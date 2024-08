Oficial de policía italiano explica cómo funciona el fraude del aceite de oliva

Las operaciones de fraude y falsificación siguen planteando importantes desafíos para la industria del aceite de oliva.

En Italia, uno de los mayores productores de aceite de oliva del mundo, unidades policiales especializadas luchan activamente contra el comercio ilícito de alimentos, centrándose explícitamente en adulteración del aceite de oliva.

El aceite de oliva auténtico y de alta calidad es el objetivo principal de las organizaciones criminales. El aceite de oliva falsificado, falsamente etiquetado como DOP (Denominación de Origen Protegida) o IGP (Indicación Geográfica Protegida), socava a los productores legítimos y plantea graves riesgos para la salud de los consumidores.

Un precio muy bajo para productos como el aceite de oliva virgen extra es a menudo un signo de aceite de baja calidad, probablemente importado o mezclado con aceite de semillas. - Michele Avagnale, comandante del Grupo de Protección de la Salud de los Carabinieri

Para los delincuentes, la falsificación de alimentos de alta calidad puede generar beneficios sustanciales. Esta tendencia prevalece en muchos productos básicos de la cocina italiana, siendo el aceite de oliva un objetivo particularmente lucrativo.

La Inspección Central para la Protección de la Calidad y la Represión del Fraude de Productos Agroalimentarios (ICQRF), agencia dependiente del Ministerio de Políticas Agrícolas y Forestales, informó que solo en 2023 se eliminaron 380 toneladas de productos ilegales de aceite de oliva, con un valor superior a € 2 millones, fueron incautados.

"Aceite de oliva virgen extra", junto con las DOP y las IGP, son productos premium que continúan creciendo en volumen y participación de mercado", dijo el teniente coronel Michele Avagnale, comandante del Grupo de Protección de la Salud de los Carabinieri (NAS) en Nápoles, una unidad especializada dentro de las fuerzas policiales italianas. Olive Oil Times.

"La industria del aceite de oliva de Italia involucra a numerosos actores clave, desde productores y almazaras hasta industrias de procesamiento primario y secundario, así como empresas que compran aceite de oliva italiano y extranjero para crear mezclas o embotellarlo y venderlo a las empresas de distribución final”, explicó Avagnale. .

"tipos similares y grados de aceite de oliva pueden mezclarse legalmente”, añadió. "La legislación de la Unión Europea estipula que una mezcla legítima de aceite de oliva virgen extra consiste únicamente en aceites de oliva virgen extra que pertenecen a la misma categoría comercial y cumplen plenamente con las regulaciones sobre aceites de oliva virgen extra ".

Aquí es donde entra en juego la mezcla ilegal, que socava el mercado y plantea amenazas potenciales a la salud de los consumidores.

"Cuando hablamos de fraude alimentario, me refiero a daños tangibles y no a factores de riesgo”, dijo Avagnale. "El fraude alimentario es una grave amenaza para la salud pública. Los delincuentes buscan engañar a los consumidores vendiendo productos que no coinciden con lo que dice la etiqueta”.

El teniente coronel Michele Avagnale está al mando de una unidad de policía nacional dedicada a luchar y prevenir el fraude alimentario. (Foto: Carabineros NAS)

Avagnale advirtió que el fraude alimentario causa daños de múltiples maneras, lo que resulta en pérdidas económicas para los consumidores, las empresas y el Estado.

"La salud pública también puede verse perjudicada, ya que se pueden comercializar alimentos que contienen sustancias nocivas o que alteran el equilibrio nutricional”, afirmó. "La mezcla ilegal implica mezclar aceites de oliva vírgenes o vírgenes extra con aceites de menor calidad, conocidos como "lámpara.' Luego, estos aceites se tratan para eliminar cualquier defecto organoléptico o químico”.

Las tecnologías de mezcla avanzadas también se aprovechan para perpetrar fraude al aceite de oliva.

"La mezcla ilegal también puede implicar vincular contenedores de productos de calidad inferior a aquellos que contienen aceite de calidad, mezclándolos mediante software especializado”, dijo Avagnale. "Con este software, los delincuentes pueden producir un producto cuyos parámetros organolépticos y químicos cumplan con los Regulaciones de la UE para aceites de oliva vírgenes extra”.

La accesibilidad de la tecnología ha permitido a las organizaciones criminales perfeccionar sus operaciones, explotando la popularidad del aceite de oliva con fines de lucro. En consecuencia, NAS también ha tenido que mejorar su tecnología y sus métodos.

