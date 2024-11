dos años de malas cosechas Al otro lado del Mediterráneo, crecientes costos de producción y una crisis mundial del costo de vida han reducido los márgenes de muchos de los pequeños productores de aceite de oliva del mundo.

Estos agricultores y molineros son vistos como los guardianes de las tradiciones y variedades locales del aceite de oliva, por lo que encontrar fuentes de ingresos alternativas para mantener la rentabilidad de sus operaciones es fundamental para el éxito y la salud del sector en general. (El director ejecutivo de Deoleo, Ignacio Silva, sin duda) piensa tan.)

Aunque la venta de créditos de carbono y producción de aceite de oliva productos de desecho Si bien estas son algunas de las ideas que frecuentemente se plantean en conferencias y reuniones de asociaciones industriales, el turismo sigue siendo una fuente importante de ingresos para los productores, muchos de cuyos cultivos están ubicados en medio de paisajes espectaculares.

Sin embargo, Alicia y Vijay Shroff, copropietarios de la tienda especializada con sede en St. Louis, Missouri Virgen Extra y Oliva Ovación, han identificado un problema que experimentan muchos visitantes internacionales a los olivares mediterráneos y están trabajando para encontrar una solución.

"El problema que sospecho que tienen la mayoría de los productores de oleoturismo es lo que yo llamo el "“Problema con el equipaje facturado”, dijo Vijay. "Cuando estás en el extranjero, probablemente no quieras volver a casa con varias botellas de aceite de oliva en tu equipaje facturado, lo que limita las ventas de los productores locales a una o dos botellas”.

Los Shroff se encontraron con este problema al visitar los bosques y el molino de Basilippo, en Andalucía. Sin embargo, a diferencia de muchos entusiastas del oleoturismo, estaban bien ubicados, ya que el vino, aceite de oliva virgen extra y minoristas de alimentos especializados para resolver el problema.

"“Seremos su plataforma de ventas para sus visitantes estadounidenses”, dijo Vijay. "“Eso resuelve muchas cosas. Resuelve el problema del equipaje facturado y debería resolver el problema del costo del envío”.

Vijay (izquierda) y Alicia (derecha) Shroff importan el aceite de oliva virgen extra Basilippo de Juana Roldán, para que los visitantes estadounidenses de la finca puedan continuar la experiencia.

""Es mucho más eficiente importar por palets y luego utilizar servicios de distribución nacionales [para llegar al cliente final] que enviar seis botellas desde el sur de España a su casa", añadió.

Además de reducir los costes de producción, los Shroff creen que este método preserva mejor la calidad del aceite de oliva virgen extra. Utilizan su ruta logística consolidada en lugar de que los consumidores esperen que los servicios logísticos utilicen contenedores y almacenes con clima controlado.

"También es una ganancia para los clientes, porque pueden seguir en contacto con el productor después de las vacaciones”, dijo Vijay. "Ahora tienen una fuente nacional de la nueva cosecha o de una variedad diferente que podría lanzarse al mercado”.

Citando la experiencia anecdótica de la empresa, Alicia dijo que ve una fuerte tendencia entre los clientes a buscar marcas de aceite de oliva virgen extra de lugares que han visitado y han forjado una fuerte conexión.

"“Vemos una reventa bastante fuerte, por lo que los clientes vuelven para la nueva cosecha, en busca de su productor favorito”, dijo. "Basilippo ha conseguido muchos seguidores en Estados Unidos gracias a eso”.

Además de conectar a los vacacionistas con sus productores favoritos después de su viaje, Alicia dijo que cree que forjar estas relaciones entre tiendas especializadas y productores crea una relación simbiótica para ambas partes.

Mientras que los propietarios de tiendas especializadas reciben una variedad ecléctica de aceites de oliva virgen extra de variedades y regiones menos conocidas, lo que les permite destacarse de la oferta típica de las cadenas de supermercados, los productores se beneficiarán de sus bases de datos de clientes y sus esfuerzos de marketing.

"“Cuando salga la nueva cosecha, enviaremos un correo electrónico a todos los que compraron sus aceites de oliva en el pasado para tratar de fomentar ese tipo de transacciones”, dijo Alicia.

"Además de la importación, los trámites aduaneros y el cumplimiento, también hay un aspecto de marketing con el que creo que muchos productores fuera de Estados Unidos tienen dificultades”, añadió.

Uno de los principales retos que afrontan Alicia y Vijay para llevar a cabo su proyecto es crear relaciones con productores que invierten en oleoturismo para llevar sus aceites de oliva a EE.UU. y venderlos a antiguos visitantes y nuevos clientes.

"“Por mucho que me gustaría estar de vacaciones permanentes en el olivar, no puedo”, dijo Vijay. "Descubrimos que muchas de estas personas llegan a estos bosques a través de compañías de turismo, por lo que no siempre es fácil encontrarlos”.

Desde que lanzaron su sitio web y comenzaron esta iniciativa, los Shroff se han puesto en contacto con operadores de oleoturismo para presentarles la idea.

"Simplemente tendremos que demostrar el caso de uso”, dijo Vijay. "“Tendremos que hablar con la gente y asegurarnos de que exista una oportunidad para que la gente descubra lo que hacemos”.

Adoptando una visión más amplia, Vijay y Alicia coincidieron en que conectar la experiencia de compra minorista con el oleoturismo también podría reforzar los hechos sobre la producción de aceite de oliva y disipar mitos comunes y desinformación, especialmente los que rodean cocinar con aceite de oliva.

"Además de cultivar variedades menos conocidas, lo que creo que hacen estos productores de oleoturismo es cultivar la conciencia y el conocimiento”, dijo Vijay. "“Hay mucha desinformación y malentendidos sobre el aceite de oliva virgen extra”.

"“Cuando la gente ve que el aceite de oliva es como el jugo de una fruta, muy parecido al jugo de naranja y no un alimento procesado, como cualquier otro aceite comestible, eso ayuda”, agregó. "Los productores, los minoristas y todos los que participan en la cadena de valor deben contar sus historias”.