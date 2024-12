Robert F. Kennedy, Jr., descendiente de una de las familias políticas más conocidas de Estados Unidos, ha sido elegido por el presidente electo Donald J. Trump para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Si es confirmado por un Senado liderado por los republicanos, Kennedy tendría amplia autoridad sobre la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que regula alrededor del 80 por ciento del suministro de alimentos del país.

Si bien es ampliamente conocido por sus opiniones antivacunas, Kennedy también es un crítico destacado y vocal de los aceites de semillas, lo que ha llevado al debate general un debate de larga data sobre sus impactos en la salud.

En un agosto entrevista Con Fox News, Kennedy llamó a los aceites de semillas "uno de los ingredientes más nocivos para la salud” que se encuentran en los alimentos y dijo que son "una de las peores cosas que puedes comer” ya que están asociadas con "“Inflamación en todo el cuerpo”.

En cambio, Kennedy recomienda reemplazar los aceites de semillas por sebo de res, elaborado a partir del tejido graso de los órganos de las vacas. Al buscar en las declaraciones públicas históricas de Kennedy y en sus cuentas de redes sociales, no se encontró ninguna mención al aceite de oliva.

Los investigadores, incluidos los miembros científicos de la Asociación Estadounidense del Corazón, han sostenido durante mucho tiempo que los aceites vegetales (derivados principalmente de semillas, especialmente de canola, girasol y soja) son una alternativa más saludable a la grasa animal debido a su contenido de grasas insaturadas.

"“Todos los datos indican de manera muy consistente que la mantequilla y la manteca de cerdo son malas para el corazón”, afirmó Christopher Gardner, profesor de medicina en la Universidad de Stanford. "Los estudios demuestran que sustituir las grasas saturadas por grasas insaturadas reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas”.

Si bien Kennedy es uno de los críticos más destacados de los aceites de semillas, existe un creciente movimiento de personas influyentes en contra de los aceites de semillas en las redes sociales.

Los críticos del aceite de semillas esgrimen dos argumentos principales. El primero es que los aceites de semillas suelen estar contaminados por hexano, el disolvente químico que se utiliza en la mayor parte de la producción comercial de aceite de semillas.

Se sabe que el hexano es tóxico para los humanos en forma gaseosa, pero se utiliza en forma líquida en la producción de aceite de semillas. El hexano se evapora durante el tratamiento térmico al que se someten los aceites de semillas cuando se refinan.

Sin embargo, la FDA no regula ni monitorea los residuos de hexano en los aceites de semillas, por lo que no está claro si quedan o no trazas de hexano en los aceites de semillas disponibles comercialmente.

El argumento más común contra los aceites de semillas es su alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados omega-6, especialmente ácido linoleico, en comparación con el aceite de oliva y las grasas de origen animal.

El contenido de ácido linoleico es de aproximadamente el 55 por ciento en el aceite de soja, casi el 70 por ciento en el aceite de girasol (menos del 20 por ciento en el aceite de girasol con alto contenido de ácido oleico) y más del 2.5 por ciento en el aceite de canola. En cambio, el aceite de oliva contiene entre un 21 y un - por ciento de ácido linoleico, mientras que la carne de vacuno tiene aproximadamente un - por ciento de ácido linoleico.

Los críticos del aceite de semillas sostienen que los ácidos grasos omega-6 se convierten en ácidos araquidónicos que promueven la inflamación en el cuerpo. De hecho, el ácido araquidónico es ampliamente reconocido como un componente básico de los compuestos que causan inflamación, pero también se ha demostrado que suprime los compuestos proinflamatorios.

De acuerdo a una Metanálisis de 2017 De 30 estudios controlados aleatorizados publicados en los que participaron 1,377 sujetos, el ácido linoleico tuvo un impacto mínimo en las concentraciones sanguíneas de marcadores inflamatorios. Los investigadores atribuyeron esto al hecho de que solo el 0.2 por ciento del ácido linoleico se convierte en ácido araquidónico.

Si bien es ampliamente reconocido que los seres humanos necesitan fuentes dietéticas de ácidos grasos omega-3 y omega-6 para sobrevivir, los críticos del aceite de semillas argumentan que las dietas occidentales modernas incluyen demasiados ácidos grasos omega-6 y muy pocos ácidos grasos omega-3.

De hecho, la proporción recomendada de omega-6 a omega-3 es de cuatro a uno. Sin embargo, algunos investigadores estiman que estas proporciones varían de diez a uno a treinta a uno en los EE. UU.

Los críticos del aceite de semillas también destacan con frecuencia la correlación entre el consumo de aceite de semillas en los EE. UU. y el aumento de la obesidad, enfermedad cardiovascular y la diabetes como evidencia de su impacto negativo en la salud.

Sin embargo, correlación no es lo mismo que causalidad. En cambio, algunos expertos sostienen que el aumento del consumo de aceite de semillas está directamente relacionado con el drástico aumento de alimentos ultraprocesados, que incluyen aceites de semillas como ingrediente y son ampliamente considerados como responsables de las enfermedades crónicas antes mencionadas.

Gardner argumentó además que los alimentos ultraprocesados ​​no son saludables principalmente debido a otros ingredientes, incluido el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, el azúcar agregado y el sodio. "Es difícil culpar a los aceites de semillas cuando estos alimentos contienen tantas otras cosas”, dijo.

Kennedy también se ha opuesto firmemente a los alimentos ultraprocesados ​​y ha dicho que prohibiría su uso en los almuerzos escolares. Sin embargo, la FDA no tiene una definición formal de alimentos ultraprocesados, lo que dificultaría la implementación de cualquier prohibición.