"Los delitos agroalimentarios han evolucionado a lo largo de los años”, afirmó Avagnale. "Ya no se trata de falsificaciones crudas y fácilmente detectables mediante muestreo aleatorio, como la mezcla parcial o total de aceite de oliva virgen extra con aceites de soja, girasol o palma mezclados con clorofila o betacaroteno”.

"Hoy en día, estos delitos implican fraudes mucho más sofisticados, lo que los hace difíciles de detectar con análisis científicos estándar”, añadió. "A menudo necesitamos confiar en análisis genéticos u otros análisis experimentales. En algunos casos, se debe comprobar cada lote individual de aceite de oliva antes de mezclarlo”.

"Además, los métodos de envasado y etiquetado también han avanzado”, explicó Avagnale. "El uso de materiales de alta calidad y nombres imaginativos hace que sea aún más difícil identificar productos que no cumplen las normas”.

Las investigaciones de NAS pueden implicar vigilancia ambiental y telefónica, inspecciones, controles, comparaciones y análisis extensos de documentación en papel y electrónica.

"Además, las empresas suelen operar a través de redes de empresas fantasma y utilizan sistemas de facturación falsa, lo que complica la reconstrucción de las transacciones comerciales”, afirmó Avagnale. "Estas empresas suelen estar vinculadas a testaferros”.

"Al final, las actividades de investigación requieren muchas veces la participación de organizaciones internacionales y apoyo jurídico específico”, añadió. "Durante muchas investigaciones, resultó que algunos productos se compran en un país, se procesan en otro y se venden en otro lugar, lo que dificulta los controles”.

Más de 1,000 agentes NAS están desplegados en toda Italia, formando parte de una red más amplia de seguridad alimentaria y farmacéutica que opera en toda la UE.

La coordinación de las fuerzas del orden italianas con agencias nacionales e internacionales permitió que algunas de las importante lucha contra la falsificación y operaciones antifraude realizadas en más de un país productor de aceite de oliva.

El concepto más reciente operación a gran escala implicó el descubrimiento de más de 71 millones de toneladas de sustancias oleosas ilícitas en la región de Puglia, en el sur de Italia.

"En el caso del aceite de oliva, las investigaciones de la NAS a menudo comienzan con controles sobre el terreno, a menudo iniciados por informes de consumidores o asociaciones”, afirmó Avagnale.

NAS verifica el cumplimiento de las regulaciones mediante muestreos y análisis de laboratorio exhaustivos.

"Cuando se identifica un producto que no cumple, se implementan inmediatamente procedimientos de salvaguardia”, dijo Avagnale. "Estas medidas incluyen suspender la licencia comercial, retirar el producto específico y realizar mayores actividades de verificación relacionadas con la cadena de producción, trazabilidad y distribución comercial”.

Para ayudar a combatir el carácter internacional del fraude alimentario y del aceite de oliva, se integran en las actividades de la NAS sistemas de alerta a escala de la UE, como el RASFF (Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos).

"Establecida a finales de los años 1970, esta herramienta ha evolucionado hasta incluir materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, así como alimentos para mascotas”, dijo Avagnale. "Se puede acceder al sistema en línea, lo que permite a todos los participantes compartir, activar y notificar información relevante en tiempo real”.

Avagnale enfatizó que los consumidores pueden desempeñar un papel crucial en la reducción y lucha contra el fraude alimentario, particularmente en el sector del aceite de oliva, y enumeró algunas recomendaciones simples que los consumidores pueden seguir:

Compre productos en tiendas y mercados de confianza, no a vendedores improvisados;

Aprenda a reconocer las materias primas, sus orígenes y su historia;

Lea atentamente las etiquetas de los productos antes de comprarlos para comprender la composición exacta del alimento (ingredientes, aditivos, conservantes), métodos de almacenamiento, fecha de vencimiento, nombre del productor, lote de producción y origen de las materias primas;

Dar preferencia a los alimentos de temporada con un " cadena de suministro corta” o " cero kilómetros”, y optar por comidas saludables, preferiblemente caseras;

Tenga cuidado con los alimentos excesivamente procesados, con numerosos ingredientes y etiquetas poco claras o apenas legibles;

Aprenda a reconocer las distintas características de los alimentos;

Tenga cuidado con los precios bajos.

