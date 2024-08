Leandro Ravetti sobre los estándares de aceite de oliva propuestos por Australia

Por Sarah Schwager

A principios de este mes, detalles de un borrador se publicaron la primera norma para abordar el aceite de oliva y el aceite de orujo de oliva en Australia y Nueva Zelanda. El líder de redacción Leandro Ravetti dijo Olive Oil Times lo que cree que significa todo esto para los productores, importadores y consumidores de aceite de oliva.

Se esperaba que las normas propuestas para Australia y Nueva Zelanda sacudieran la industria mundial del aceite de oliva al ser el primero en abordar adecuadamente los problemas de etiquetado incorrecto y la calidad del aceite de oliva virgen extra.

"Los operadores inescrupulosos que actualmente se benefician de la importante diferencia de precios disponible al revender engañosamente aceites de semilla y / o aceite de oliva de calidad inferior como aceite de oliva virgen extra de alto valor se verán seriamente afectados por esta nueva regulación ”, dijo Leandro Ravetti. "Mientras tanto, los operadores genuinos y honestos de Australia, Nueva Zelanda y el extranjero recibirán la ventaja de un campo de juego nivelado donde sus productos de mayor calidad están protegidos y reconocidos ”.

Si bien ha habido mucho escándalo recientemente en Australia sobre la calidad de los aceites de oliva locales versus los importados que se venden en los supermercados, Ravetti dijo que prefiere hablar sobre productores honestos y de alta calidad u operadores sin escrúpulos, independientemente de dónde se encuentren. "Hay evidencia significativa en Australia y en el extranjero que indica que grandes porcentajes de aceites de oliva en todo el mundo están mal etiquetados, adulterados con otros aceites de semillas o se han embotellado con aceite inferior ", dijo.

"Al mismo tiempo, se engaña a los consumidores haciéndoles creer que están comprando un producto saludable (AOVE) que es natural, fresco y no refinado. A menudo, este no es el caso o están siendo engañados, pagando por lo que creen que es un grado particular de aceite de oliva que en muchos casos es un grado inferior o, en algunos casos, no es aceite de oliva ".

Nacido y criado en Argentina y considerado uno de sus mejores investigadores en oliva, el ingeniero agrónomo que se mudó a Australia en 2001 para unirse. Curva de límite como su director técnico ahora es considerado entre los asesores más calificados y experimentados de Australia.

Un miembro de la Comité Técnico de Australia Estándar FT-034 Aceite de Oliva En representación de los productores de olivos australianos, Ravetti estuvo a cargo de redactar el Estándar, siguiendo las instrucciones recibidas de un comité técnico de diversos representantes de toda la industria, y cotejando y resolviendo sus comentarios y observaciones.

El Sr. Ravetti dijo que mientras el borrador de la norma australiana y neozelandesa y las normas internacionales (como la Norma del Codex para Aceites de Oliva y Aceites de Orujo de Oliva, la Norma Comercial Internacional del Consejo de Oliva sobre Aceites de Oliva y Aceites de Orujo de Oliva, el Reglamento de la Comisión Europea las características del aceite de oliva y el aceite de oliva, y el Normas de EE. UU. Para los grados de aceite de oliva y aceite de orujo de oliva) tienen una serie de áreas en común, particularmente en lo que respecta a las metodologías analíticas y los límites críticos reconocidos a nivel mundial, la nueva norma propuesta difiere significativamente en varios aspectos.

Estos incluyen una denominación comercial más simple y clara de las diferentes categorías de aceites de oliva y aceites de orujo de oliva. "para evitar los términos actuales engañosos y confusos ”; una revisión de los límites de rango para una serie de parámetros químicos a fin de evitar que el aceite de oliva genuino (particularmente el aceite de oliva de Australia y Nueva Zelanda) sea excluido por su variación natural en la composición; la introducción de métodos analíticos desarrollados recientemente que son capaces de detectar técnicas modernas de refinado que actualmente no son detectables por las metodologías más antiguas incluidas en las normas existentes; y la introducción de una política de consumo preferente que actualmente "falta en todas las demás normas ".

El Sr. Ravetti dijo que ninguna de las normas internacionales se adapta a la variación natural de los aceites producidos en Australia y Nueva Zelanda.

"Australia, a través del Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura y con representación de la industria de la aceituna australiana, ha hecho varios intentos de introducir algunos de los cambios propuestos a las normas del aceite de oliva en el Comité de Grasas y Aceites de la Comisión del Codex Alimentarius ”, dijo. "En cada etapa ha habido oposición de otros países, particularmente de la Unión Europea, pero en mi opinión sin sólidos fundamentos científicos o técnicos para tal oposición ".

Ravetti dijo que las principales razones por las cuales Australia y Nueva Zelanda ahora están buscando un "un conjunto de normas técnicamente sólidas y orientadas al consumidor ”para el aceite de oliva es abordar el hecho de que los consumidores están actualmente engañados por prácticas de etiquetado falsas y / o confusas, lo que puede resultar en la compra desconocida de productos de calidad inferior y / o atributos de salud más bajos .

"Muchos aceites de alta calidad de Australia y Nueva Zelanda no son reconocidos internacionalmente, con estándares arbitrarios que se utilizan como barreras comerciales contra variaciones naturales en componentes menores que no tienen relevancia para la calidad real de los aceites ", dijo.

El Sr. Ravetti cree que las características principales del borrador del estándar son su fuerte enfoque en proteger a los consumidores y su énfasis en el AOVE como el grado de más alta calidad. La norma propone nuevas denominaciones de grado que, según él, son más fáciles de entender.

"Por ejemplo, el nuevo documento propone llamar a una mezcla de aceite de oliva refinado y otros aceites de oliva "Mezcla de aceite de oliva refinado 'en lugar de términos confusos utilizados actualmente como "Extra ligero 'o "Aceite de oliva puro'."

También incorpora nuevas técnicas analíticas y una política de consumo preferente orientada a proteger y fomentar la frescura del AOVE, así como a detectar prácticas fraudulentas.

Con respecto a la decisión de establecer el nivel de acidez libre en el AOVE en 0.8 en línea con los estándares internacionales, el Sr. Ravetti dijo que si bien no está en condiciones de poder discutir públicamente ningún aspecto que se haya debatido dentro del Comité Técnico, personalmente está a favor de la idea de unos niveles de acidez libre más bajos para el AOVE.

"Pero debemos recordar que el documento propuesto es el resultado del consenso alcanzado entre un gran número de actores ”, dijo. "Parece claro a lo largo del nuevo documento que todos los cambios en comparación con las legislaciones internacionales se introdujeron solo cuando fue absolutamente necesario y muy bien respaldado por evidencia técnica ”.

Dijo que es importante resaltar que parte de la nueva química, como el análisis de diacilgliceroles (DAG), limitaría la presencia de aceites con alta acidez libre que pueden fallar en esta prueba durante la vida útil del producto.

Ravetti dijo que también es importante tener en cuenta que el estándar será un documento voluntario y solo tendrá fuerza legal si lo solicitan los reguladores o en los contratos.

* Las opiniones expresadas en este artículo son opiniones personales del Sr. Ravetti y no representan necesariamente los puntos de vista de Standards Australia o del Comité Técnico sobre el proyecto de estándares..