En contra de la tendencia: por qué los precios del aceite de oliva en Grecia están cayendo

Los últimos informes sobre los precios de las ventas a granel de aceite de oliva virgen extra (AOVE) en Grecia muestran un fuerte descenso. ¿Como puede ser?

A principios de noviembre, cuando España, Francia, Turquía e Italia informaron una menor producción durante este Temporada de cosecha 2014, los precios del AOVE griego comenzaron a subir a € 3.50 - € 4.00 por kilo pagado a las almazaras. La tendencia se ha revertido recientemente y los precios están cayendo bruscamente. A partir de la semana pasada, los principales compradores italianos no están dispuestos a ofertar los precios por encima de € 3.20.



Grecia puede estar al borde de un problema con la adulteración del aceite de oliva

Los olivareros griegos se ven obligados a vender a precios más bajos para cubrir sus costos, o las pérdidas acumuladas por la mala cosecha del año pasado. Si bien la producción total en Grecia duplicará los pésimos resultados del año pasado, la cosecha de este año en Grecia está por debajo del promedio en muchas regiones: la producción de Tasos se aleja casi un 80 por ciento de los niveles normales por segundo año consecutivo. Corfú tiene una caída del 40 por ciento; en el Peloponeso la producción es más baja de lo habitual. La zona de Agrinio, en el centro-oeste de Grecia, se vio afectada por fuertes lluvias y el viento a principios de noviembre provocó la caída de aceitunas. Incluso apareció un raro tornado que arrancó olivos. En otras áreas como Volos en el este, muchos agricultores aprovecharon los precios más altos de las aceitunas de mesa y salieron a cosecharlas temprano en lugar de esperar a que abrieran las almazaras. Otros se han rendido por completo o simplemente cosechan el aceite que necesitan para sus familias.

¿A quién culpar?

Hay mucha culpa para todos. Los molinos de aceite de oliva y las empresas comerciales griegas buscan un cambio rápido vendiendo a compradores italianos. Negociando un millón de kilos de aceite de oliva a granel, pueden obtener un beneficio rápido de hasta 500,000 €. Ajustan el precio que se paga a los olivareros según lo que el comprador italiano esté dispuesto a pagarles. La ganancia para la almazara o el corredor está fijada en si compran alto o bajo. Además, no están invirtiendo sus beneficios en actividades de marketing o promoción del aceite de oliva griego. Al enfrentarse, culpan al gobierno y a la crisis económica por su inacción. He hablado con varios propietarios de almazaras y cooperativas sobre este problema y lo han confirmado, pero no están dispuestos a dejar constancia y admitir las ventas masivas de aceite de oliva a empresas italianas.

Ver también:Cobertura completa de la cosecha 2014

Las compañías griegas de aceite de oliva tampoco actuaron de manera diferente durante los buenos tiempos económicos. Ningún gobierno griego ha mostrado mucho interés en crear un consejo o estructura de aceite de oliva para proteger los precios y promover campañas innovadoras o ventas de Aceite de oliva griego extranjero. Esto deja el campo completamente abierto para que todos los involucrados promuevan sus propios intereses personales y regionales estrechos. Esta ha sido una receta para el desastre para la industria del aceite de oliva griega en general y para los pequeños productores de oliva en particular. Hay una serie de fábricas, productores y comercializadores individuales que han logrado crear marcas sólidas a nivel internacional, ganar premios y reconocimiento internacional, pero son la excepción.

Una historia de dos paises

Los italianos tienen la necesidad de abastecer su creciente cuota de mercado con aceite de oliva de calidad. Han invertido en la promoción y comercialización de su aceite de oliva y han creado marcas fuertes. Sus esfuerzos están dando sus frutos. Las compañías italianas de aceite de oliva también han promovido con éxito el agroturismo a las regiones de cultivo de oliva de Italia con resultados fantásticos.

El gobierno griego, por otro lado, ha hecho poco para promover el embotellado en Grecia y desarrollar un fuerte turismo agrícola y gastronómico. Este año, Grecia recibió 20 millones de visitantes, pero muy pocos tuvieron la oportunidad de probar el aceite de oliva griego de alta calidad. Lo que la mayoría de los hoteles con estrellas 4 y 5 en Grecia sirven como AOVE sería rechazado por un catador experimentado. Incluso cuando se otorgan subsidios a los olivareros, hay poco control sobre cómo se usan.

