Davis Olive Center responde a la crítica del informe del COI

Por Lori Zanteson

Olive Oil Times Colaborador | Reportando desde Los Angeles

Informe del año pasado por el UC Davis Olive Center, "Las pruebas indican que importó "el aceite de oliva virgen extra a menudo no cumple con los estándares internacionales y del USDA, ”Causó revuelo en la industria del aceite de oliva y más allá cuando los medios populares anunciaron los resultados con fantásticos titulares como "Que el aceite de oliva no es virgen”. El controvertido estudio de la universidad de California declaró que el 69 por ciento de las muestras de aceite de oliva importadas etiquetadas "aceite de oliva virgen extra "falló en los estándares internacionales químicos y sensoriales para la clasificación virgen extra.

El Grupo de Expertos en Química del Consejo Oleícola Internacional (COI) hizo una excepción a los hallazgos ypublicó una refutación, citando el pequeño tamaño de la muestra, las condiciones de almacenamiento desconocidas, los métodos de prueba química y los análisis sensoriales del estudio.

Ahora, los autores del informe han emitido su propia respuesta directa a estas críticas, defendiendo cada excepción presentada por los químicos del COI en una declaración publicada por primera vez en el sitio web de la Asociación Americana de Químicos del aceite.

"En mi opinión ", el científico principal del estudio, Dr. Edwin Frankel, escribió en un correo electrónico a Olive Oil Times, "El COI ha sido muy politizado en el establecimiento de normas para los aceites de oliva virgen extra exportados. En California, esperamos poder desarrollar mejores estándares en apoyo de nuestros aceites de oliva virgen extra producidos localmente ”.

UC Davis respalda el informe

Edwin N. Frankel, Rodney J. Mailer, Selina Wang, Charles F. Shoemaker y Dan Flynn

La respuesta al informe Davis de la Universidad de California ("Las pruebas indican que importó "el aceite de oliva virgen extra a menudo no cumple con los estándares internacionales y del USDA ”, UC Davis Olive Center, julio de 2010) ha variado desde asintir con la cabeza hasta críticas agudas como las ofrecidas por el Grupo de Expertos en Química del Consejo Internacional del Olivo (COI; Madrid, España) . Respetamos a los miembros del Grupo de Expertos, pero respaldamos plenamente el informe.

Para revisar rápidamente la fuente de la controversia, el estudio de UC Davis encontró que el 69% de los aceites de oliva importados que probamos fallaron la prueba sensorial oficial del COI, con ese resultado confirmado en el 31% de los casos por las pruebas del COI para la absorbancia UV de productos de oxidación, y en 86% de los casos por pruebas alemanas de diacilglicerol (DAG) y pirofeofitina (PPP).

El informe fue completado por el UC Davis Olive Center y el Australian Oils Research Laboratory. El COI y el AOCS reconocen al laboratorio australiano por su competencia en la realización de pruebas químicas y sensoriales del COI.

Si bien la declaración del Grupo de Expertos no representa adecuadamente la diversidad de opiniones entre los miembros del panel, a muchos de los cuales no se les ofreció la oportunidad de revisar o firmar la declaración, responderemos a la declaración tal como está escrita.

Significancia estadística. El Grupo de Expertos del COI afirma que el informe de UC Davis es "no estadísticamente significativo ”, pero en realidad UC Davis analizó muestras a una tasa cuatro veces mayor que el programa de control de calidad del propio COI (sobre una base anualizada). Según un informe oficial del COI disponible en el sitio web del COI, el COI analizó un promedio de 116 muestras extra vírgenes por año en 2008 y 2009 recolectadas de los Estados Unidos y Canadá. Estos países tienen una población combinada de 340 millones, por lo que el COI analizó una muestra por cada 2.93 millones de personas. El estudio de UC Davis se basa en 52 muestras recolectadas del estado de California, que tiene una población de 38 millones. Por tanto, el estudio de UC Davis analizó una muestra por cada 730,000 personas, o cuatro veces la tasa del COI.

