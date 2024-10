¿Puede el aceite de oliva realmente prevenir la resaca? Un experto opina

Una reciente tendencia en TikTok ha surgido entre la Generación Z, en la que las personas consumen chupitos de aceite de oliva antes de beber alcohol, con la creencia de que esta práctica puede mitigar los efectos de la resaca.

Aunque el concepto no es del todo novedoso, su popularidad ha aumentado recientemente, lo que refleja una confluencia de la influencia de las redes sociales y las afirmaciones pseudocientíficas.

La tendencia ganó fuerza luego de las afirmaciones del productor musical y compositor estadounidense Benny Blanco, quien sostuvo que el ritual previo a la bebida de ingerir aceite de oliva previene eficazmente las resacas.

No hay ningún daño en consumir aceite de oliva, pero ningún beneficio para la resaca. - Mary Flynn, fundadora de la Iniciativa de Salud con Aceite de Oliva de la Universidad de Brown

Blanco aboga por este método, afirmando que hace que uno sea inmune a la incomodidad de la resaca del día siguiente.

"Mi amigo Nino me enseñó esto”, Blanco le dijo al programa de esta noche El presentador Jimmy Fallon. "Vinieron estos viejos de Italia y dijeron: "Antes de beber, te tomas un trago de esto, no te da resaca. Imposible”.

Blanco y Fallon bebieron dos tragos de aceite de oliva antes de consumir una copa de vino tinto. La afirmación de Blanco ha provocado debates entre los usuarios de Internet y ha obtenido una atención significativa en las plataformas de redes sociales, en particular TikTok.

En agosto, una usuaria de TikTok conocida como Itssjessc brindó una actualización sobre su experiencia.

""Me ayudó. No voy a decir que te curará por completo de una resaca si bebes mucho, pero soy una persona liviana y, por lo general, a la mañana siguiente, independientemente de cuántas bebidas tome, no me siento muy bien", escribió Itssjessc. "Sin embargo, ahora me siento bien. Me siento mucho mejor”.

"“Lo confirmo”, escribió otro usuario de TikTok. "En Grecia también es conocido: una cucharada de aceite de oliva antes de salir y no pasa resaca”.

Los usuarios de las redes sociales afirman que "“El aceite de oliva recubre el estómago y evita el vaciado gástrico, por lo que impide que el alcohol llegue al intestino”.

Sin embargo, la Asociación de Dietistas del Reino Unido ha señalado que existe "“No existe tal cosa como forrar el estómago”.

Mary Flynn, fundadora de la Iniciativa de Salud del Aceite de Oliva del Hospital Miriam de la Universidad de Brown, dijo: Olive Oil Times que la tendencia es "“bastante gracioso” pero tiene algo de verdad.

"El alcohol, el agua y el sodio se absorben en el estómago; todo lo demás se absorbe en la primera parte del intestino delgado, el duodeno”, explicó. "Por eso, si tienes una "“Cuando tienes el estómago vacío (es decir, tienes hambre), puedes sentir los efectos del alcohol más rápidamente que si hubieras comido”.

Flynn añadió que el péptido, un péptido inhibidor gástrico presente en la grasa, ralentiza el proceso de vaciado del estómago. Además, la grasa es más difícil de absorber que las proteínas y los carbohidratos, por lo que se libera del estómago más lentamente.

"“La grasa retrasa la salida de los alimentos del estómago, pero no puedo imaginar cómo afectaría a la salida del alcohol y, sin duda, no ayudaría con la resaca”, dijo Flynn.

Chris Rhodes, médico y experto en nutrición, dijo a The Focus que nada puede curar la resaca y que la mayoría de los remedios caseros intentan aliviar los síntomas.

"En resumidas cuentas, no, el aceite de oliva no podrá prevenir la resaca”, afirmó. "La resaca es una afección multifacética causada por los efectos negativos de largo alcance del consumo de alcohol, que incluyen problemas que van desde la deshidratación hasta la inflamación y el daño cerebral y la función hepática”.

Flynn agregó que la premisa básica detrás de la afirmación es incorrecta, señalando que el estómago está lleno de ácido clorhídrico, que descompone los alimentos y los líquidos para la digestión, por lo que no existe una sola sustancia "'cubre el estómago'.

"Tu estómago no está vacío como un recipiente de plástico, por lo que el aceite no se evaporará. ""Le pusimos un abrigo", dijo. "Es posible que si alguien bebiera una taza o más de cualquier aceite (otros aceites harían lo mismo que afirman que ocurre con el aceite de oliva), eso podría retardar la absorción del alcohol, pero una gran "podría.'"

Sin embargo, Flynn señaló que los alimentos grasos consumidos con alcohol pueden ayudar a diluirlo y posiblemente retardar su absorción. "Esa es la idea detrás de servir queso con alcohol”, dijo.

"“No hay ningún daño en consumir aceite de oliva, pero ningún beneficio para la resaca”, concluyó Flynn.