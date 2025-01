Los griegos celebran la Navidad con galletas tradicionales a base de aceite de oliva

Como la mayoría de las vacaciones en Grecia, Navidad Gira en torno a la religión y la comida.

Melomakarona y corabiedes Son los dulces navideños más queridos de Grecia y se encuentran en todos los hogares, panaderías y pastelerías de todo el país durante la temporada festiva.

Elaboradas con ingredientes simples, estas pequeñas y decadentes galletas cuentan con perfiles de sabor diferentes pero festivos. Kourabiedes También son más crujientes, mientras que melocotón karona se siente más suave en la boca.

En realidad me siento bien al comer melomakarona porque realmente representan lo que es la dieta mediterránea griega: comida deliciosa hecha con ingredientes buenos para la salud. - Elena Paravantes, nutricionista y dietista

Ambos melocotón karona y corabiedes clasificar como pasteles de viaje o pasteles de viaje, es decir, que no están refrigerados y también pueden soportar los golpes del viaje.

Melomakarona (pronunciado meh-loh-mah-KAH-roh-nah, singular) melomakarono) es probablemente el manjar navideño griego más clásico y un regalo popular en el país durante la temporada navideña.

Melomakarona Son galletas hechas con harina, aceite de oliva, azúcar y jugo de naranja, bañadas en almíbar de miel y con nueces trituradas como cobertura. La canela y la ralladura de naranja también pueden aportar un sabor extra a la mezcla.

Variaciones, Tales como melocotón karona cubiertos de chocolate o rellenos de nueces e incluso ciruelas, también existen.

Algunas recetas también sugieren reemplazar aproximadamente un tercio de la harina con sémola, que ayuda a absorber el almíbar y hace que la masa sea más suave. melocotón karona Suculento por dentro.

Al hacer melocotón karonaEl aceite de oliva de alta calidad es un ingrediente indispensable.

"Sólo lo fresco de la temporada aceite de oliva virgen extra entra en nuestro melocotón karona”, dijo Konstantinos Daremas, panadero de cuarta generación y propietario de una pastelería en Markopoulo, cerca de Atenas. Olive Oil Times. "De esta manera conseguimos un gran sabor acompañado de los innumerables atributos saludables del aceite de oliva”.

Un montón de melomakarona (Foto: Konstantinos Daremas)

"“El aceite de oliva procede de nuestras propias plantaciones orgánicas”, dijo. "Y si es necesario, compramos más aceite de oliva virgen extra de productores orgánicos certificados. precio del aceite de oliva virgen extra “El consumo se ha disparado en los últimos años, pero no hacemos concesiones”.

Daremas también desaprobó la sustitución de una pequeña cantidad de aceite vegetal por aceite de oliva en la preparación de melocotón karona.

"Algunos cocineros y panaderos supuestamente usan aceite vegetal para hacer el melocotón karona “Es más ligero, pero lo utilizan simplemente para reducir costos”, dijo. "El aceite vegetal no añade nada al melocotón karona en términos de sabor o consistencia”.

La blogger gastronómica Eva Monochari aconseja utilizar exclusivamente aceite de oliva virgen extra para elaborar melocotón karona, especialmente de las variedades de aceituna Manaki o Koutsourelia que dan aceites suaves y afrutados perfectos para hacer pasteles y dulces.

Otro secreto para hacer deliciosos melocotón karona No se trata de trabajar demasiado la masa sino de amasarla hasta mezclar todos los ingredientes.

En su receta básica, melocotón karona Son veganos y aptos para quienes ayunan ya que no contienen huevo ni mantequilla, especialmente si la miel utilizada para preparar el almíbar se sustituye por sirope de arce o de agave.

Elaborado con ingredientes cotidianos, melocotón karona También son más saludables que la mayoría de los dulces y postres navideños.

"Me encanta comer melocotón karona”, afirmó la nutricionista y dietista titulada Elena Paravantes. "En realidad me siento bien al respecto porque realmente representan lo que los griegos... La dieta mediterránea Se trata de: comida deliciosa elaborada con ingredientes buenos para ti”.

