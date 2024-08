Estados Unidos lanza huelgas coordinadas en las fortalezas de aceite de oliva de la UE desde Washington y Sacramento

La senadora estatal de California Lois Wolk y el presidente de la Cámara de Medios y Medios del Presidente, Dave Camp

Puede que no haya sido la ofensiva que muchos esperaban en las últimas semanas, aunque fue cuidadosamente dirigida.

Primero, estaba el publicación de un informe en una investigación de un año realizada por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos que, según algunos expertos, proporcionará amplias bases para acciones comerciales y quejas formales de la OMC contra los aceites de oliva de la UE importados a los EE. UU.

Y ayer California aprobó una ley para crear su propia comisión de aceite de oliva para realizar investigaciones, recomendar estándares, organizar esfuerzos para capturar la participación en el mercado y, de lo contrario, emprender una guerra contra las importaciones de baja calidad.

La proximidad de los dos eventos puede parecer una coincidencia, pero son el resultado de un ataque organizado por parte de un grupo de productores y partes interesadas estadounidenses ahora conocido como la Asociación Estadounidense de Productores de Aceite de Oliva (AOOPA) y sus aliados australianos.

Sus raíces se remontan a un Dixon, reunión de California donde los productores redactado y discutió un orden de comercialización nacional con el objetivo final de mantener las importaciones a estándares más altos.

Luego, representantes de California y Georgia lograron presionar al poderoso Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara para solicitar una investigación de la USITC sobre la "condiciones de competencia ”que enfrenta la incipiente industria estadounidense del aceite de oliva.

El diciembre, 2012 escuchando en la USITC en Washington fue tal que la comisionada Shara L.Aranoff, una demócrata de Maryland nombrada por George W. Bush, dijo sombríamente: "Tengo un poco de miedo que mis hijos se enteren de lo que les he estado alimentando todos estos años ".

En la audiencia, Alexander Ott, entonces director ejecutivo de la nueva AOOPA, pasó gran parte de su asignación de cinco minutos, y más tiempo durante el interrogatorio directo, haciendo hincapié en no existencia de cualquier orden de comercialización de aceite de oliva: "No hay orden de comercialización ", enfatizó Ott repetidamente durante todo el día, agregando "la histeria sobre una posible orden de comercialización federal es algo graciosa ". (Ott ya no está con la asociación)

El orden de marketing místico, sin embargo, encontró un camino en el Proyecto de ley agrícola de los Estados Unidos. Los productores de California presionaron por una disposición que habría requerido que los aceites importados estuvieran sujetos a restricciones, como pruebas de sabor, cuando se establece una orden de comercialización para el aceite de oliva. El Consejo Oleícola de California calificó la provisión de aceite de oliva como parte de "un programa de sentido común que exige que las importaciones se mantengan con los mismos estándares que el aceite de oliva estadounidense ".

Aproximadamente al mismo tiempo, Lois Wolk, la senadora del estado de Davis, California y asistente de Dixon, fue celebrar una audiencia propia en Sacramento ante una sala repleta y una audiencia de cientos de personas que vieron en vivo a través de un webcast. Wolk's recién formado "Subcomité del Senado estatal sobre aceite de oliva y productos emergentes” escuchó a una procesión de testigos que presentaban sus relatos de los desafíos que enfrentan los productores de aceite de oliva del estado que enfrentaron, dijeron, competencia desleal de productores e importadores europeos sin escrúpulos que no respetan las reglas. .

Wolk pasó a obtener apoyo bipartidista para el proyecto de ley firmado en ley ayer que sancionó la formación de la comisión estatal que utilizará evaluaciones anuales, recolectadas de productores que producen más de 5,000 galones por año, para "mejorar la competitividad de la industria dentro del mercado estatal, nacional e internacional ".

Pero las grandes armas están en Washington, y se espera que los legisladores no permitan que se desperdicien los estimados $ 2 millones de contribuyentes gastados en el informe de la USITC. Tales informes a menudo resultan en quejas formales y acciones comerciales que incluyen aranceles más altos y restricciones a la importación.

"No creo que nadie pueda negar que han sido un par de semanas bastante malas para los importadores estadounidenses y sus socios europeos ”, dijo un corredor de aceite de oliva que no quiso ser identificado.

No es sorprendente que el Consejo Oleícola Internacional haya tenido poco que decir sobre la última ofensiva, excepto para reconocer el impresionante esfuerzo realizado en el informe de la USITC y argumentar que parte de la información que contenía era discutible, aunque no dijo cuál.

Nadie cuestiona uno de los hallazgos de los investigadores: que Estados Unidos no tiene planes de unirse al COI con sede en Madrid, citando a funcionarios del gobierno que confirmaron una política cada vez más aislacionista hacia "Membresía de los Estados Unidos en organizaciones internacionales de productos básicos ".

Al igual que un Consejo de Seguridad de la ONU paralizado por un veto ruso, las agencias estadounidenses consideran que el Consejo Oleícola Internacional sancionado por la ONU es poco probable que promueva los intereses estadounidenses, con solo cinco "participaciones de participación ”, en comparación con las 684 de Europa.

Sin embargo, los estadounidenses no tendrán que hacerlo solos esta vez. Los productores australianos, y su valiente líder, Paul Miller, han emprendido una campaña sostenida que ha logrado hacer retroceder las importaciones utilizando un nuevo conjunto de estándares de calidad y relaciones públicas convencionales. Importaciones a Australia cayó siete por ciento el año pasado. Tal disminución en las importaciones estadounidenses de aceite de oliva ascendería a 22,000 toneladas, o casi tres veces lo que produce Estados Unidos, lo que le da un significado completamente nuevo a la "Tierra de Oz.