Gawel: Respuesta del COI a los estándares del aceite de oliva Más "retórica"

El reciente Consejo Internacional de la Aceituna (COI) respuesta a las normas propuestas para el aceite de oliva de Australia y Nueva Zelanda lanzado en diciembre ha sido recibido con marcado escepticismo por los pesos pesados ​​del aceite de oliva de Australia. El COI recomendó que se reconsideraran las directrices, etiquetándolas como potenciales "barreras al comercio internacional "que en realidad podrían "facilitar la adulteración ".

Su respuesta es básicamente una lista muy detallada de todas las formas en que el borrador del Estándar de Australia y Nueva Zelanda difiere de las disposiciones de la norma comercial del COI. Hay poca explicación de por qué los límites del COI son más apropiados o evidencia para apoyar su lógica.

Experto en aceite de oliva Richard Gawel Dijo que la declaración de que el nuevo estándar químico será una barrera al comercio es más retórica que real. "El prólogo de la norma establece que cualquier divergencia de la Normas del COI se basó en datos sólidos recopilados sobre los rangos en la química natural de los aceites de oliva australianos ”, dijo el Dr. Gawel.

"Lo que esto ha significado es que se relajaron un par de estándares. En todo caso, esto debería facilitar el libre comercio. El sentido común dictaría que el libre comercio está restringido cuando los estándares se endurecen, no se relajan ". Gawel dijo que parece que el COI está más preocupado por las pruebas propuestas para DAG y firofeofitinas.

"Este último, en particular, tiene el potencial de detener el flujo de aceite de la UE almacenado que sin duda adorna nuestras costas de forma regular ”, dijo el Dr. Gawel. "Pero de eso se tratan las normas. Asegurarse de que los consumidores obtengan lo que creen que están pagando ".

Por otro lado, Graham Aitken, del importador de aceite de oliva de Nueva Zelanda. William Aitken y compañía., arremetió contra las declaraciones de que Australia y Nueva Zelanda no creen que las normas vigentes de la COI protejan adecuadamente a los consumidores y productores de la región. Dijo que, como alguien muy involucrado en el mercado del aceite de oliva de Nueva Zelanda, puede afirmar que esta no es una opinión común.

El año pasado, la organización australiana de consumidores Choice publicó un encuesta que mostró que muchos aceites de oliva importados disponibles en supermercados no eran confiables, y el 50% de los examinados no cumplieron con los estándares mínimos de etiqueta. Uno de ellos fue Lupi Extra Virgin, la marca más vendida de Nueva Zelanda, de la cual William Aitken & Co. es su importador de Nueva Zelanda.

En ese momento, el Sr. Aitken dijo que las muestras neozelandesas del aceite a menudo se enviaban a laboratorios europeos independientes para su análisis, y "... invariablemente, vuelven certificadas como AOVE según los estándares del COI".

Gawel dijo que el borrador de la norma no solo está dirigido a los aceites importados, y es probable que los productores e importadores australianos se vean igualmente afectados. Dijo que la investigación de consumidores realizada en Australia muestra que la fuerza impulsora más fuerte para comprar aceite de oliva virgen extra son sus beneficios para la salud percibidos, ya que el aceite viejo no es tan saludable como el aceite fresco. Dijo que los nuevos estándares pueden restringir el comercio de aceite viejo.

"La industria australiana es lo suficientemente grande como para que quede aceite residual de una temporada anterior en un tanque en alguna parte. Entonces los europeos no están solos en esto. Las normas solo pueden restringir el comercio si se establecen deliberadamente de modo que un grupo pueda cumplirlas y otro necesariamente no. No veo cómo podría ser este el caso aquí ".

El líder de redacción de la norma, Leandro Ravetti, dijo que, aunque no pudo hacer comentarios mientras el proyecto de norma estaba abierto a comentarios públicos, Standards Australia y el comité que trabaja en la norma del aceite de oliva toman muy en serio todos los asuntos, particularmente cualquier acusación que implique barreras técnicas al comercio. .



También mencionó que el Comentario del COI es solo uno de los cientos de comentarios recibidos hasta ahora.

Gawel también criticó al COI por no proporcionar datos que respalden sus fundamentos, como la forma en que establece los límites de campesterol. La respuesta de la COI al proyecto de norma proporciona una entrada de tabla titulada "documentos de referencia ”, que proporciona un enlace a la página de inicio de su propio sitio web, que no enumera ningún documento de referencia sobre cómo se establecen sus límites.

"Lo importante es por qué el campesterol se establece en un 4 por ciento en lugar de un 4.5 o un 4.8 o incluso un 2 por ciento ”, dijo el Dr. Gawel. "Nadie argumenta que el campesterol se encuentra en niveles más altos en los aceites de semillas que el aceite de oliva, por lo que los niveles muy altos de campesterol en los aceites de oliva pueden verse como una pistola humeante para la adulteración.

"Sin embargo, por su naturaleza, este tipo de evidencia es circunstancial. Los diferentes AOVE varían naturalmente en este componente y lo hacen de manera bastante sustancial. Entonces, la verdadera pregunta es exactamente cuánta evidencia circunstancial se requiere antes de que se convierta en un delito que se pueda colgar " Él dice que el estándar australiano ha proporcionado datos públicamente para respaldar su justificación.

"[COI] afirma ser "La principal organización mundial que supervisa el aceite de oliva no respalda su caso. Seguramente si estuvieran seguros de su caso, estarían salpicando los datos por todas partes para que todos los vean ”.

Paul Miller, presidente de la Asociación Australiana del Olivo, dijo que si bien no ha visto la respuesta del COI ya que se encuentra en Malasia en el Comité de Grasas y Aceites del Codex Alimentarius en apoyo de la delegación del gobierno australiano que se ocupa de algunos asuntos del aceite de oliva, está seguro de que el proceso de desarrollo de tal estándar en Australia es un país completo y competente.

"Por lo que me han dicho, los comentarios del COI parecen ser efectivamente críticos con el proceso ”, dijo.