Promoción de comida griega (real) para turistas culinarios.

El turismo siempre ha sido un gran negocio para Grecia. La gente acude aquí por sus hermosas playas, la historia y la gente hospitalaria. Pero ¿qué pasa con la comida? Esa fue la pregunta que el 7th Conferencia internacional de reuniones e incentivos, valoración de la experiencia gastronómica en Atenas estaba en una búsqueda para responder. La conferencia organizada por Heliotopos, tuvo como objetivo concienciar y comprender la creciente importancia de la experiencia gastronómica en el turismo. La conferencia llega en un momento especialmente crítico, ya que el turismo gastronómico está ganando impulso en Grecia y en otros lugares. Expertos en turismo, periodistas y chefs de todo el mundo se reunieron para presentar y discutir la importancia de la comida.

y gastronomía en el sector turístico.

La conferencia comenzó con una presentación del Sr. Nicolas Kanellopoulos, presidente de la Organización Nacional de Turismo de Grecia. En su presentación Kanellopoulos destacó la importancia de la comida como factor en la selección de un destino, pero agregó que la gastronomía griega no es uno de los criterios que los visitantes tienen en mente al visitar Grecia. Sin embargo, se mostró optimista sobre el futuro de la promoción de la cultura gastronómica griega y señaló que la ventaja indiscutible de la dieta mediterránea brinda a los griegos la oportunidad de exhibirla como parte de su identidad turística.

Kanellopoulos mencionó varias iniciativas, como el desarrollo de rutas turísticas de aceitunas y vinos alrededor de Grecia, la promoción de productos locales en hoteles y una categorización oficial de restaurantes que ofrecen cocina tradicional griega utilizando recetas tradicionales e ingredientes tradicionales. Para finalizar, Kanellopoulos presentó los dos objetivos principales de la Organización Nacional de Turismo de Grecia. "Nuestro objetivo es mejorar la calidad de la comida que se sirve en los hoteles y restaurantes griegos utilizando criterios de evaluación y la adopción del desayuno griego ”, dijo.

La Dra. Antonia Trichopoulou, profesora y directora del Centro Colaborador de Nutrición de la Organización Mundial de la Salud en el Departamento de Higiene y Epidemiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Atenas, confirmó el valor de la dieta greco-mediterránea en su presentación afirmando que el aceite de oliva es El punto focal de la dieta y que los estudios han demostrado que la dieta mediterránea no solo es beneficiosa para la salud sino también para el medio ambiente. Sin embargo, expresó su preocupación por la integridad en la promoción de los productos alimenticios griegos. Ella explicó que muchos productos alimenticios se llaman tradicionales cuando en realidad no lo son. "Debido a esto, el concepto de tradicional se destruye y ya no tiene ningún valor ”, dijo. Por esa razón, explicó que debería haber ciertos criterios y regulaciones con respecto a la definición de productos tradicionales.

Un tema común en todas las discusiones fue la desconexión entre la experiencia gastronómica de un turista y "verdadera cocina griega. Mientras que los griegos en el negocio del turismo son conscientes del valor de la dieta griego-mediterránea, de alguna manera este conocimiento y tradición no se transfiere a los turistas que visitan Grecia.

La identidad de la comida griega está en cuestión y experimentar la "El carácter griego ”de la comida griega es difícil de alcanzar para el turista medio, como explica el escritor gastronómico Albert Arouh en su presentación. Los turistas visitan Grecia con una idea preconcebida de lo que es la comida griega, debido al hecho de que la mayoría de los restaurantes griegos fuera de Grecia sirven "platos típicos griegos, que de hecho no son tan típicos en Grecia. Lamentablemente, en Grecia, a estos turistas se les sirven estos mismos platos cliché porque los hoteleros y restauradores quieren cumplir las expectativas de sus clientes extranjeros.

También se presentó la importancia de la cocina regional, con representantes de las islas de Creta, Egina y Santorini, así como islas menos conocidas como Ikaria, Samos y Kea, discutiendo el potencial y la promoción de la cocina en estas áreas para el turismo griego.

Hasta hace poco, la comida y la gastronomía no parecían estar en la cima de la lista de prioridades para la industria turística griega, sin embargo, hoy está en la mente de todos. La semana pasada se organizaron varias conferencias y sesiones en Grecia centradas en la comida griega, incluido el establecimiento del desayuno griego, la gastronomía griega y la discusión sobre el reconocimiento de la dieta mediterránea por UNESCO.

El evento destacó el potencial que Grecia tiene para convertirse en un importante destino gastronómico, sin embargo, esto solo puede suceder si la industria del turismo puede resistir los viejos clichés y trabajar juntos para abrazar las tradiciones culinarias legendarias de Grecia y las cocinas regionales auténticas.

La conferencia fue organizado por Helioptopos, una empresa que ofrece conferencias internacionales, servicios de gestión de destinos y giras de interés especial en toda Grecia y bajo los auspicios del Ministerio de Cultura y Turismo de Grecia, la ciudad de Atenas, la Junta Helénica de Comercio Exterior, la Municipalidad de Tesalónica, Grecia Cámara de Hoteles y Asociación de Empresas Turísticas de Grecia.