La estrella en ascenso

Mientras tanto, en Túnez, el número de empresas que exportan aceite de oliva embotellado ha aumentado de 20 a 46 desde 2012 y los tunecinos han estado invirtiendo fuertemente en el desarrollo de su producción de aceite de oliva. La campaña de promoción del aceite de oliva de Túnez se ha dirigido a Estados Unidos y Europa, y ha contado con la ayuda de la estrategia del gobierno tunecino de aplicar un tipo cero a los productos agrícolas a efectos del impuesto sobre el valor añadido (IVA). Se estima que la producción de este año superará las 300,000 toneladas, lo que puede incluso superar la producción total de aceite de oliva griega (e incluso la producción italiana de este año). Esta puede ser una de las razones por las que los italianos ya no están dispuestos a pagar altos precios por el AOVE griego; lo pueden conseguir en Túnez por menos de 3 euros el kilo.

¿Es la adulteración del AOVE griego la respuesta?

Gran escala adulteración del aceite de oliva by empresas italianas ha recibido mucha prensa últimamente y sigue siendo una preocupación constante. Ahora, Grecia puede estar al borde de un problema similar con la adulteración. Los griegos son los mayores consumidores per cápita de AOVE del mundo, y consumen más de 18 kg al año. Con tanto aceite de oliva griego de alta calidad fluyendo a Italia, ¿quién va a abastecer el mercado griego?

A principios de este año, el gobierno de coalición griego estaba siendo empujado por TROIKA (el término troika se ha usado ampliamente en Grecia para referirse a la presencia de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional desde 2010 y las medidas financieras que los gobiernos han tomado) para legalizar la mezcla de aceite de oliva griego con repaso con el fin de reducir los precios para los consumidores griegos. Repaso, como su nombre indica, es el proceso de pasar el residuo de la pasta de aceituna a través de la centrífuga por segunda vez con agua caliente. Este proceso se utiliza para extraer el resto de aceite de oliva que queda en la pasta de aceituna por el primer prensado. Repaso es muy difícil de detectar porque no se añaden productos químicos para extraer el aceite de oliva de la pasta de aceituna. El gobierno de coalición se estaba preparando para estar de acuerdo, pero la resistencia se desarrolló entre los miembros de sus propias filas del partido. Los olivareros salieron a las calles en protesta y se abandonó la legislación prevista.

Importaciones de repaso

Sin embargo, en preparación para esta nueva legislación, algunas compañías griegas de aceite de oliva comenzaron a importar grandes cantidades de aceite de oliva repaso de España a través de Italia para mezclarlo con el AOVE griego.

El anterior Ministro de Desarrollo Rural y Alimentación, Athanasios Tsaftaris, cuando se le preguntó sobre este tema en febrero pasado, reconoció que se habían producido importaciones ilegales. Tsaftaris reconoció el gran problema de la helenización del aceite de oliva español (repaso) y señaló que se reforzarían los controles para proteger la calidad del aceite de oliva griego. Se sospechaba que esta helenización del repaso español era la razón principal por la que los precios del AOVE griego no aumentaron incluso con pérdidas del 50 por ciento de la producción en 2013; de hecho, los precios del AOVE vendido a granel cayeron a € 2.50 por kg. Ahora, después de la caída en el precio que las almazaras están dispuestas a pagar por el AOVE, nuevamente se reportan rumores de una gran afluencia de repaso español en Grecia.

Las almazaras cretenses exigen el derecho a producir repaso

La razón principal por la que las compañías griegas de aceite de oliva han escapado hasta ahora del estigma de adulteración del aceite de oliva a nivel internacional se debe a las grandes exportaciones de AOVE a otros países principalmente a Italia. Además, las almazaras de Grecia no pueden elaborar aceite de oliva repaso. La pasta de aceituna debe transportarse en camión a una refinería para una extracción secundaria con agua y luego una extracción adicional con hexano para producir aceites de oliva refinados. Ésta es la razón por la que el 80 por ciento de la producción griega de aceite de oliva se realiza en forma de AOVE. Esto puede cambiar pronto. La Asociación Cretense de Almazaras y Embotelladores ha hecho recientemente un llamamiento al gobierno griego para que les permita producir repaso en las mismas almazaras donde producen AOVE. Citan preocupaciones medioambientales como el elevado consumo de agua y el desperdicio, y su deseo de ser más rentables. Hay una demanda creciente de repaso en el mercado mundial, que no pueden satisfacer. Si el repaso se produce en las mismas almazaras y se mantiene en tanques uno al lado del otro, aumenta el potencial de adulteración.

Sin reservas del año pasado, e Italia comprando la mayor parte del AOVE de las almazaras a precios más bajos, se rumorea que la adulteración del AOVE está ocurriendo nuevamente. La pregunta en la mente de todos es: ¿Qué tipo de AOVE comprará el consumidor griego el próximo año?