Las propuestas arancelarias de Trump afectarían a los consumidores de aceite de oliva de EE.UU.

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos están a menos de tres semanas de distancia, y los principales candidatos son... virtualmente empatado en la votación popular y dentro del margen de error en seis estados de oscilación que en última instancia decidirá la elección.

El expresidente Donald J. Trump se presenta a su tercer mandato consecutivo. Si bien muchas de sus prioridades en materia de política interior y exterior han cambiado en la última década, su profunda convicción de que los aranceles son una herramienta útil a disposición del poder ejecutivo se ha mantenido invariable.

Un arancel afectaría el uso que hacen los estadounidenses del aceite de oliva. El consumo de aceite de oliva en Estados Unidos disminuiría. - Juan Vilar, CEO, Vilcón

Mientras Trump era presidente en 2019, aprobó una Arancel del 25 por ciento sobre algunas importaciones de aceite de oliva español en represalia a los subsidios europeos al fabricante de aviones Airbus, que según la Organización Mundial del Comercio colocan al fabricante de aviones estadounidense Boeing en desventaja competitiva.

Después de un Se llegó a un acuerdo, los aranceles fueron suspendidos. Aun así, muchos productores y grandes importadores están preocupados por lo que una nueva ronda de aranceles podría hacer al mercado estadounidense de aceite de oliva.

"Donald Trump ha propuesto un arancel del diez por ciento sobre todos los bienes importados para compensar las distorsiones económicas creadas por gobiernos extranjeros, reducir el déficit comercial de Estados Unidos y acelerar su reindustrialización”, dijo Robert Lighthizer, representante comercial de Trump en Estados Unidos. escribí en El Economista. "La experiencia demuestra que esto tendrá éxito y que se crearán empleos industriales bien remunerados”.

Desde la declaración de Lighthizer, Trump también ha sugerido en varias ocasiones un arancel del 20 o 60 por ciento sobre todos los bienes importados. "Para mí, la palabra más hermosa del diccionario es arancel”, dijo Trump, quien anteriormente se refería a sí mismo como "El hombre de los aranceles dijo a Bloomberg. "Es mi palabra favorita."

Sin embargo, la actual secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que los aranceles generales alimentarían la inflación y dañarían a las empresas.

""Los llamados a aislar a Estados Unidos con aranceles elevados tanto para los amigos como para los competidores o a tratar incluso a nuestros aliados más cercanos como socios transaccionales son profundamente equivocados", dijo Yellen en un discurso. habla al Consejo de Relaciones Exteriores. "“Los aranceles generalizados y no selectivos aumentarían los precios para las familias estadounidenses y harían que nuestras empresas fueran menos competitivas”.

Al otro lado del Océano Atlántico, consultor estratégico Juan Vilar dijo que los embotelladores con sede en Estados Unidos asumirían el costo del arancel y que ellos decidirían si lo trasladan o no a los consumidores.

"“Un arancel afectaría la forma en que los estadounidenses utilizan el aceite de oliva”, dijo Vilar. "El consumo de aceite de oliva en Estados Unidos disminuirá. El precio del aceite de oliva en Estados Unidos aumentará”.

"“No tiene sentido imponer aranceles a un producto como el aceite de oliva”, añadió, ya que Estados Unidos importa alrededor del 97 por ciento del aceite de oliva que consume.

Vilar dijo que no estaba seguro de cuál sería el impacto de los aranceles en los exportadores españoles, pero agregó que no sería bueno ya que Estados Unidos es el segundo más grande El consumidor de aceite de oliva y la destino líder para las exportaciones españolas.

"“No es una buena situación, por supuesto que no, y estas medidas resultarían en una recuperación menos rápida de los precios [en EE.UU.]”, dijo Vilar. "“No sería bueno para los productores de aceite de oliva estadounidenses ni para los españoles, italianos y griegos”.

De vuelta en Estados Unidos, el fundador de un importador de aceite de oliva con sede en la ciudad de Nueva York está de acuerdo con Yellen y Vilar.

"“La industria del aceite de oliva sufriría un duro golpe, y ya ha sufrido un duro golpe en términos de aumento de costes y precios en los dos últimos años”, dijo el fundador.

"“No creo que haya nadie en la industria del aceite de oliva que no sea plenamente consciente de lo caro que se ha vuelto el aceite en los últimos dos años… y eso, unido a la inflación y al aumento de los costes de los materiales, la industria del aceite de oliva no necesita otro factor de aumento de costes en estos momentos”, añadieron.

Después de todo, aceite de oliva virgen extra tiene una penetración limitada en los hogares de Estados Unidos (estimada en un 45 por ciento) y cualquier medida que se tome para aumentar el costo con poco beneficio para cualquier otra persona en la industria es mal recibida.

"“Es un producto ya caro y no necesita ser más caro”, dijo el fundador. "Creo que todos podemos estar de acuerdo en eso”.

Sin embargo, el director ejecutivo de una gran empresa de aceite de oliva de California dijo que los aranceles podrían no afectar el consumo de aceite de oliva estadounidense tanto como algunos temen, basando esta afirmación en resiliencia del consumidor Durante la reciente convergencia de la inflación y los niveles históricamente altos precios del aceite de oliva.

"“Cualquier tarifa se trasladará al consumidor”, dijeron. ""Esto sólo conducirá a mayores costos. Los argumentos del pasado de que el consumidor no puede soportar un mayor costo han sido refutados por la cantidad de inflación experimentada en los últimos dos años".

El ejecutivo citó datos que muestran que la categoría de aceite de oliva virgen extra está creciendo a un ritmo del dos por ciento anual en el comercio minorista, incluso cuando los precios han aumentado entre un 25 y un 30 por ciento.

"En años de inflación masiva, los consumidores han absorbido [los aumentos de precios]”, dijo el ejecutivo. "“Ha sido una categoría muy resistente”.

"“El argumento de que el aceite de oliva virgen extra y los productores de aceite de oliva no pueden aumentar los precios, que fue el argumento contra los aranceles en primer lugar, no es cierto”, añadieron. "De todos modos, no creo que deban aplicarse aranceles. No estoy seguro de que tengan el impacto deseado”.

"“Los aranceles terminan perjudicando al consumidor estadounidense porque le quitan dinero de su bolsillo para algo que no va a frenar las importaciones”, concluyó el ejecutivo.