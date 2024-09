Productores y responsables políticos españoles exploran estrategias para triunfar en el mercado chino

Aunque años consecutivos de malas cosechas en la cuenca mediterránea han provocado una drástica disminución de la producción, el aceite de oliva sigue siendo muy buscado en China. particularmente de España.

Cambios en los hábitos alimentarios de los consumidores jóvenes de las grandes ciudades que han viajado al extranjero y han estado expuestos a la La dieta mediterránea están impulsando en parte las compras de aceite de oliva.

Según datos del Consejo Oleícola Internacional, el consumo de aceite de oliva chino ha aumentado de 12,000 toneladas en la campaña 2008/09 a 42,500 toneladas en 2022/23.

El actual clima geopolítico mundial ha aumentado el riesgo de que los productos alimenticios puedan utilizarse como arma de negociación tras la imposición de aranceles por parte de la Unión Europea a los productos procedentes de China. - Fernando Ortega, director de sostenibilidad del aceite de oliva, ActelGrup

Aun así, los aceites de soja, girasol, maní y colza siguen siendo los Los aceites de cocina más comunes En China, se consigue fácilmente a un precio asequible y se utiliza históricamente para preparar platos locales.

Un guía publicado por Prodeca, entidad pública que promueve el sector agroalimentario catalán a nivel internacional, analizó cómo aceite de oliva virgen extra Los productores podrían ser más competitivos en el creciente mercado de China.

Entre los productores con cierta trayectoria en la segunda economía del mundo se encuentra ActelGrup, una cooperativa leridana que produce aceite de oliva virgen extra de la variedad endémica arbequina.

La cooperativa catalana vende su aceite de oliva virgen extra bajo la marca Germanor en supermercados nacionales y Romanico para la exportación, pero "“Las ventas de aceite de oliva virgen extra a China son, hasta el momento, puntuales y de pequeño volumen”, explica Fernando Ortega, director de sostenibilidad de la cooperativa a cargo del aceite de oliva virgen extra y de la fruta.

Si bien Prodeca enfatizó la importancia de comprender el mercado de aceite de cocina chino y desarrollar perfiles de consumidores de aceite de oliva, la guía agregó que las campañas de concientización deben estar dirigidas a integrar el aceite de oliva virgen extra en la cocina china, proporcionando una mejora saludable a los hábitos alimenticios tradicionales.

Sin embargo, Ortega lamentó que "“Aún faltan estudios que se centren en la idoneidad de integrar el aceite de oliva teniendo en cuenta las costumbres culinarias locales, ya que el uso del aceite de oliva está estrechamente relacionado con la dieta y la cultura locales”.

Por ello, es necesario seguir fomentando el gusto por el aceite de oliva en China. Prodeca sugiere que el aceite de oliva podría integrarse en los hábitos alimentarios chinos como entrante o aderezo para ensaladas si se quiere apreciar el sabor y el aroma de un aceite de oliva virgen extra de alta calidad.

Prodeca señaló que muchas preparaciones chinas implican freír los alimentos y el aceite de oliva mantiene la mayoría de sus propiedades nutricionales en condiciones de altas temperaturas.

"Aunque el sabor del aceite de oliva se aprecia más en frío, se caracteriza por una excelente resistencia a las frituras repetidas y puede alcanzar un alto punto de humo”, explicó Ortega.

Una de las recomendaciones de Prodeca es que los productores y exportadores promuevan la beneficios de la salud del aceite de oliva, especialmente en el contexto de los escándalos de contaminación alimentaria.

Se espera que las crecientes preocupaciones sobre la salud en China afecten significativamente el comportamiento de los consumidores, y muchos buscarán una garantía de mayores estándares de seguridad alimentaria por parte de las marcas extranjeras de aceite de oliva.

En julio, un importante escándalo alimentario que involucró camiones que transportaban aceites de cocina desató la indignación pública en China.

Los operadores cumplían una doble tarea para reducir costos y los camiones no se limpiaban entre entregas, lo que contaminaba el aceite comestible con gasolina y otros productos químicos peligrosos.

Este caso ha provocado indignación pública en China y recordó el escándalo de 2008 relacionado con la leche y las fórmulas infantiles adulteradas con melamina, que es tóxica en dosis altas.

"China es un país muy atractivo para el mercado del aceite de oliva español por su potencial de ventas”, y "“Dada la cantidad de casos de fraude alimentario, hay inseguridad alimentaria”, dijo Ortega.

"En China, la tendencia es claramente hacia un aumento de la demanda de aceite de oliva virgen extra de mayor calidad”, añadió. "“Lo más importante en China en estos momentos es mencionar el país de origen”.

La guía de Prodeca también recomienda que los productores enfaticen certificaciones de calidad geográfica, como las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), que según la entidad pública podrían aumentar la disposición a pagar.

"“Lo que falta es un conocimiento más profundo del aceite de oliva virgen extra de calidad”, afirmó Ortega. "“La sensación es que llevamos 15 años de retraso con respecto al sector vitivinícola. Las regiones vinícolas españolas, incluidas Rioja y Ribera, son conocidas en todo el mundo, incluida China”.

"“El sistema europeo de certificación DOP del aceite de oliva no tiene el mismo reconocimiento y, para el consumidor, no parece útil como elemento distintivo en el momento de la compra, ya que esta denominación no define claramente una marca”, añadió.

Ortega apuesta por desarrollar una promoción específica del aceite de oliva virgen extra DOP "requeriría la colaboración entre la administración y las empresas productoras, en proyectos con objetivos bien definidos”.

Una estrategia que ha ayudado a promover la emergente cultura de consumo de aceite de oliva en China fue la capacitación en análisis sensorial organizada por el COI en muchas ciudades chinas en 2019.

"“Los eventos de cata de aceite de oliva y su posterior promoción en Estados Unidos han dado buenos resultados”, añadió Ortega. "Noticias recientes indican que, por primera vez, el volumen de consumo de aceite de oliva español en Estados Unidos supera al italiano aceite de oliva."

Dijo que ActelGrup está trabajando para promover el aceite de oliva en ferias alimentarias internacionales, especialmente en China.

"“La participación en ferias de alimentación y la organización de catas internacionales son muy importantes”, afirmó Ortega. La marca ecológica Romanico de la cooperativa fue premiada en un concurso de aceite de oliva chino en 2022.

Ortega destacó que la marca Romanico siempre se vende ya embotellada a China y nunca a granel. La guía de Prodeca sugirió además que se pueden ajustar los tamaños de las botellas y los precios para que el producto sea más accesible para los consumidores chinos, sensibles a los precios.

"En cuanto al tamaño de las botellas, ActelGrup no ha comercializado hasta ahora aceite de oliva virgen extra en formatos más pequeños que los habituales de cinco litros, un litro y 750 mililitros, simplemente porque los importadores chinos no han demandado este tipo de formatos”, explicó Ortega.

A pesar de un creciente industria nacionalLos consumidores chinos siguen prefiriendo las marcas extranjeras, pero a los productores les preocupa que las recientes tensiones comerciales entre Europa y China puedan derivar en represalias contra los productos agrícolas, incluido el aceite de oliva.

"“El actual clima geopolítico mundial ha acentuado el riesgo de que los productos alimenticios puedan ser utilizados como arma de negociación tras la imposición de aranceles por parte de la Unión Europea a productos procedentes de China, como los vehículos eléctricos”, advirtió Ortega.

"En cualquier caso, el aumento del poder adquisitivo en China es una realidad y una oportunidad para que el sector del aceite de oliva español siga potenciando un producto exquisito y único”, concluyó.