Condiciones de almacenaje. El Grupo de Expertos, aunque acepta nuestros hallazgos de que muchos aceites no cumplen con los estándares del COI, sostiene que "es imposible considerar los resultados fiables ”sin información sobre el envío o el tiempo de prueba. Aquí está la información fáctica: Todas las muestras de aceite fueron recolectadas y administradas en UC Davis por un solo miembro del equipo de investigación. Las muestras se recolectaron dentro de un período de siete días cuando las temperaturas diurnas oscilaron entre 52 ° F y 56 ° F (11 ° C y 13 ° C). Las muestras estuvieron en tránsito a UC Davis durante no más de nueve horas. El equipo de investigación codificó rápidamente, envolvió en papel de aluminio, empacó para su envío y envió las muestras al laboratorio australiano, y las muestras llegaron a Australia cinco días después del envío. El Laboratorio Australiano de Investigación de Aceites está certificado por el COI y sigue los estándares de calidad del COI relacionados con el tiempo de las pruebas y todos los demás parámetros.

Métodos quimicos. El Grupo de Expertos afirma que el estándar comercial del COI "contiene todos los métodos necesarios para evaluar la calidad y pureza del aceite de oliva ... por lo tanto, no fue necesario aplicar los métodos no oficiales citados en el informe ". Si bien apreciamos el trabajo que el COI ha realizado en el desarrollo de normas, esperamos que pocos químicos estaría de acuerdo en que los estándares de COI son totalmente adecuados, y creemos firmemente en complementar los métodos de COI con pruebas adicionales (DAG y PPP) adoptadas en Alemania y Australia. De hecho, las pruebas químicas alemanas / australianas confirmaron resultados sensoriales negativos para el 86% de los casos, mientras que las pruebas químicas del COI confirmaron resultados sensoriales negativos para solo el 31% de los casos.

El Grupo de Expertos también declara que rechazó las pruebas DAG y PPP porque "estos compuestos cambian dinámicamente durante la vida útil del aceite ". Usando este razonamiento, el panel también necesitaría desautorizar las pruebas de IOC para acidez grasa libre, dienos conjugados (K232) y trienos (K270) y valores de peróxido, que todos cambiarían durante la vida útil del aceite. El Grupo de Expertos también dice que el estudio de UC Davis no puede concluir que se hayan agregado aceites refinados porque los perfiles de estigmastadienos y esteroles cumplían con las normas del COI. En realidad, el estudio de UC Davis indicó que la adición de aceites refinados era una posibilidad, y nuestro equipo de estudio concluyó "si alguna de las muestras fue adulterada, lo más probable es que el adulterante fuera aceite de oliva refinado en lugar de aceites refinados de nueces, semillas o vegetales ".

Análisis sensorial. El Grupo de Expertos, si bien acepta nuestro hallazgo de que muchos de los aceites fallaron en el análisis sensorial realizado por un panel oficial del COI, dice que los procedimientos del COI requieren que otro panel del COI realice un segundo análisis, y critica al estudio de UC Davis por no tener un segunda prueba realizada. En realidad, el COI no requiere un panel sensorial para obtener una segunda opinión cuando un panel encuentra que una muestra de aceite no pasó una prueba inicial.

Aunque el informe de UC Davis fue solo un estudio, y debe considerarse como tal, debemos tener en cuenta que Consumer Reports encontró en septiembre 2004, Der Feinschmecker en mayo 2005, Laboratorio Australiano de Investigación de Aceites, problemas graves de calidad del aceite de oliva. Universidad de la República en Uruguay en octubre 2010, y el Departamento de Salud en Andulacía, España, en noviembre 2010. Ahora que Estados Unidos es el tercer mayor consumidor de aceite de oliva en el mundo, este tema merece una investigación continua.

Alentamos a los lectores a examinar nuestro informe y apéndice, y evaluar la validez del estudio por sí mismos. Reiteramos nuestro deseo de trabajar en colaboración con el COI para analizar la calidad del aceite de oliva en los Estados Unidos. Probémoslo y probémoslo juntos.

Edwin N. Frankel es profesor adjunto, Selina C. Wang es investigadora asociada, Charles F. Shoemaker es profesor y líder del Laboratorio de Química de Aceite de Oliva de UC Davis, y Dan Flynn es el director ejecutivo del Centro de Oliva de UC Davis, todos en la Universidad de California, Davis. Rodney Mailer es investigador en el Laboratorio de Investigación de Aceites de Australia en Wagga Wagga, Australia.