"Por un lado, sí, estos dulces tienen bastante azúcar, pero por otro lado el aceite de oliva, la miel, la ralladura de naranja y las nueces son fuentes de antioxidantes”, añadió. "Lo más importante es que la grasa de la melocotón karona “Proviene exclusivamente de aceite de oliva”.

El chef Petros Syrigos sugiere utilizar el melocotón karona todo el año como galletas normales sin el jarabe de miel, ya que pueden complementar perfectamente una taza de café.

Kourabiedes (pronunciado koo-rah-BYED-es, singular kourabie) es otro manjar navideño griego que compite con melocotón karona por el título del dulce navideño más popular del país.

Kourabiedes cubiertos de azúcar en polvo (Foto: Stratos Petrou vía Facebook)

Cubiertas con un velo de azúcar en polvo, estas galletas nevadas, redondas o en forma de medialuna, son la delicia perfecta para la temporada navideña.

Diferente a la melocotón karona, que están asociados exclusivamente con la temporada navideña, corabiedes Se elaboran en hogares y pastelerías griegas durante todo el año. También son un dulce popular en bodas y otras celebraciones.

Las recetas más comunes para corabiedes incluyen mantequilla como ingrediente graso principal. Sin embargo, en algunas regiones de Grecia, como el Peloponeso y Creta, donde el aceite de oliva es abundante, corabiedes Las recetas prefieren el aceite de oliva virgen extra para elaborar los deliciosos dulces.

La bloggera gastronómica Maria Patsia era fan de corabiedes hecho con mantequilla. Sin embargo, se emocionó cuando encontró una receta para corabiedes con aceite de oliva virgen extra, ouzo y nueces.

“[La receta] me desafió porque decía que convencería incluso al más fanático de la mantequilla. corabiedes…la curiosidad me hizo probarlo”, dijo. "Y estoy seguro de que nunca has comido algo así antes”.

Al hacer aceite de oliva corabiedes, no es necesaria ninguna conversión de cantidades para sustituir la mantequilla por aceite de oliva ya que corabiedes Las recetas con aceite de oliva son autosuficientes.

Servir juntos un melomakarono y un kourabie es un regalo navideño muy común en los hogares griegos. (Foto: Archivo OOT)

Además del aceite de oliva, para hacer el postre se utilizan harina, azúcar, yemas de huevo, almendras y azúcar glas que se espolvorean después de hornear. corabiedes.

Algunas recetas omiten las yemas de huevo, lo que hace que el aceite de oliva... corabiedes Una sabrosa opción vegana.

Las almendras se cortan en trozos grandes y se agregan a la mezcla. Otra opción es agregar una almendra entera en el centro de cada kurabié Antes de hornear.

Un paso crucial a la hora de hacer corabiedes El proceso consiste en batir bien el aceite de oliva y el azúcar hasta que la mezcla adquiera un tono pálido y esponjoso. A continuación, se añaden gradualmente el resto de los ingredientes a la mezcla. Un ligero toque de ouzo en la masa añade un toque picante a las deliciosas galletas.

Algunos también sugieren congelar el aceite de oliva antes de usarlo para que la masa de la corabiedes se vuelve más esponjoso.

"Antiguamente, la gente solía sumergir una botella de aceite de oliva en un pozo hasta que se enfriaba y luego lo usaban como base para un ayuno fragante, esponjoso y arenoso. corabiedes”, dijo la cocinera casera Roula Voulga.

Como parte del espíritu festivo que se apodera de todos durante la Navidad, un tema candente de discusión en Grecia es si optar por melocotón karona or corabiedes.

Sin embargo, cuando se está en una casa griega durante la temporada festiva, los visitantes probablemente serán obsequiados con un par de melomakarono y kurabié anidados juntos en un plato.

Y así, lo eterno "melocotón karona or corabiedes'El dilema ha sido respondido.