
  • 64 - Recep Kara - (2007, 2008)
  • 65 - Mehmet Yesilyeşil - (2009, 2010)
  • 66 - Ali Gurbuz - (2011, 2012)
  • 67 - İsmail Balaban - (2013)
  • 68 - Fatih Atli - (2014)
  • 69 - orhan okulu - (2015)
  • 70 - RecepKara - (2016)
  • 71 - Ismail Balaban - (2017)
  • 72 - orhan okulu (2018)
  • 73 - Ali Gurbuz (2019)
  • 74 - Ali Gurbuz (2021)
  • 75 - Cengizhan Şimşek (2022)
  • 76 - Yusuf Can Zeybek (2023)
  • 77 - Yusuf Can Zeybek (2024)

[1] Aparece en publicaciones, pero sin verificar.
[2] Atado.
[3] Atado.
[4] No se declaró ningún ganador.
[5] No se declaró ningún ganador.
[6] La lucha terminó antes de su conclusión.