El aceite de oliva puede haber jugado un papel fundamental en los campeonatos de cross-country de la División I de la Asociación Nacional Atlética Universitaria (NCAA) de 2024 en Verona, Wisconsin.

Junto con sus colegas, el dos veces olímpico y entrenador de la Universidad Brigham Young (BYU), Edward Eyestone, aplicó aceite de oliva en los brazos, la espalda y las piernas de sus atletas después de que se quitaron la ropa de calentamiento previa a la carrera y se prepararon para competir.

La fina capa de aceite de oliva proporciona cierto aislamiento contra la pérdida de calor de la piel caliente al aire frío. - Edward Eyestone, entrenador de cross country, Universidad Brigham Young

Eyestone cree que el aceite de oliva puede marcar la diferencia cuando las temperaturas en las carreras rondan los cero grados. Sus convicciones se vieron recompensadas cuando los equipos de cross country masculino y femenino de BYU fueron campeones coronados.

Aunque utilizar el aceite de oliva de esta manera no es nuevo para el entrenador, dijo que está reservado para ocasiones especiales. "Sólo sacamos el aceite de oliva para las grandes carreras de final de año”, dijo. Olive Oil Times.

"En Estados Unidos, las grandes carreras suelen coincidir a finales del otoño, cuando las condiciones se vuelven más extremas. Y mis muchachos suelen correr bien hacia finales de la temporada”, dijo Eyestone.

El entrenador cree que el aceite de oliva puede mejorar el rendimiento de los atletas en diversas condiciones. ""Sólo lo he hecho antes de carreras de cross-country, pero no hay ninguna razón por la que no funcionaría para una carrera de 5k [cinco kilómetros] o 10k [diez kilómetros]", dijo Eyeston.

"Si el tiempo de cocción es superior a 30 minutos, me preocupa que el aceite de oliva se enfríe gradualmente hasta alcanzar la temperatura exterior”, añadió. "En estos casos, probablemente optaría por opciones más tradicionales como mallas, mangas o camisetas más largas. Y, por supuesto, en condiciones extremas, usar varias capas”.

La asociación del olivo con el deporte tiene una larga tradición, que se remonta a la Juegos Olímpicos en la antigua Grecia.

"“Antes de la práctica atlética, los atletas ungían sus cuerpos con aceite de oliva para preparar su piel”, dijo Anna Gustafsson, arqueóloga y escritora finlandesa afincada en Atenas. Olive Oil Times en una entrevista de agosto de 2024. "También se limpiaban después de sudar frotando su piel con una mezcla de aceite de oliva y arena y luego raspando la suciedad”.

En los tiempos modernos, Atletas que participan en Anual de pavo Kirkpinar Se estima que en el torneo de lucha con aceite de oliva se utilizan dos toneladas métricas de aceite de oliva.

Los combatientes se cubren ritualmente a sí mismos y a sus oponentes con aceite de oliva, lo que hace que a los luchadores les resulte muy difícil agarrarse entre sí, obligándolos a agarrar los bolsillos de sus oponentes. Los luchadores también afirman que el aceite de oliva reduce el dolor de las heridas y ayuda a que se curen más rápido.

"“El uso del aceite de oliva es algo muy antiguo”, afirmó Eyestone. "“Lo usé por primera vez cuando era corredor de secundaria, a finales de los años 1970”.

"Creo que puedo rastrearlo hasta mi padre, quien lo usó en la Universidad de Idaho mientras corría campo a través en la década de 1940, o hasta mi entrenador de la escuela secundaria, quien lo usó con nuestro equipo”, agregó. "Como era de Canadá, sabía un par de cosas sobre el frío”.

En la actualidad se han utilizado diversas grasas lubricantes sobre la piel como capa protectora.

""Creo que los nadadores que cruzan el Canal de la Mancha han probado métodos similares cubriéndose con vaselina o manteca de cerdo", dijo Eyestone.

"También se sabe que los esquiadores de fondo en condiciones de mucho frío usan vaselina sobre la piel expuesta. El aceite de oliva es simplemente una versión más líquida de la técnica de la vaselina”, añadió.

" En esta foto de los campeonatos nacionales de invierno de 1993, me veo corriendo a la izquierda, con el bigote congelado pero con un ligero brillo del aceite de oliva en las piernas y la cara. La temperatura era de 7 ºF (-14 ºC)”, dijo Eyestone.

El aceite de oliva contiene numerosos componentes, incluidos antioxidantes y vitaminas, que son Ideal para el cuidado de la piel.. Gracias a su polifenolesEl aceite de oliva también puede ayudar a la piel. recuperarse del daño.

Aun así, el entrenador admitió que el mecanismo exacto por el cual el aceite de oliva beneficia a los corredores de BYU sigue sin estar claro.

"“Uno de mis atletas es estudiante de ingeniería mecánica y su profesor, al enterarse de nuestro uso del aceite de oliva, sugirió que probablemente era marginalmente útil debido a los principios de transferencia de calor”, dijo Eyestone.

"“La fina capa de aceite de oliva proporciona cierto aislamiento contra la pérdida de calor de la piel caliente al aire frío”, añadió. "Gracias a la viscosidad del aceite de oliva, también puede quedar atrapada una fina capa de aire entre la piel y el aceite”.

Eyestone explicó que el cuerpo técnico calienta ligeramente el aceite de oliva utilizando calentadores, "“Lo que crea una sensación acogedora, similar a una manta, cuando se aplica por primera vez”, dijo.

"En definitiva, creo que el aceite de oliva ayuda a salvar la brecha entre la eliminación de la ropa de calentamiento exterior y el calor que genera el cuerpo durante la carrera”, añadió Eyestone. "Y en lugar de tener que quitarte las mangas de los brazos o una camiseta extra durante la carrera, ya estás libre de esas capas y puedes concentrarte en correr”.

Como usuario habitual del aceite de oliva en las carreras, Eyestone reflexionó sobre cómo lo ha ayudado en algunas de las condiciones más duras que ha encontrado. "“He utilizado aceite de oliva en temperaturas que van desde los 30 grados hasta los 5 ºF (-15 ºC)”, dijo.