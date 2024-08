Deoleo pide nuevos nombres para los grados de aceite de oliva

El gigante alimentario español Deoleo quiere cambios radicales en los criterios de calidad y los nombres de categoría permitidos y reclamos de comercialización para el aceite de oliva.

La compañía, que está invirtiendo fuertemente en los mercados emergentes a medida que las ventas caen en los maduros, dice términos actuales como "extra virgen», "virgen 'y "El aceite de oliva refinado debe reemplazarse con palabras que signifiquen más para los consumidores.

Y dice que la evaluación de calidad debería ir "mucho más allá del método sensorial simplista o el análisis físico y químico ".

Deoleo dedicó una sección de su último informe anual al tema, diciendo que podría ser "algo controvertido ... pero el debate subsiguiente ayudará a construir el futuro de nuestro sector ".

Llame para alejarse de "Parámetros técnicos"

bajo "Los clientes como demandantes de calidad ", dijo la empresa con sede en Madrid sobre el concepto de calidad. "debe cambiar de parámetros técnicos a valores subjetivos basados ​​en las opiniones de quienes compran nuestros productos ".

Para desarrollar nuevos mercados más allá de la tradición culinaria europea, era necesario repensar las definiciones previas de calidad formadas en la región mediterránea.

"La inflexibilidad de las leyes y regulaciones actuales impide la sector del aceite de oliva de expresar diferentes calidades de producto con un nombre apropiado, ya que la clasificación actual se ha elaborado desde el punto de vista de las características y propiedades técnicas, no de la calidad como la perciben los consumidores ".

Los consumidores en los nuevos mercados de aceite de oliva estaban acostumbrados a aceites y grasas inodoros e incoloros. "que apenas afectan el sabor de los alimentos y se utilizan simplemente para ayudar en los procesos culinarios ", dijo. "En los aceites de cocina utilizados para freír, quizás deberíamos hablar de su estabilidad, punto de humo, contribución sensorial a la comida; en los aceites utilizados para apósitos, su perfil sensorial es probablemente más importante (fruta verde, fruta madura, armonía, equilibrio, etc.) ".

"Marco legal torpe "

Sobre el nombramiento de productos, Deoleo dijo que debería ser posible dar a cada aceite "un nombre adecuado que refleje lo que realmente se vende y no engañará a los consumidores ".

La regulación del aceite de oliva debería permitir al sector "utilizar herramientas de nomenclatura y marketing que van de la mano con cualquier producto de consumo ".

Los consumidores necesitaban nuevos sabores, texturas y formatos que satisfagan sus necesidades reales, dijo. "Nada de esto es posible hoy dentro del marco legal tórrido ”, dijo.

Sistema actual "evita la segmentación "

Cuando se le preguntó qué nuevos nombres se propusieron, un portavoz de Deoleo dijo Olive Oil Times la compañía aún estaba redactando nuevos términos y aún no quería publicar detalles. Se estableció contacto con el Ministerio de Agricultura de España sobre el tema, pero el Consejo Oleícola Internacional tendría la última palabra sobre cualquier propuesta, dijo.

"Las categorías tradicionales de "Virgen', "virgen extra 'y "El aceite de oliva refinado sería sustituido por este nuevo enfoque, que busca adaptar la nomenclatura al uso real de un producto y a las expectativas del consumidor, no solo a las características organolépticas (y químicas) ”.

Anuncio

El sistema actual evitó la segmentación del producto que podría ser útil para los consumidores. A Deoleo le gustaría más margen de maniobra para resaltar las propiedades saludables del aceite de oliva, como su contenido de ácido oleico, vitaminas y polifenoles, o sus diferentes usos, como freír, sazonar o asar a la parrilla.

"Se trata de introducir más flexibilidad en las regulaciones del aceite de oliva ... para que permitan ofrecer diferentes tipos de aceite de oliva en cada mercado ", dijo.

En 2011, Deoleo (bajo su antiguo nombre SOS Group) estuvo entre las partes que respondieron durante la consulta sobre una propuesta aceite de oliva estándar para Australia y Nueva Zelanda.

Sus objeciones a la norma incluían que actuaría como una barrera comercial para los aceites importados, en parte debido a "nombrar las categorías de manera diferente al resto del mundo para que los importadores deben realizar cambios específicos en el etiquetado ".

Australia insta a la precaución

Preguntada por su reacción a la propuesta de Deoleo, Asociación Australiana del Olivo La directora ejecutiva Lisa Rowntree dijo que la idea de ayudar a los consumidores a conectarse con el producto era buena, "pero esta táctica no debe utilizarse para permitir que los especialistas en marketing sin escrúpulos engañen a los consumidores desprevenidos para que compren un producto en particular cuando no es así ".

"Durante años, el aceite químicamente refinado ha sido etiquetado como "puro 'y "luz 'en Australia, engañando a los consumidores para que piensen que están obteniendo un "aceite bajo en calorías y "puro 'en la mayoría de los lugares, significa "el mejor ', por así decirlo "puro 'en un aceite blanqueado y desodorizado es simplemente engañoso.

"Hasta que la industria pueda comenzar a jugar honestamente y de manera justa, mi preocupación sería que estos propusieran "Los términos e ideas de marketing de Flowery se convertirán en otra forma de garantizar que los aceites de baja calidad lleguen a las cocinas de los consumidores desprevenidos ”, dijo Rowntree.

Deoleo abrió una oficina de ventas en China a principios de este año y planea abrir pronto otras en Malasia, Colombia e India.