"Un precio muy bajo para productos como el aceite de oliva virgen extra es a menudo un signo de aceite de baja calidad, probablemente importado o mezclado con aceite de semillas”, dijo Avagnale, proporcionando un ejemplo específico de una investigación de la NAS sobre fraude de aceite de oliva.

Los elevados precios del aceite de oliva en origen han hecho que la falsificación del aceite de oliva virgen extra sea especialmente lucrativa. (Foto: Carabineros NAS)

""Resultó en el reconocimiento judicial de la responsabilidad penal de todos los implicados, lo que dio lugar a varias penas de prisión y penas adicionales, incluidas prohibiciones comerciales", afirmó.

La investigación comenzó con una búsqueda de documentos que descubrió cuadernos escritos a mano y carpetas que contenían registros no registrados escondidos dentro de una trampilla.

"La empresa investigada funcionaba con una estructura piramidal: el presidente del consejo de administración, que dirigía la organización, gestionaba el comercio intracomunitario de aceite, dirigía a los empleados en el montaje de cada lote y supervisaba el trabajo del laboratorio químico”, dijo Avagnale.

"El siguiente en la fila fue el director administrativo, que actuó en lugar del presidente durante su ausencia y gestionó las relaciones con los bancos”, añadió. "En cuanto a los empleados, uno gestionaba la colocación de productos a granel en el mercado, mientras que otro se desempeñaba como representante de ventas”.

Mientras tanto, Avagnale dijo que otro empleado se ocupaba de la constitución, montaje y filtración de los productos, que luego eran almacenados en el almacén de la empresa.

"A menudo era responsable de la mezcla del producto, siguiendo estrictamente las instrucciones del presidente”, añade Avagnale. "Además, la empresa contrató a un trabajador administrativo encargado de actualizar el Servicio Nacional de Información Agropecuaria (SIAN)”.

El SIAN es un registro electrónico obligatorio donde las empresas deben registrar cada ingreso, retiro y mezcla de aceite de oliva virgen y virgen extra. "Es parte de un extenso sistema de control supervisado por entidades externas como el ICQRF”, dijo Avagnale.

"El presidente, el director y el empleado responsable del mantenimiento del registro del SIAN fueron acusados ​​de complicidad en falsificación de registros y notificaciones en virtud del artículo 484 del Código Penal italiano”, añadió. "Habían ingresado al sistema datos falsos sobre la compra, movimiento y procesamiento de los lotes de aceite almacenados en la empresa, con la intención de comercializar aceite de oliva virgen y virgen extra”.

"La comparación entre la documentación contable y extracontable, los resultados del registro electrónico del SIAN y las actividades de vigilancia revelaron discrepancias entre lo registrado oficialmente y lo vendido, lo que indica esfuerzos de la empresa por ocultar fraude a las autoridades de control”, explicó Avagnale.

El presunto fraude se categorizó en fraude comercial, relacionado con las características organolépticas del producto, y fraude relacionado con el origen geográfico, que implicaba mezclas ilegales.

"En las investigaciones sobre fraude relacionado con las características organolépticas del producto, los investigadores utilizaron vigilancia ambiental y electrónica, además del análisis de registros contables y extracontables”, dijo Avagnale.

"Lo que permitió a los investigadores obtener una comprensión detallada y precisa de los acontecimientos fueron los cuadernos, manuscritos y carpetas etiquetados "recortes internos y otros récords similares”, añadió. "La actividad ilegal implicó la venta al por mayor nacional e internacional de grandes lotes de aceite de oliva”.

Avagnale dijo que los documentos detallaban cómo la empresa importaba aceite de oliva lampante de España e Italia a granel antes de mezclarlos, embotellar y etiquetar el producto como aceite de oliva virgen extra.

"Esto fue respaldado por controles químico-físicos y organolépticos realizados por el laboratorio interno”, explicó Avagnale. "Estos materiales eran irregulares, constituidos por productos con niveles muy altos de peróxido y acidez”.

"Además, grandes cantidades de aceite de oliva diferían en origen y calidad debido al uso de materias primas de diferente naturaleza y origen”, añadió. "Sin embargo, fueron vendidos a compradores y etiquetados como aceite de oliva virgen extra o aceite de oliva virgen extra 100 por ciento italiano, lo que dio lugar a cargos en virtud de los artículos 515 y 517-bis del Código Penal italiano por fraude comercial, agravado por el uso indebido de la protección del origen. marca."